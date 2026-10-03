«Манчестер Сити» жазоланса нима бўлади? Амирликлар Лондонни қатъий огоҳлантирди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Агар "Манчестер Сити" клуби молиявий қоидабузарликлар бўйича жазоланса, Бирлашган Араб Амирликлари Буюк Британияга миллиардлаб фунт стерлинглик инвестицияларни тўхтатиб қўйиши мумкин.
- Бу ҳақда клуб президенти Халдун Ал-Муборакнинг Буюк Британия бизнес ва савдо вазири Жонатан Рейнолдс билан бўлиб ўтган ёпиқ учрашувида муҳокама қилинган.
- Мазкур иш спорт можароси доирасидан чиқиб, икки давлат ўртасида дипломатик ва иқтисодий зиддиятга айланган.
«Манчестер Сити» атрофидаги молиявий қоидабузарликлар иши энди шунчаки спорт можароси доирасидан чиқиб, халқаро дипломатик ва иқтисодий зиддиятга айланди. Бирлашган Араб Амирликлари клуби жазога тортилган тақдирда, Буюк Британия иқтисодиётига киритилаётган кўп миллиардлик лойиҳаларни кескин қисқартириши мумкинлигидан огоҳлантирди.
Аввалроқ инглиз клуби Премьер-лиганинг мустақил комиссияси томонидан қўйилган айблов хулосалари юзасидан апелляция бергани хабар қилинган эди. Эндиликда бу суд жараёни икки давлат муносабатларига жиддий соя солмоқда.
Даунинг-стритдаги сирли учрашув: Стол устида нима бор эди?
Bloomberg берган шов-шувли маълумотларга кўра, атиги бир неча ҳафта олдин «Манчестер Сити» клуби президенти Халдун Ал-Муборак Лондонга ташриф буюриб, Буюк Британия ҳукумати қароргоҳи — Даунинг-стритда қабул қилинган.
Музокаралар иштирокчилари: Халдун Ал-Муборак Буюк Британиянинг бизнес ва савдо вазири Жонатан Рейнольдс билан ёпиқ эшиклар ортида учрашган.
Мақсад ва босим: Учрашувда Амирликларнинг Британия инфратузилмаси ва бизнесига йўналтираётган жорий ҳамда истиқболдаги улкан инвестиция пакетлари муҳокама қилинган.
Асосий шарт: Манбаларнинг таъкидлашича, суҳбатлар чоғида «Манчестер Сити» иши марказий мавзулардан бири бўлиб қолмоқда. Агар суд жараёни клубга оғир санкциялар (очколардан маҳрум этиш ёки қуйи лигага тушириб юбориш) билан якунланса, Амирликлар Буюк Британияга миллиардлаб фунт стерлинглик инвестиция оқимини тўхтатиб қўйиши мумкин.
Клуб ортида ким турибди?
Мазкур воқеанинг бу даражада сиёсий тус олиши бежиз эмас:
«Манчестер Сити» Абу-Даби ҳукмрон сулоласи аъзоси ва БАА вице-президенти ҳисобланган Шайх Мансур назоратидаги хусусий инвестиция компаниясига тегишли.
Шу боис клубнинг обрўси ва молиявий тақдири Амирликлар сиёсий элитаси учун миллий манфаат ва нуфуз масаласи сифатида қаралмоқда.
Ҳозирги кунда ҳар икки давлат ҳукуматлари ҳам оддий спорт қоидабузарлиги сифатида бошланган текширув дипломатик ва молиявий инқироз даражасигача етиб борганидан очиқчасига норози ва ташвишда.
Изоҳлар 0
…