Метро ичида челакдан ўнлаб илонсимон балиқлар сочилиб кетди
17 август куни Хитойнинг Нанкин шаҳрида метронинг 2-линиясида ҳаракатланган поездда тирик илонсимон балиқлар солинган пластик идишлар ағдарилиб, ўнлаб балиқ вагон полига сочилиб кетди. Йўловчилар қочиб кетган жонзотларни тутиб, яна идишларга солишга ҳаракат қилган, бироқ айрим балиқлар ўриндиқлар остига кириб кетгани сабабли уларни ушлаш қийин бўлган.
Хитойнинг Нанкин шаҳрида оддий метро қатнови кутилмаган воқеага айланди. 17 август куни метронинг 2-линиясида ҳаракатланаётган поездда тирик илонсимон балиқлар солинган пластик идишлар ағдарилиб кетди.
Натижада ўнлаб балиқлар вагон полига сочилиб, турли томонларга ҳаракатлана бошлади. Воқеага гувоҳ бўлган йўловчилар ҳайратда қолган, айримлари эса қочиб кетаётган балиқларни тутишга киришган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда йўловчилар полда сирпаниб ҳаракатланаётган балиқларни қўллари билан ушлаб, яна идишларга солаётгани кўринади. Бироқ уларнинг айримлари ўриндиқлар остидаги тор жойларга кириб кетгани сабабли уларни тутиш осон бўлмаган. Хабар манбаси — Times of India
Қизиғи, видеоларни кўрган кўплаб интернет фойдаланувчилари бу жонзотларни илон деб ўйлаган. Аслида эса улар илон эмас, илонсимон кўринишдаги гуруч балиқлари бўлган. Уларнинг узун ва сирпанчиқ танаси илонга ўхшагани учун вагондаги манзара янада қўрқинчли кўринган.
Воқеа пайтида йўловчилар қочиб кетган балиқларни йиғишга ҳаракат қилган. Айрим жонзотлар эса ўриндиқлар остига кириб, уларни ушлашни қийинлаштирган.
Ҳодиса акс этган видеолар интернетда тарқалгач, кўпчиликни бир савол қизиқтирган: метрода бундай тирик жонзотларни олиб юришга қандай қилиб рухсат берилган?
Маълумотларга кўра, Хитойда тирик сув маҳсулотларини метро орқали олиб ўтиш айрим шартлар асосида мумкин. Асосий талаблардан бири — уларни оқмайдиган ва маҳкам ёпилган идишда ташиш.
…