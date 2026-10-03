Пеп Гвардиола «Этиҳад»га қайтмоқда: Собиқ мураббий «Сити»га ёрдамга шошилмоқда
«Манчестер Сити»нинг собиқ устози, клуб тарихидаги энг муваффақиятли мураббий Хосеп Гвардиола «Этиҳад» стадионига ташриф буюришни режалаштирмоқда. Манчестерликларга яқин бўлган The Real Tolmie's Hairdoo нашри берган хабарга кўра, испаниялик мутахассис жамоанинг яқин орадаги уй учрашувларидан бирида трибунада кўриниш бериши мумкин.
Гвардиола клуб раҳбарияти билан алоқага чиқиб, Премьер-лига комиссияси томонидан қўйилган молиявий айбловлар ортидан юзага келган оғир ва таҳликали даврда собиқ жамоасига шахсан далда бўлиш истагини билдирган.
Мураккаб даврдаги рамзий далда
Аввалроқ Премьер-лиганинг мустақил комиссияси «Манчестер Сити»ни молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топгани ва иш атрофида катта шов-шув кўтарилгани ҳақида хабар берилган эди. Клуб раҳбарияти эса барча айбловларни кескин рад этиб, курашни давом эттирмоқда.
Гвардиоланинг айнан шундай босимли паллада стадионга келиши жамоага ва мухлисларга маънавий куч бағишлаши кутилмоқда.
«Сити» олдида супертўқнашувлар: Пеп қайси ўйинга келади?
Айни дамда Энцо Мареска бошқарувида ҳаракат қилаётган «Манчестер Сити» олдида жиддий синовлар турибди:
11 октябрь: Жамоа Англия Премьер-лигасининг 6-тури доирасида сафарда ашаддий рақиб — «Ливерпуль» меҳмони бўлади.
14 октябрь: «Шаҳарликлар» Чемпионлар Лигаси умумий босқичи 2-тури доирасида ўз майдонида Франция гранди «ПСЖ»ни қабул қилади.
Манбаларнинг тахминига кўра, Гвардиоланинг Манчестерга қайтиши айнан «ПСЖ»га қарши кечадиган Европанинг марказий баҳсига тўғри келиши мумкин.
Изоҳлар 0
…