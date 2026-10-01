Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 11-кун якунларига кўра 4-ўринни эгаллаб турибди

·7·Спорт
Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 11-кун якунларига кўра 4-ўринни эгаллаб турибди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинларининг 11-кун якунларига кўра, Ўзбекистон спорт делегацияси 16 та олтин, 19 та кумуш ва 19 та бронза, жами 54 та медал билан умумжамоа ҳисобида 4-ўринни эгаллаб турибди.
  • Хитой 277 та медал билан пешқадамликни сақлаб қолган бўлса, Япония 200 та медал билан иккинчи, Жанубий Корея эса 103 та медал билан учинчи ўринда бормоқда.
  • Ўзбекистон спортчилари кўп сонли ва кучли рақибларни ортда қолдириб, ушбу юқори натижани қайд этишди.

Японияда давом этаётган ёзги Осиё ўйинларида навбатдаги — ўн биринчи кунги муросасиз беллашувлар ўз ниҳоясига етди. Ўзбекистон спорт делегацияси ушбу кунни ҳам муваффақиятли якунлаб, медаллар жамғариш бўйича қитъанинг энг кучли тўртта давлати қаторидаги ўрнини ишонч билан сақлаб қолмоқда.

Ўзбекистон ҳисобида 54 та медаль

Ўзбекистон вакиллари мусобақа давомида барқарор натижа кўрсатиб, мухлисларни қувонтиришда давом этмоқда. Ўн биринчи кун якунларига кўра, делегация ғазнасидаги медаллар сони 54 тага етди:

  • Олтин: 16 та

  • Кумуш: 19 та

  • Бронза: 19 та

Ушбу юқори натижа эвазига спортчиларимиз кўп сонли ва кучли рақибларни ортда қолдирган ҳолда умумжамоа ҳисобида яккапешқадам 4-поғонани банд этиб турибди.

Кучли учлик ва таъқибчилар

Медаллар жадвалининг юқори қисмида жиддий рақобат кечмоқда:

  • Хитой 151 та олтин, 67 та кумуш ва 59 та бронза (жами 277 та медаль) билан умумжамоа ҳисобида мутлақ пешқадамликни сақлаб турибди.

  • Мезбон Япония 50 та олтин, 77 та кумуш ва 73 та бронза (жами 200 та медаль) билан иккинчи ўринни эгаллаб турибди.

  • Жанубий Корея эса 24 та олтин, 30 та кумуш ва 49 та бронза (жами 103 та медаль) билан кучли учликка якун ясаган.

Кучли бешликни 12 та олтин медаль жамғарган Таиланд терма жамоаси якунлаб бермоқда. Улардан кейинги ўринларни Эрон (11 та олтин), Баҳрайн (11 та олтин), Ҳиндистон (10 та олтин) ва Қозоғистон (9 та олтин) жамоалари банд этган. Кучли ўнликка эса 7 та олтин медаль билан Шимолий Корея якун ясади.

Медаллар жадвали — ТОП-20 (11-кун якунлари):

Ўрин

Мамлакат

Олтин

Кумуш

Бронза

Жами

1

Хитой

151

67

59

277

2

Япония

50

77

73

200

3

Жанубий Корея

24

30

49

103

4

Ўзбекистон

16

19

19

54

5

Таиланд

12

10

12

34

6

Эрон

11

16

12

39

7

Баҳрайн

11

5

5

21

8

Ҳиндистон

10

21

29

60

9

Қозоғистон

9

16

31

56

10

Шимолий Корея

7

6

7

20

11

Малайзия

6

5

12

23

12

Гонконг

5

12

18

35

13

Индонезия

4

7

20

31

14

Кувайт

4

1

4

9

15

Хитой Тайпейи

3

10

26

39

16

Қатар

3

6

4

13

17

Филиппин

3

3

12

18

18

Сингапур

2

6

3

11

19

Тожикистон

2

3

5

10

20

Вьетнам

2

1

18

21

Осиё ўйинларининг қолган кунларида ҳам ҳамюртларимиз иштирокидаги бир қатор муҳим финал ва медаллар учун баҳслар бўлиб ўтиши кутилмоқда. Спортчиларимизга келгуси стартларда ҳам омад тилаймиз!

Ўзбекистон спорт делегациясиЯпония Осиё ўйинлариМедаллар жадвалиЎзбекистон медаллари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон Осиё ўйинларида 34 та медаль билан 4-ўринга кўтарилди: 7-кун якунлариЎзбекистон Осиё ўйинларида 34 та медаль билан 4-ўринга кўтарилди: 7-кун якунлари26 сентябр 20:34Ўзбекистон Осиё ўйинларида ТОП-5 таликда: 31 та медал ва Қозоғистон билан кескин пойга!Ўзбекистон Осиё ўйинларида ТОП-5 таликда: 31 та медал ва Қозоғистон билан кескин пойга!25 сентябр 20:24Осиё ўйинларида 10-кун якунлари: Ўзбекистон 4-ўринда, Қозоғистон 8-поғонага тушдиОсиё ўйинларида 10-кун якунлари: Ўзбекистон 4-ўринда, Қозоғистон 8-поғонага тушди29 сентябр 21:29Осиё ўйинларида 9-кун: Ўзбекистон 42 та медаль билан кучли тўртликда мустаҳкам турибдиОсиё ўйинларида 9-кун: Ўзбекистон 42 та медаль билан кучли тўртликда мустаҳкам турибди28 сентябр 23:19Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 38 та медал билан 4-ўринни эгаллаб турибди!Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 38 та медал билан 4-ўринни эгаллаб турибди!27 сентябр 18:35Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги медаллари 30 тага етдиЎзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги медаллари 30 тага етди25 сентябр 17:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди