Samsung яримўтказгичлар нархини 15 фоизгача оширди

·2·Техно
Samsung яримўтказгичлар нархини 15 фоизгача оширди
Қисқача

Samsung илғор технологик жараёнлар асосида микрочипларни шартнома асосида ишлаб чиқариш нархларини 15 фоизгача оширди ва янги тарифлар жорий йилнинг июл ойидан амал қила бошлади. Нархлар 4 нанометрли (SF4) ва 5 нанометрли технологиялар бўйича АҚШ ва Хитой буюртмачилари учун 10-15 фоизга, 8 нанометрли тугун бўйича эса деярли 10 фоизга қимматлашди.

Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг илғор технологик жараёнлар асосида микрочипларни шартнома асосида ишлаб чиқариш нархларини 15 фоизгача оширди. Reuters агентлигининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, янги нархлар жорий йилнинг июль ойидан бошлаб амалда қўлланила бошлаган бўлиб, бу глобал яримўтказгичлар бозорида жиддий ўзгаришлар юзага келаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, нархларнинг энг юқори ўсиши 4 нанометрли (SF4) ҳамда 5 нанометрли илғор технологик жараёнларга тўғри келди. Ушбу йўналишдаги хизматлар АҚШ ва Хитойдан келган буюртмачилар учун 10-15 фоизга қимматлашган. Шунингдек, бироз эскироқ ҳисобланган 8 нанометрли тугун нархи ҳам деярли 10 фоизга ошгани қайд этилди.

Бозордаги талаб ва рақобат муҳити

Нархларнинг кескин ошишига сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва унинг ортидан келиб чиққан глобал бумм сабаб бўлди. Саноат етакчиси ҳисобланган TSMC компаниясининг қувватлари қисқа фурсатда тўлиб қолиши мижозларни муқобил вариантларни қидиришга мажбур қилди. Натижада йиллар давомида рақобатда қийналиб келган Samsung илк бор ўз нарх сиёсатини диктат қилиш имкониятига эга бўлди.

Айниқса, бу ҳолат Хитой компанияларига оғир ботди. АҚШнинг экспорт чекловлари туфайли илғор асбоб-ускуналардан маҳрум бўлган Хитой корхоналари бошқа муқобил заводларни танлаш имкониятидан маҳрум ва шунинг учун қимматроқ шартларга розилик беришга мажбур бўлмоқда.

Молиявий кўрсаткичлар ва янги ҳамкорлар

Таҳлилчиларнинг прогнозларига кўра, агар нархларнинг жорий даражаси сақланиб қолса, 2022 йилдан бери асосан зарурият билан ишлаб келаётган Samsung литий бизнеси 2027 йилга бориб фойда келтира бошлаши мумкин. Пхёнтхекдаги SF4 заводининг юкламаси Qualcomm буюртмалари ҳамда юқори тезликдаги ҲБМ хотираси учун базавий кристаллар ишлаб чиқариш эвазига 2025 йил охиридан бери тўлиқ қувватда ишламоқда.

Сунъий интеллект ва юқори технологияларга бўлган талабнинг ортиши Samsung учун йирик мижозлар эшигини очди. Хусусан, компания Tesla, Apple ва Броадком каби гигантлар билан шартномалар тузишга муваффақ бўлди. Шунинг билан бирга, ҳозирги кунда Google компанияси билан ҳамкорлик бўйича музокаралар қизғин давом этмоқда.

SamsungМикрочипларТехнологияларСуний интеллектTSMC
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Кореянинг Себит ракетаси синовида фавқулодда ҳолат юз бердиЖанубий Кореянинг Себит ракетаси синовида фавқулодда ҳолат юз бердиБугун, 21:29Samsung дунёдаги илк 300 Гс частотали OLED-панни намойиш этдиSamsung дунёдаги илк 300 Гс частотали OLED-панни намойиш этдиБугун, 20:56Литими талаб этмайдиган янги турдаги хавфсиз аккумулятор яратилдиЛитими талаб этмайдиган янги турдаги хавфсиз аккумулятор яратилдиБугун, 20:28Сеннҳеисер Моментум Труе Вирелесс 5 тақдим этилдиСеннҳеисер Моментум Труе Вирелесс 5 тақдим этилдиБугун, 19:55Google Pixel 11 туркумидаги смартфонлар савдоси бошландиGoogle Pixel 11 туркумидаги смартфонлар савдоси бошландиБугун, 19:23Android 17 хотирани ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловаларни чеклайдиAndroid 17 хотирани ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловаларни чеклайдиБугун, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди