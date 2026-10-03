Пеп Гвардиола «Этиҳад»га қайтмоқда: Собиқ мураббий «Сити»га ёрдамга шошилмоқда

·55·Спорт
Пеп Гвардиола «Этиҳад»га қайтмоқда: Собиқ мураббий «Сити»га ёрдамга шошилмоқда

«Манчестер Сити»нинг собиқ устози, клуб тарихидаги энг муваффақиятли мураббий Хосеп Гвардиола «Этиҳад» стадионига ташриф буюришни режалаштирмоқда. Манчестерликларга яқин бўлган The Real Tolmie's Hairdoo нашри берган хабарга кўра, испаниялик мутахассис жамоанинг яқин орадаги уй учрашувларидан бирида трибунада кўриниш бериши мумкин.

Гвардиола клуб раҳбарияти билан алоқага чиқиб, Премьер-лига комиссияси томонидан қўйилган молиявий айбловлар ортидан юзага келган оғир ва таҳликали даврда собиқ жамоасига шахсан далда бўлиш истагини билдирган.

Мураккаб даврдаги рамзий далда

Аввалроқ Премьер-лиганинг мустақил комиссияси «Манчестер Сити»ни молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топгани ва иш атрофида катта шов-шув кўтарилгани ҳақида хабар берилган эди. Клуб раҳбарияти эса барча айбловларни кескин рад этиб, курашни давом эттирмоқда.

Гвардиоланинг айнан шундай босимли паллада стадионга келиши жамоага ва мухлисларга маънавий куч бағишлаши кутилмоқда.

«Сити» олдида супертўқнашувлар: Пеп қайси ўйинга келади?

Айни дамда Энцо Мареска бошқарувида ҳаракат қилаётган «Манчестер Сити» олдида жиддий синовлар турибди:

  • 11 октябрь: Жамоа Англия Премьер-лигасининг 6-тури доирасида сафарда ашаддий рақиб — «Ливерпуль» меҳмони бўлади.

  • 14 октябрь: «Шаҳарликлар» Чемпионлар Лигаси умумий босқичи 2-тури доирасида ўз майдонида Франция гранди «ПСЖ»ни қабул қилади.

Манбаларнинг тахминига кўра, Гвардиоланинг Манчестерга қайтиши айнан «ПСЖ»га қарши кечадиган Европанинг марказий баҳсига тўғри келиши мумкин.

Пеп ГвардиолаМанчестер СитиЭтиҳад стадиониПремьер-лига молиявий айбловлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пеп Гвардиола Манчестер Сити баҳсида стадионга қайтиши кутилмоқдаПеп Гвардиола Манчестер Сити баҳсида стадионга қайтиши кутилмоқдаБугун 12:38“Биз буни енгамиз!”: “Сити” айбдор деб топилгач, Гвардиола клуб ортида қалқон бўлди“Биз буни енгамиз!”: “Сити” айбдор деб топилгач, Гвардиола клуб ортида қалқон бўлди30 сентябр 19:37Пеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламадиПеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламади30 сентябр 18:33Манчестер Сити иши: Англия футболида тарихий қарор ва Гвардиола сўзлариМанчестер Сити иши: Англия футболида тарихий қарор ва Гвардиола сўзлари26 сентябр 19:37Леонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини нима сабабдан рад этганини айтдиЛеонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини нима сабабдан рад этганини айтди19 сентябр 01:36Гвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлдиГвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлди19 август 05:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди