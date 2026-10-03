50 минг саҳифалик далил! «Реал» УЕФАдан «Барселона»ни совринларидан маҳрум этишни сўради

·27·Спорт
50 минг саҳифалик далил! «Реал» УЕФАдан «Барселона»ни совринларидан маҳрум этишни сўради

Испания футболидаги энг йирик можаро — «Негрейра иши» халқаро даражада янги ва кескин босқичга чиқди. Мадриднинг «Реал» клуби УЕФА қароргоҳига «Барселона»га қарши тўпланган улкан далиллар пакетини расман топширди.

Испаниянинг нуфузли AS нашри маълумотларига кўра, «қироллик клуби» тақдим этган ҳужжатлар ҳажми тахминан 50 минг саҳифани ташкил этади. УЕФА эндиликда мазкур материалларни ўз интизомий текшируви доирасида батафсил кўриб чиқишни бошлади.

17 йил давомида 8,4 миллион евро: Можаронинг моҳияти нимада?

Тақдим этилган кенг кўламли ҳужжатлар каталонияликлар томонидан Испания Қироллик футбол федерацияси Ҳакамлар техник қўмитасининг собиқ вице-президенти Хосе Мария Энрикес Негрейрага қилинган шубҳали тўловларга тегишли:

  • Давр: Мазкур молиявий ўтказмалар 2001 йилдан 2018 йилгача бўлган 17 йиллик узоқ муддатни қамраб олади.

  • Сумма: Қайд этилишича, ушбу йиллар мобайнида «Барселона» ҳакамлар раҳбарига умумий ҳисобда нақд 8,4 миллион евро маблағ ўтказиб берган.

«Реал»нинг талаби: Барча титулларни олиб қўйиш!

Мадрид клуби УЕФА олдига ниҳоятда кескин ва мисли кўрилмаган талаб қўйган:

  • «Реал» Европа футбол ассоциациясидан ушбу тўловлар амалга оширилган 2001–2018 йиллар оралиғида «Барселона» қўлга киритган барча соврин ва чемпионлик унвонларидан маҳрум этиш масаласини кўриб чиқишни сўради.

Агар УЕФА ушбу 50 минг саҳифалик ҳужжатларда коррупция ва ҳакамларга ноқонуний таъсир ўтказиш ҳолатларини тасдиқласа, Каталония клуби нафақат жарима ва еврокубоклардан четлатиш, балки тарихий совринларини йўқотиш хавфи остида қолиши мумкин.

НегрейраРеал МадридБарселонаУЕФА
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бавария» клуби УЕФАнинг янгиланган рейтингида биринчи ўринни эгаллади«Бавария» клуби УЕФАнинг янгиланган рейтингида биринчи ўринни эгаллади4 июн 05:22Арда Гулер Чемпионлар лигасининг кашфиёти деб топилдиАрда Гулер Чемпионлар лигасининг кашфиёти деб топилди31 май 21:58"Барселона" ҳакамлар устидан Уефага расмий шикоят йўллади"Барселона" ҳакамлар устидан Уефага расмий шикоят йўллади28 апрел 11:14Манчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдимиМанчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдими26 сентябр 22:56«Реал» УЕФАдан «Барселона»ни 30 дан ортиқ совринидан маҳрум этишни талаб қилди«Реал» УЕФАдан «Барселона»ни 30 дан ортиқ совринидан маҳрум этишни талаб қилди14 июл 18:40Марсело: Жаҳон чемпионлиги клуб совринларидан ҳам қимматлиМарсело: Жаҳон чемпионлиги клуб совринларидан ҳам қимматли9 апрел 13:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди