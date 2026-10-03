Моуринью Винисиус бўйича қарорини эълон қилди: Юлдуз ҳужумчи таркибдан чиқариладими?
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринью сўнгги пайтларда кескин танқидлар остида қолаётган вингер Винисиус Жуниорни қўллаб-қувватлади. Испания оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, португалиялик мутахассис бразилиялик футболчини асосий таркибдан чиқариб ташлаш ниятида эмас.
Мураббийлар штаби ва клуб раҳбарияти ҳужумчининг иқтидорига шубҳа қилмаяпти ҳамда унинг яна аввалги даражасига қайтиши учун барча имкониятларни яратиб бериш тарафдори.
Тўлиқ ишонч ва раҳбарият далдаси
Манбалар таъкидлашича, Моуринью Винисиусга бўлган тўлиқ ишончини сақлаб турибди:
Мураббий футболчининг тезроқ энг яхши спорт формасига кириб олиши учун унга мунтазам ўйин амалиёти зарур деб ҳисоблайди.
«Қироллик клуби» босслари ҳам мураббийнинг бу қарорини маъқуллаган ва футболчи атрофидаги босимни камайтиришга ҳаракат қилмоқда.
«Айбни фақат менга юкламанг»: Винисиуснинг эътирози
Ҳолатдан футболчининг ўзи ҳам бехабар эмас:
Винисиус Жуниор жорий мавсумда ўз имкониятларидан паст ўйин намойиш этаётганини ва энг яхши ҳолатида эмаслигини тўлиқ тушуниб турибди.
Бироқ бразилиялик юлдузни жамоатчилик ва ОАВдан ёғилаётган бир томонлама танқидлар қаттиқ ранжитмоқда.
Унинг фикрича, жамоанинг омадсиз баҳсларидаги масъулият ва айбни фақат унинг бўйнига илиб қўймасдан, бутун жамоа бўйлаб тенг тақсимлаш адолатлироқ бўлар эди.
Изоҳлар 0
…