Дунёга машҳур бегемот ўлди
АҚШнинг Цинциннати ҳайвонот боғида бутун дунёга танилган Фиона исмли бегемот вафот этди. Унинг ўлимига яшаш ҳудудига тасодифан тушиб қолган бош кийимни ютиб юбориши сабаб бўлган. Ветеринарлар ҳайвоннинг ҳаётини сақлаб қолиш учун бир неча бор уринишган, аммо барча саъй-ҳаракатлар кутилган натижани бермаган. Бу ҳақда Цинциннати ҳайвонот боғи маъмурияти хабар берди.
Маълум қилинишича, Фиона ўтган ҳафта яшаш жойига тушиб қолган бош кийимни тасодифан ютиб юборган. Бу ҳолатдан хабар топган ветеринария мутахассислари унинг организмида қолиб кетган буюмни чиқариш учун бир неча бор ҳаракат қилишган. Шу билан бирга, бегемотнинг аҳволини яхшилаш ва ҳаётини сақлаб қолиш мақсадида зарур тиббий ёрдам кўрсатилган.
Бироқ шифокорларнинг барча уринишларига қарамай, Фионани қутқариш имкони бўлмаган. Ҳайвонот боғи вакиллари ушбу йўқотиш улар учун жуда оғир кечганини билдирган.
Ҳайвонот боғи директори Дейв Женике Фионанинг ҳаёти бундай тарзда якунланишини ҳеч ким кутмаганини таъкидлади. Унинг айтишича, бегемотни узоқ йиллар давомида парвариш қилган ходимлар уни сақлаб қолиш учун барча имкониятларни ишга солган ва қўлларидан келган барча чораларни кўрган.
Фиона келаси йил январь ойида 10 ёшга тўлиши керак эди. У 2017 йилда белгиланган муддатидан анча олдин, ниҳоятда кичик ва заиф ҳолатда дунёга келган. Дастлаб унинг яшаб қолиши ҳам жиддий хавф остида бўлган ва ветеринарлар унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун узоқ вақт давомида кураш олиб борган.
Кейинчалик Фионанинг ҳаёт учун кураши ҳақидаги ҳикоя кенг тарқалиб, нафақат АҚШда, балки бутун дунёда миллионлаб инсонларнинг эътиборини қозонган. Унинг кичик ва заиф болалик давридан улғайиб, соғлом бегемотга айланиши кўпчилик учун унутилмас воқеага айланган. Шу тариқа Фиона ҳайвонот боғининг энг машҳур ва севимли жониворларидан бири сифатида танилган.
Ҳайвонот боғи маъмурияти Фионанинг вафоти уни парвариш қилган ходимлар учун ҳам, унинг ҳаётини кузатиб борган ва яхши кўрган миллионлаб инсонлар учун ҳам катта йўқотиш бўлганини маълум қилди.
Бир вақтлар яшаб қолишига шубҳа билан қаралган Фиона кейинчалик бутун дунёда миллионлаб мухлисларга эга бўлган эди. Унинг бевақт ўлими эса ҳайвонот боғи жамоаси ва кўплаб инсонлар қалбида чуқур из қолдирди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…