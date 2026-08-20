Samsung яримўтказгичлар нархини 15 фоизгача оширди
Samsung илғор технологик жараёнлар асосида микрочипларни шартнома асосида ишлаб чиқариш нархларини 15 фоизгача оширди ва янги тарифлар жорий йилнинг июл ойидан амал қила бошлади. Нархлар 4 нанометрли (SF4) ва 5 нанометрли технологиялар бўйича АҚШ ва Хитой буюртмачилари учун 10-15 фоизга, 8 нанометрли тугун бўйича эса деярли 10 фоизга қимматлашди.
Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг илғор технологик жараёнлар асосида микрочипларни шартнома асосида ишлаб чиқариш нархларини 15 фоизгача оширди. Reuters агентлигининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, янги нархлар жорий йилнинг июль ойидан бошлаб амалда қўлланила бошлаган бўлиб, бу глобал яримўтказгичлар бозорида жиддий ўзгаришлар юзага келаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, нархларнинг энг юқори ўсиши 4 нанометрли (SF4) ҳамда 5 нанометрли илғор технологик жараёнларга тўғри келди. Ушбу йўналишдаги хизматлар АҚШ ва Хитойдан келган буюртмачилар учун 10-15 фоизга қимматлашган. Шунингдек, бироз эскироқ ҳисобланган 8 нанометрли тугун нархи ҳам деярли 10 фоизга ошгани қайд этилди.
Бозордаги талаб ва рақобат муҳитиНархларнинг кескин ошишига сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва унинг ортидан келиб чиққан глобал бумм сабаб бўлди. Саноат етакчиси ҳисобланган TSMC компаниясининг қувватлари қисқа фурсатда тўлиб қолиши мижозларни муқобил вариантларни қидиришга мажбур қилди. Натижада йиллар давомида рақобатда қийналиб келган Samsung илк бор ўз нарх сиёсатини диктат қилиш имкониятига эга бўлди.
Айниқса, бу ҳолат Хитой компанияларига оғир ботди. АҚШнинг экспорт чекловлари туфайли илғор асбоб-ускуналардан маҳрум бўлган Хитой корхоналари бошқа муқобил заводларни танлаш имкониятидан маҳрум ва шунинг учун қимматроқ шартларга розилик беришга мажбур бўлмоқда.
Молиявий кўрсаткичлар ва янги ҳамкорларТаҳлилчиларнинг прогнозларига кўра, агар нархларнинг жорий даражаси сақланиб қолса, 2022 йилдан бери асосан зарурият билан ишлаб келаётган Samsung литий бизнеси 2027 йилга бориб фойда келтира бошлаши мумкин. Пхёнтхекдаги SF4 заводининг юкламаси Qualcomm буюртмалари ҳамда юқори тезликдаги ҲБМ хотираси учун базавий кристаллар ишлаб чиқариш эвазига 2025 йил охиридан бери тўлиқ қувватда ишламоқда.
Сунъий интеллект ва юқори технологияларга бўлган талабнинг ортиши Samsung учун йирик мижозлар эшигини очди. Хусусан, компания Tesla, Apple ва Броадком каби гигантлар билан шартномалар тузишга муваффақ бўлди. Шунинг билан бирга, ҳозирги кунда Google компанияси билан ҳамкорлик бўйича музокаралар қизғин давом этмоқда.
…