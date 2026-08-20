Метро ичида челакдан ўнлаб илонсимон балиқлар сочилиб кетди

·5·Дунё
Метро ичида челакдан ўнлаб илонсимон балиқлар сочилиб кетди
Қисқача

17 август куни Хитойнинг Нанкин шаҳрида метронинг 2-линиясида ҳаракатланган поездда тирик илонсимон балиқлар солинган пластик идишлар ағдарилиб, ўнлаб балиқ вагон полига сочилиб кетди. Йўловчилар қочиб кетган жонзотларни тутиб, яна идишларга солишга ҳаракат қилган, бироқ айрим балиқлар ўриндиқлар остига кириб кетгани сабабли уларни ушлаш қийин бўлган.

Хитойнинг Нанкин шаҳрида оддий метро қатнови кутилмаган воқеага айланди. 17 август куни метронинг 2-линиясида ҳаракатланаётган поездда тирик илонсимон балиқлар солинган пластик идишлар ағдарилиб кетди.

Натижада ўнлаб балиқлар вагон полига сочилиб, турли томонларга ҳаракатлана бошлади. Воқеага гувоҳ бўлган йўловчилар ҳайратда қолган, айримлари эса қочиб кетаётган балиқларни тутишга киришган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда йўловчилар полда сирпаниб ҳаракатланаётган балиқларни қўллари билан ушлаб, яна идишларга солаётгани кўринади. Бироқ уларнинг айримлари ўриндиқлар остидаги тор жойларга кириб кетгани сабабли уларни тутиш осон бўлмаган. Хабар манбаси — Times of India

Қизиғи, видеоларни кўрган кўплаб интернет фойдаланувчилари бу жонзотларни илон деб ўйлаган. Аслида эса улар илон эмас, илонсимон кўринишдаги гуруч балиқлари бўлган. Уларнинг узун ва сирпанчиқ танаси илонга ўхшагани учун вагондаги манзара янада қўрқинчли кўринган.

Воқеа пайтида йўловчилар қочиб кетган балиқларни йиғишга ҳаракат қилган. Айрим жонзотлар эса ўриндиқлар остига кириб, уларни ушлашни қийинлаштирган.

Ҳодиса акс этган видеолар интернетда тарқалгач, кўпчиликни бир савол қизиқтирган: метрода бундай тирик жонзотларни олиб юришга қандай қилиб рухсат берилган?

Маълумотларга кўра, Хитойда тирик сув маҳсулотларини метро орқали олиб ўтиш айрим шартлар асосида мумкин. Асосий талаблардан бири — уларни оқмайдиган ва маҳкам ёпилган идишда ташиш.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Полициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилиндиПолициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилиндиБугун, 17:19«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...Бугун, 17:15Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?Бугун, 17:06АҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатдиАҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатдиБугун, 14:45JD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиJD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиБугун, 13:10Гренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиГренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиБугун, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди