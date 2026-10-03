50 минг саҳифалик далил! «Реал» УЕФАдан «Барселона»ни совринларидан маҳрум этишни сўради
Испания футболидаги энг йирик можаро — «Негрейра иши» халқаро даражада янги ва кескин босқичга чиқди. Мадриднинг «Реал» клуби УЕФА қароргоҳига «Барселона»га қарши тўпланган улкан далиллар пакетини расман топширди.
Испаниянинг нуфузли AS нашри маълумотларига кўра, «қироллик клуби» тақдим этган ҳужжатлар ҳажми тахминан 50 минг саҳифани ташкил этади. УЕФА эндиликда мазкур материалларни ўз интизомий текшируви доирасида батафсил кўриб чиқишни бошлади.
17 йил давомида 8,4 миллион евро: Можаронинг моҳияти нимада?
Тақдим этилган кенг кўламли ҳужжатлар каталонияликлар томонидан Испания Қироллик футбол федерацияси Ҳакамлар техник қўмитасининг собиқ вице-президенти Хосе Мария Энрикес Негрейрага қилинган шубҳали тўловларга тегишли:
Давр: Мазкур молиявий ўтказмалар 2001 йилдан 2018 йилгача бўлган 17 йиллик узоқ муддатни қамраб олади.
Сумма: Қайд этилишича, ушбу йиллар мобайнида «Барселона» ҳакамлар раҳбарига умумий ҳисобда нақд 8,4 миллион евро маблағ ўтказиб берган.
«Реал»нинг талаби: Барча титулларни олиб қўйиш!
Мадрид клуби УЕФА олдига ниҳоятда кескин ва мисли кўрилмаган талаб қўйган:
«Реал» Европа футбол ассоциациясидан ушбу тўловлар амалга оширилган 2001–2018 йиллар оралиғида «Барселона» қўлга киритган барча соврин ва чемпионлик унвонларидан маҳрум этиш масаласини кўриб чиқишни сўради.
Агар УЕФА ушбу 50 минг саҳифалик ҳужжатларда коррупция ва ҳакамларга ноқонуний таъсир ўтказиш ҳолатларини тасдиқласа, Каталония клуби нафақат жарима ва еврокубоклардан четлатиш, балки тарихий совринларини йўқотиш хавфи остида қолиши мумкин.
Изоҳлар 0
…