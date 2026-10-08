Владимир Норов Марказий Осиё нега бир томонни танламаслиги кераклигини тушунтирди

·3·Дунё
Владимир Норов Марказий Осиё нега бир томонни танламаслиги кераклигини тушунтирди

АҚШ ва Хитой ўртасида сунъий интеллект, микрочиплар ва юқори технологиялар соҳасидаги глобал рақобат янги чўққига чиққан бир даврда, Марказий Осиё давлатлари учун геосиёсий ва технологик танлов масаласи тобора жиддий тус олмоқда. Ўзбекистон собиқ ташқи ишлар вазири Владимир Норов Испаниянинг нуфузли халқаро таҳлилий платформаси — Atalayar нашрида эълон қилинган мақоласида минтақа давлатларининг ушбу курашдаги ўрни ва стратегик позициясини чуқур таҳлил қилди.

Дипломатнинг асосий тезисига кўра, Вашингтон ва Пекин ўртасида тобора кучайиб бораётган технологик қарама-қаршилик фонида Марказий Осиё давлатлари, жумладан, Ўзбекистон учун фақат бир томонни танлаш стратегик ва иқтисодий жиҳатдан мутлақо манфаатли эмас.

Тўлиқ боғланиб қолишдан ҳимоя: Кенг қамровли шериклик тармоғи

Владимир Норов Ўзбекистон ташқи сиёсатда технологик ва молиявий яккаҳокимлик хавфини тўғри баҳолаётганини таъкидлайди:

  • Инвестицияларни диверсификация қилиш: Расмий Тошкент Хитойнинг йирик инвестициялари ва инновацион ишланмаларидан самарали фойдаланиш билан бир қаторда, АҚШ, Европа Иттифоқи, Жанубий Корея, Япония, Туркия ҳамда Форс кўрфази монархиялари билан мустаҳкам шериклик алоқаларини изчил ривожлантирмоқда;

  • Қарамликни бартараф этиш: Бундай кенг қамровли ташқи сиёсат мамлакат рақамли инфратузилмаси ва иқтисодиётининг ягона ташқи кучга ёки шерикка ҳаддан ташқари қарам бўлиб қолишига йўл қўймаслик мақсадига хизмат қилади;

  • Амалий манфаат: Ҳудуд учун мавҳум сиёсий шиорлар эмас, балки аниқ амалий натижалар — дата-марказлар қуриш, ҳисоблаш қувватларини кенгайтириш ва миллий мутахассисларни тайёрлаш каби лойиҳалар бирламчи ҳисобланади.

«Мувозанатлашган технологик дипломатия» формуласи

Муаллиф Ўзбекистон миллий тараққиёти учун энг мақбул йўл сифатида «мувозанатлашган ва кўп векторли технологик дипломатия» концепциясини илгари суради:

  • Иқтисодий реалликни сақлаш: Тошкент ХХР билан савдо-иқтисодий ва ишлаб чиқариш алоқаларини барқарор давом эттириши лозим, чунки Хитой технологиялари арзонлиги ва қулайлиги билан Глобал Жануб учун муҳим аҳамиятга эга;

  • Ғарб билан илғор ҳамкорлик: Шу билан бирга, АҚШ ва Ғарб давлатлари билан энг илғор юқори технологиялар ва инновациялар йўналишида алоқаларни мустаҳкамлаш зарур;

  • Критик рақамли хавфсизлик: Мамлакатнинг ҳаётий муҳим рақамли тизимлари, давлат бошқаруви ва мудофаа инфратузилмасини фақат биргина давлат ёки хорижий корпорация назоратига топшириб қўймаслик суверен хавфсизликнинг бош мезонидир.

Танлов эмас, мустақиллик: Миллий манфаат биринчи ўринда

Собиқ вазир мақоласининг якуний ва бош хулосаси шундан иборатки, бугунги кунда Ўзбекистон олдида «АҚШми ёки Хитой?» деган кескин «ё у, ё бу» танловини қўйиш нотўғри ёндашувдир.

Ташкентнинг асосий вазифаси — геосиёсий ва технологик гигантлар ўртасидаги рақобат майдонидан қочмасдан, ушбу курашдан миллий иқтисодиёт манфаатлари йўлида унумли фойдаланиш ва мамлакатнинг стратегик ҳамда технологик мустақиллигини сақлаб қолишдан иборат.

Владимир НоровAtalayarМикрочипларТехнологик дипломатия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг CXMT компанияси ўзининг HBM3E хотирасини ишлаб чиқаришни бошладиХитойнинг CXMT компанияси ўзининг HBM3E хотирасини ишлаб чиқаришни бошлади31 август 23:28Samsung яримўтказгичлар нархини 15 фоизгача оширдиSamsung яримўтказгичлар нархини 15 фоизгача оширди20 август 21:59Сунъий интеллект микрочипларни қизишдан сақлайдиган янги материалларни қидирмоқдаСунъий интеллект микрочипларни қизишдан сақлайдиган янги материалларни қидирмоқда10 август 17:24AMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиAMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олди8 август 17:54Микрочиплар бозорида нархлар уруши: TSMC нархни оширмоқда, Рапидус эса мижозларни чорламоқдаМикрочиплар бозорида нархлар уруши: TSMC нархни оширмоқда, Рапидус эса мижозларни чорламоқда14 июл 00:53Микрочиплар инқилоби: Олимлар транзисторларни 4 нанометрдан паст даражагача кичрайтириш йўлини топдиМикрочиплар инқилоби: Олимлар транзисторларни 4 нанометрдан паст даражагача кичрайтириш йўлини топди21 июн 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?