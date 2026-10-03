26 ёшли инфлюенсер ошқозон саратонидан вафот этди

·55·Дунё
26 ёшли инфлюенсер ошқозон саратонидан вафот этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 26 ёшли Хитойлик инфлюенсер Хихи Хубао (асл исми Сюй Сзитин) ошқозон саратонидан вафот этди.
  • У ижтимоий тармоқларда ўзининг соғлом турмуш тарзига унчалик амал қилмаганини, жумладан, кеч ухлашини, кам овқатланишини, сув ўрнига қаҳва ва сутли чой ичишини, тез-тез тайёр овқат истеъмол қилишини ва ёғли ҳамда аччиқ таомларни яхши кўришини очиқ айтган эди.

Хитойнинг Шэньян шаҳрида яшаган 26 ёшли инфлюенсер Xixi Xubao, асл исми Сюй Цзытин, ошқозон саратони билан курашиб, вафот этди. У касалликка чалинишидан аввалги овқатланиш тартиби ва кундалик одатлари ҳақида ижтимоий тармоқларда очиқ гапирган эди.

Xixi 28 сентябрь, душанба куни ошқозон саратони оқибатида ҳаётдан кўз юмди. Эртанги куни, 29 сентябрьда унинг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида вафоти ҳақида обуначиларига хабар берилди.

Унда Xixi’нинг ҳаётига оид илиқ хотиралар билан бирга, уни қўллаб-қувватлаган ва ғамхўрлик қилган барча инсонларга миннатдорлик билдирилган.

“Xixi эркин, жўшқин, жасур ва меҳрибон бўлиб ҳаёт кечирди. Унинг ҳаёт йўли давомида қўллаб-қувватлаган ва ғамхўрлик қилган барча инсонларга раҳмат”, — дейилади хабарда.

Вафотидан олдин Xixi ижтимоий тармоқларда ўзининг овқатланиш одатлари ва кундалик тартиби ҳақида видеолар жойлаб борган. Ушбу видеоларда инфлюенсер ўзининг соғлом турмуш тарзига унчалик амал қилмаганини очиқ айтган.

Унинг сўзларига кўра, одатда ҳар куни тунги соат 00:00 дан 02:00 гача бўлган вақтда ухлашга ётарди. Шунингдек, у бир кунда икки маҳал овқатланишини ва овқатлар орасида узоқ танаффус бўлишини маълум қилган.

Xixi сув ичишни ёқтирмаслигини, кунига икки пиёла қаҳва истеъмол қилишини ва ҳафтасига уч-тўрт марта сутли чой ичишини айтган.

Бундан ташқари, у кўпинча тайёр овқат буюртма қилишини ёки умумий овқатланиш жойларида овқатланишини билдирган. Инфлюенсер ёғли ва аччиқ таомларни яхши кўришини ҳам яширмаган.

Kasalxonada sochlari olingan ayol mushtini oldinga cho‘zib jilmayib turibdi.

Xixi ўзини овқат танлашда жуда инжиқ инсон сифатида таърифлаган. Айниқса, мева ва сабзавотларни хуш кўрмаслигини айтган.

2025 йил январь ойининг бошларида унда дастлабки безовталиклар пайдо бўла бошлаган. Овқатланиш пайтида таомнинг қийин ўтиши, кекириш, қорин дам бўлиши ва иштаҳанинг пасайиши каби белгилар кузатилган.

Орадан кўп ўтмай унга ошқозон саратони ташхиси қўйилган. Шундан сўнг Xixi даволаниш жараёнини ҳам ижтимоий тармоқларда мунтазам равишда ёритиб борган.

Xixi хорижда таҳсил олган. Хитойга қайтгач, Шэньян ва Далянь шаҳарларида Jifu номли нонвойхона брендини йўлга қўйган. Бизнеси энг юқори чўққисига чиққан пайтда бренднинг олтита филиали мавжуд бўлган. У вафот этган вақтда эса уларнинг тўрттаси фаолият юритаётган эди.

Мутахассислар ошқозон саломатлигини асраш учун мева ва сабзавотларни етарли миқдорда истеъмол қилиш, шунингдек, тузли, ёғли ва қайта ишланган маҳсулотларни камайтиришни тавсия этади.

Шунингдек, чекишдан воз кечиш, алкогол истеъмолини ҳафтасига 14 бирликдан оширмаслик ва соғлом вазнни сақлаш ҳам муҳим экани таъкидланади.

Ошқозон билан боғлиқ муаммолар узоқ вақт давом этса, шифокорга мурожаат қилиш ва ошқозон саратони билан боғлиқ инфекциялардан бири бўлган H. pylori бактериясига текширувдан ўтиш заруриятини аниқлаш тавсия этилади.

Доимий ҳазм бузилиши, сабабсиз вазн йўқотиш ва бошқа хавотирли белгиларни ҳам эътиборсиз қолдирмаслик керак.

Xixi XubaoШенян шаҳриJifuОшқозон саратон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

27 ёшли инфлюенсер тиббий амалиётдан сўнг вафот этди27 ёшли инфлюенсер тиббий амалиётдан сўнг вафот этди13 сентябр 16:38Францияда машҳур TikTok блогери шафқатсизларча ўлдириб кетилдиФранцияда машҳур TikTok блогери шафқатсизларча ўлдириб кетилди20 август 07:5226 йил чеккан эркак бошига қафас кийиб, сигаретни ташлашнинг ғайриоддий усулини топди26 йил чеккан эркак бошига қафас кийиб, сигаретни ташлашнинг ғайриоддий усулини топди4 август 07:30Боня баёноти ортидаги шов-шув: жамият, сиёсат ва медиамакон тўқнашувиБоня баёноти ортидаги шов-шув: жамият, сиёсат ва медиамакон тўқнашуви22 апрел 10:30Москва аэропорти ҳожатхонасидан аёл ва чақалоқ жасади топилдиМосква аэропорти ҳожатхонасидан аёл ва чақалоқ жасади топилдиБугун 14:54Осмондаги даҳшат: Flydubai учувчиси самолётни Исроилга қулатмоқчи бўлганини бўйнига олдиОсмондаги даҳшат: Flydubai учувчиси самолётни Исроилга қулатмоқчи бўлганини бўйнига олдиБугун 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота