Осмондаги даҳшат: Flydubai учувчиси самолётни Исроилга қулатмоқчи бўлганини бўйнига олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Дубайдан Тел-Авивга учаётган Флйдубаи самолётида ўмонлик учувчи ҳамкасбига пичоқ билан ҳужум қилиб, лайнерни Исроил ҳудудига қулатмоқчи бўлганини тан олди.
- Унинг радикал қарашлари сабабли Ўмон ҳукумати аввалроқ унга парвозларни тақиқлаган эди, бироқ у кейинчалик Флйдубаиъда ишга кирган.
- Йўловчилар орасидаги икки нафар профессионал учувчи ҳужумчини зарарсизлантириб, самолётни Саудия Арабистонининг Табук шаҳридаги аеропортига хавфсиз қўндирган.
Дубайдан Тель-Авивга йўл олган Flydubai авиакомпанияси лайнерида содир бўлган даҳшатли ҳодиса тафсилотлари маълум бўлди. Парвоз вақтида кабинада ҳамкасбига пичоқ билан ҳужум қилган ўмонлик учувчи лайнерни атайлаб Исроил ҳудудига қулатишни режалаштирганини терговчиларга тан олди.
Бу ҳақда АҚШнинг нуфузли ABC News телеканали тергов жараёнидан хабардор манбаларига таяниб маълум қилди.
Терговдаги даҳшатли иқрор
Қўлга олинган гумонланувчи айни дамда расмий тергов органлари билан ҳамкорлик қилмоқда:
Ҳалокат мақсад қилинган: Суроқ жараёнида учувчи йўловчилар билан тўла самолётни Исроил ҳудудида ҳалокатга учратиш ниятида бўлганини ошкор қилган.
Радикал қарашлар ва тақиқ: Wall Street Journal маълумотларига кўра, бунгача унинг радикаллашгани ва ёнидан экстремистик материаллар топилгани сабабли Ўмон ҳукумати унга парвозларни тақиқлаган эди. Шунга қарамай, у маъмурий лавозимда ишлашга рухсат олиб, кейинчалик қандайдир йўл билан Flydubai авиакомпаниясига учувчи сифатида ишга қабул қилинган.
Ўмон томони ушбу фуқаронинг хавфли қарашлари ҳақида бошқа давлатларни ёки халқаро авиаташувчиларни огоҳлантиргани ёки йўқлиги ҳозирча номаълум қолмоқда.
Осмондаги жанжал: Фожиа қандай тўхтатиб қолинди?
Фавқулодда ҳодиса Дубай — Тель-Авив йўналиши бўйлаб парвоз вақтида юз берган:
Учувчилар кабинасида жанжал чиқарган ўмонлик учувчи ҳаво кемаси командирига пичоқ билан ташланиб, унга оғир жароҳат етказган.
Самолёт дарҳол фавқулодда ҳолат (SOS) сигналини берган.
БАХТИМИЗГА, йўловчилар орасида Flydubai компаниясининг яна икки нафар профессионал учувчиси бор бўлган. Улар кабинага кириб, ҳужумчини зарарсизлантирган ва бошқарувни ўз қўлларига олишга муваффақ бўлган.
Йўналишни тезкорлик билан ўзгартирган учувчилар лайнерни Саудия Арабистонининг Табук шаҳридаги аэропортга эсон-омон ва хавфсиз қўндиришди. Йўловчилар жабрланмаган, ҳозирда халқаро тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…