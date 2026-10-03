Қашқадарёда 3 ёшли қиз ўгай онаси томонидан уриб ўлдирилди

·41·Жамият
Қашқадарёда 3 ёшли қиз ўгай онаси томонидан уриб ўлдирилди

Қашқадарё вилоятининг Касби туманида 3 ёшли қиз оилавий жанжал вақтида зўравонликка учраб, вафот этди. Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Бу ҳақда Болалар омбудсмани маълум қилди.

Қайд этилишича, жорий йилнинг 26 сентябрь куни Касби туманида истиқомат қилувчи, 1994 йилда туғилган фуқаро И.С. турмуш ўртоғи, 1988 йилда туғилган Н.А. билан ўзаро низолашган.

Жанжал давомида аёл турмуш ўртоғининг 2022 йилда туғилган вояга етмаган қиз фарзанди О.Ш.га нисбатан ҳам зўравонлик қилган. Оқибатда 3 ёшли боланинг аҳволи кескин ёмонлашган ва у шу куннинг ўзида вафот этган.

Мазкур ҳолат юзасидан 27 сентябрь куни Касби тумани ИИБ Тергов бўлими томонидан Жиноят кодексининг 126-моддаси, 8-қисми «г» банди асосида жиноят иши қўзғатилган. Ушбу норма оилавий зўравонлик жабрланувчининг ўлимига сабаб бўлган ҳолатларни қамраб олади.

Ҳозирда жиноят иши доирасида дастлабки тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда. И.С. Жиноят-процессуал кодексининг 221-моддасига асосан гумонланувчи сифатида ушланган.

Болалар омбудсмани маълум қилишича, ташкилот ушбу жиноят иши юритилиши устидан ўз кузатувини давом эттиради. Ҳолат бўйича тергов жараёнида аниқланган қўшимча маълумотлар кейинчалик тақдим этилади.

Маълумот учун, Жиноят кодексида мазкур жиноят учун 10 йилдан 12 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган.

Касби туманиҚашқадарё вилоятиОмбудсменОилавий зўравонлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиасиЖиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиаси14 сентябр 17:45Фарғонада ака-ука уй талашиб, ота-онасини ўлдирдиФарғонада ака-ука уй талашиб, ота-онасини ўлдирди18 сентябр 19:05Сергелида янги қурилаётган масжидда ёнғин чиқди Сергелида янги қурилаётган масжидда ёнғин чиқди Бугун 13:31Наманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқландиНаманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқландиБугун 12:45Россияда оғир жароҳат олган ўзбекистонлик ватанга қайтарилдиРоссияда оғир жароҳат олган ўзбекистонлик ватанга қайтарилдиБугун 11:30Боғчаларда давомат энди онлайн юритилади: Биометрик назорат ва янги тартиб жорий этилдиБоғчаларда давомат энди онлайн юритилади: Биометрик назорат ва янги тартиб жорий этилдиКеча 22:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди