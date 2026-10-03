Грузияда 13 ёшли Озарбайжон фуқароси эгизак фарзандли бўлди

·53·Дунё
Грузияда 13 ёшли Озарбайжон фуқароси эгизак фарзандли бўлди

Грузиянинг Марнеули шаҳрида 13 ёшли Озарбайжон фуқароси эгизак фарзандли бўлди. Чақалоқлардан бири вафот этган, иккинчисининг аҳволи оғир экани хабар қилинди. Ҳодиса юзасидан Грузия Ички ишлар вазирлиги тергов бошлади.

Маълумотларга кўра, воқеа ҳақида дастлаб ҳуқуқ ҳимоячиси Самира Байрамова хабар берган. Унинг айтишича, 13 ёшли қиз Озарбайжон фуқароси, у билан никоҳланган эркак эса Грузия фуқароси бўлган. Бу маълумотлар ҳозирча ҳуқуқ ҳимоячисининг баёнотларига асосланган.

Чақалоқлар туғилган тиббиёт муассасаси воқеа юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилган. Грузия Ички ишлар вазирлиги ҳам ҳолат бўйича жиноий иш доирасида тергов бошланганини тасдиқлаган.

Тергов Грузия Жиноят кодексининг 140-моддаси 1-қисми асосида олиб борилмоқда. Мазкур норма 16 ёшга тўлмаган шахс билан жинсий алоқа қилиш учун жавобгарликни назарда тутади.

Ҳозирча тергов доирасида гумонланувчининг шахси ва унга нисбатан қандай процессуал чора кўрилгани ҳақида расмий маълумот берилмаган.

МарнеулиСамира БайрамоваГрузия Ички ишлар вазирлигивояга етмаганлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалдиМудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалди12 сентябр 17:42Австралияда бир йўлдошли тўрт эгизак соғ-омон туғилди Австралияда бир йўлдошли тўрт эгизак соғ-омон туғилди 21 июл 17:36Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)31 июл 21:57Аёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиАёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлди17 август 18:2026 ёшли инфлюенсер ошқозон саратонидан вафот этди26 ёшли инфлюенсер ошқозон саратонидан вафот этдиБугун 14:24Самолётга «уланган» сочлар можароси: Эрлинг Ҳоланд йирик авиакомпанияни судга бердиСамолётга «уланган» сочлар можароси: Эрлинг Ҳоланд йирик авиакомпанияни судга бердиБугун 14:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота