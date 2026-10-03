«Манчестер Сити» жазоланса нима бўлади? Амирликлар Лондонни қатъий огоҳлантирди!

·38·Спорт
«Манчестер Сити» жазоланса нима бўлади? Амирликлар Лондонни қатъий огоҳлантирди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Агар "Манчестер Сити" клуби молиявий қоидабузарликлар бўйича жазоланса, Бирлашган Араб Амирликлари Буюк Британияга миллиардлаб фунт стерлинглик инвестицияларни тўхтатиб қўйиши мумкин.
  • Бу ҳақда клуб президенти Халдун Ал-Муборакнинг Буюк Британия бизнес ва савдо вазири Жонатан Рейнолдс билан бўлиб ўтган ёпиқ учрашувида муҳокама қилинган.
  • Мазкур иш спорт можароси доирасидан чиқиб, икки давлат ўртасида дипломатик ва иқтисодий зиддиятга айланган.

«Манчестер Сити» атрофидаги молиявий қоидабузарликлар иши энди шунчаки спорт можароси доирасидан чиқиб, халқаро дипломатик ва иқтисодий зиддиятга айланди. Бирлашган Араб Амирликлари клуби жазога тортилган тақдирда, Буюк Британия иқтисодиётига киритилаётган кўп миллиардлик лойиҳаларни кескин қисқартириши мумкинлигидан огоҳлантирди.

Аввалроқ инглиз клуби Премьер-лиганинг мустақил комиссияси томонидан қўйилган айблов хулосалари юзасидан апелляция бергани хабар қилинган эди. Эндиликда бу суд жараёни икки давлат муносабатларига жиддий соя солмоқда.

Даунинг-стритдаги сирли учрашув: Стол устида нима бор эди?

Bloomberg берган шов-шувли маълумотларга кўра, атиги бир неча ҳафта олдин «Манчестер Сити» клуби президенти Халдун Ал-Муборак Лондонга ташриф буюриб, Буюк Британия ҳукумати қароргоҳи — Даунинг-стритда қабул қилинган.

  • Музокаралар иштирокчилари: Халдун Ал-Муборак Буюк Британиянинг бизнес ва савдо вазири Жонатан Рейнольдс билан ёпиқ эшиклар ортида учрашган.

  • Мақсад ва босим: Учрашувда Амирликларнинг Британия инфратузилмаси ва бизнесига йўналтираётган жорий ҳамда истиқболдаги улкан инвестиция пакетлари муҳокама қилинган.

  • Асосий шарт: Манбаларнинг таъкидлашича, суҳбатлар чоғида «Манчестер Сити» иши марказий мавзулардан бири бўлиб қолмоқда. Агар суд жараёни клубга оғир санкциялар (очколардан маҳрум этиш ёки қуйи лигага тушириб юбориш) билан якунланса, Амирликлар Буюк Британияга миллиардлаб фунт стерлинглик инвестиция оқимини тўхтатиб қўйиши мумкин.

Клуб ортида ким турибди?

Мазкур воқеанинг бу даражада сиёсий тус олиши бежиз эмас:

  • «Манчестер Сити» Абу-Даби ҳукмрон сулоласи аъзоси ва БАА вице-президенти ҳисобланган Шайх Мансур назоратидаги хусусий инвестиция компаниясига тегишли.

  • Шу боис клубнинг обрўси ва молиявий тақдири Амирликлар сиёсий элитаси учун миллий манфаат ва нуфуз масаласи сифатида қаралмоқда.

Ҳозирги кунда ҳар икки давлат ҳукуматлари ҳам оддий спорт қоидабузарлиги сифатида бошланган текширув дипломатик ва молиявий инқироз даражасигача етиб борганидан очиқчасига норози ва ташвишда.

Манчестер СитиБирлашган Араб АмирликлариДаунинг-стритХалдун Ал-Муборак
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити раҳбари Буюк Британия вазири билан учрашгани маълум бўлдиМанчестер Сити раҳбари Буюк Британия вазири билан учрашгани маълум бўлдиКеча 23:19«Манчестер Сити» раҳбари Мареска ҳақида муҳим гапни айтди...«Манчестер Сити» раҳбари Мареска ҳақида муҳим гапни айтди...30 июн 12:28Абдуқодир Ҳусановни «Манчестер Сити»га олиб келган асосий жиҳат маълум бўлдиАбдуқодир Ҳусановни «Манчестер Сити»га олиб келган асосий жиҳат маълум бўлди26 сентябр 16:01Осиё ўйинлари. Қирғизистон Таиланд мағлуб бўлди, Япония ва Эрондан ишончли стартОсиё ўйинлари. Қирғизистон Таиланд мағлуб бўлди, Япония ва Эрондан ишончли старт16 сентябр 23:01Ҳусанов пенальтида адашди: «Сити» Ҳонконгда «Интер»га ютқаздиҲусанов пенальтида адашди: «Сити» Ҳонконгда «Интер»га ютқазди1 август 19:52«Фулҳэм» Мадриддан янги юлдуз олиб келди: Мануэль Анхель нега Лондонни танлади?«Фулҳэм» Мадриддан янги юлдуз олиб келди: Мануэль Анхель нега Лондонни танлади?2 сентябр 08:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди