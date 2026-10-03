Осмондаги даҳшат: Flydubai учувчиси самолётни Исроилга қулатмоқчи бўлганини бўйнига олди

·20·Дунё
Осмондаги даҳшат: Flydubai учувчиси самолётни Исроилга қулатмоқчи бўлганини бўйнига олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дубайдан Тел-Авивга учаётган Флйдубаи самолётида ўмонлик учувчи ҳамкасбига пичоқ билан ҳужум қилиб, лайнерни Исроил ҳудудига қулатмоқчи бўлганини тан олди.
  • Унинг радикал қарашлари сабабли Ўмон ҳукумати аввалроқ унга парвозларни тақиқлаган эди, бироқ у кейинчалик Флйдубаиъда ишга кирган.
  • Йўловчилар орасидаги икки нафар профессионал учувчи ҳужумчини зарарсизлантириб, самолётни Саудия Арабистонининг Табук шаҳридаги аеропортига хавфсиз қўндирган.

Дубайдан Тель-Авивга йўл олган Flydubai авиакомпанияси лайнерида содир бўлган даҳшатли ҳодиса тафсилотлари маълум бўлди. Парвоз вақтида кабинада ҳамкасбига пичоқ билан ҳужум қилган ўмонлик учувчи лайнерни атайлаб Исроил ҳудудига қулатишни режалаштирганини терговчиларга тан олди.

Бу ҳақда АҚШнинг нуфузли ABC News телеканали тергов жараёнидан хабардор манбаларига таяниб маълум қилди.

Терговдаги даҳшатли иқрор

Қўлга олинган гумонланувчи айни дамда расмий тергов органлари билан ҳамкорлик қилмоқда:

  • Ҳалокат мақсад қилинган: Суроқ жараёнида учувчи йўловчилар билан тўла самолётни Исроил ҳудудида ҳалокатга учратиш ниятида бўлганини ошкор қилган.

  • Радикал қарашлар ва тақиқ: Wall Street Journal маълумотларига кўра, бунгача унинг радикаллашгани ва ёнидан экстремистик материаллар топилгани сабабли Ўмон ҳукумати унга парвозларни тақиқлаган эди. Шунга қарамай, у маъмурий лавозимда ишлашга рухсат олиб, кейинчалик қандайдир йўл билан Flydubai авиакомпаниясига учувчи сифатида ишга қабул қилинган.

  • Ўмон томони ушбу фуқаронинг хавфли қарашлари ҳақида бошқа давлатларни ёки халқаро авиаташувчиларни огоҳлантиргани ёки йўқлиги ҳозирча номаълум қолмоқда.

Осмондаги жанжал: Фожиа қандай тўхтатиб қолинди?

Фавқулодда ҳодиса Дубай — Тель-Авив йўналиши бўйлаб парвоз вақтида юз берган:

  • Учувчилар кабинасида жанжал чиқарган ўмонлик учувчи ҳаво кемаси командирига пичоқ билан ташланиб, унга оғир жароҳат етказган.

  • Самолёт дарҳол фавқулодда ҳолат (SOS) сигналини берган.

  • БАХТИМИЗГА, йўловчилар орасида Flydubai компаниясининг яна икки нафар профессионал учувчиси бор бўлган. Улар кабинага кириб, ҳужумчини зарарсизлантирган ва бошқарувни ўз қўлларига олишга муваффақ бўлган.

Йўналишни тезкорлик билан ўзгартирган учувчилар лайнерни Саудия Арабистонининг Табук шаҳридаги аэропортга эсон-омон ва хавфсиз қўндиришди. Йўловчилар жабрланмаган, ҳозирда халқаро тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

FlydubaiАвиаҳалокатЎмонТель-Авив
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қонли кўйлакда Бош вазир ҳузурига: Flydubai самолётини фожиадан қутқарган оддий сантехникҚонли кўйлакда Бош вазир ҳузурига: Flydubai самолётини фожиадан қутқарган оддий сантехник1 октябр 15:07Дубай — Тель-Авив рейсида терактга уриниш: Кабинадаги пичоқбозлик тафсилотлариДубай — Тель-Авив рейсида терактга уриниш: Кабинадаги пичоқбозлик тафсилотлари1 октябр 14:30Ҳиндистонлик учувчи 174 йўловчини ҳалокатдан сақлаб қолдиҲиндистонлик учувчи 174 йўловчини ҳалокатдан сақлаб қолди1 октябр 21:17FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)30 сентябр 15:13Дубай—Тель-Авив рейси Саудияга фавқулодда қўнди: Нега “олиб қочиш” сигнали берилган?Дубай—Тель-Авив рейси Саудияга фавқулодда қўнди: Нега “олиб қочиш” сигнали берилган?30 сентябр 13:31Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?30 сентябр 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота