Моуринью Винисиус бўйича қарорини эълон қилди: Юлдуз ҳужумчи таркибдан чиқариладими?

·36·Спорт
Моуринью Винисиус бўйича қарорини эълон қилди: Юлдуз ҳужумчи таркибдан чиқариладими?

Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринью сўнгги пайтларда кескин танқидлар остида қолаётган вингер Винисиус Жуниорни қўллаб-қувватлади. Испания оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, португалиялик мутахассис бразилиялик футболчини асосий таркибдан чиқариб ташлаш ниятида эмас.

Мураббийлар штаби ва клуб раҳбарияти ҳужумчининг иқтидорига шубҳа қилмаяпти ҳамда унинг яна аввалги даражасига қайтиши учун барча имкониятларни яратиб бериш тарафдори.

Тўлиқ ишонч ва раҳбарият далдаси

Манбалар таъкидлашича, Моуринью Винисиусга бўлган тўлиқ ишончини сақлаб турибди:

  • Мураббий футболчининг тезроқ энг яхши спорт формасига кириб олиши учун унга мунтазам ўйин амалиёти зарур деб ҳисоблайди.

  • «Қироллик клуби» босс­лари ҳам мураббийнинг бу қарорини маъқуллаган ва футболчи атрофидаги босимни камайтиришга ҳаракат қилмоқда.

«Айбни фақат менга юкламанг»: Винисиуснинг эътирози

Ҳолатдан футболчининг ўзи ҳам бехабар эмас:

  • Винисиус Жуниор жорий мавсумда ўз имкониятларидан паст ўйин намойиш этаётганини ва энг яхши ҳолатида эмаслигини тўлиқ тушуниб турибди.

  • Бироқ бразилиялик юлдузни жамоатчилик ва ОАВдан ёғилаётган бир томонлама танқидлар қаттиқ ранжитмоқда.

  • Унинг фикрича, жамоанинг омадсиз баҳсларидаги масъулият ва айбни фақат унинг бўйнига илиб қўймасдан, бутун жамоа бўйлаб тенг тақсимлаш адолатлироқ бўлар эди.

Реал МадридЖозе МоуриньюВинисиус ЖуниорИспания оммавий ахборот воситалари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилдиЖозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилди12 сентябр 12:15Энг яхшилар «Реал»да ўйнаши керак: Моуринью Винисиуснинг янги шартномаси ҳақидаЭнг яхшилар «Реал»да ўйнаши керак: Моуринью Винисиуснинг янги шартномаси ҳақида21 август 17:46Моуринью Винисиус билан бўлиб ўтган махфий суҳбат тафсилотини очди...Моуринью Винисиус билан бўлиб ўтган махфий суҳбат тафсилотини очди...19 август 14:50Жозе Моуринью Винисиус Жуниорни Арсеналга ўтишдан қандай тўхтатгани ҳақида гапирдиЖозе Моуринью Винисиус Жуниорни Арсеналга ўтишдан қандай тўхтатгани ҳақида гапирди19 август 13:39Мадридда «Моуринио қонунлари»: У «Реал»ни қандай ўзгартирмоқда?Мадридда «Моуринио қонунлари»: У «Реал»ни қандай ўзгартирмоқда?15 август 05:41Шок қарор: Моуринью «Реал»ни енгилмас жамоага айлантириш режасини туздиШок қарор: Моуринью «Реал»ни енгилмас жамоага айлантириш режасини тузди14 август 15:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди