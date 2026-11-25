«Наполи» билан дурангдан сўнг Ҳоланд норозилигини билдирди
«Манчестер Сити» ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд «Наполи»га қарши учрашувда қайд этилган дуранг ҳақида фикр билдирди. Унинг айтишича, жамоа етарлича яхши ўйнамаган, рақибга эса ҳужумда жуда кўп имконият бериб қўйган.
«Ўйин охирида гол уришга ҳаракат қилдик, аммо буни амалга ошира олмадик. Етарлича яхши ҳаракат қилмадик ва рақибга дарвозамиз олдида жуда осон вазиятлар яратишига имкон бердик. Ўйин назоратини қўлга ололмадик, ҳужумда ҳам ўзимиз хоҳлагандек ўйнай олмадик.
Футбол бир вақтнинг ўзида ҳам оддий, ҳам мураккаб. Ғалаба қозонганингда ҳамма нарса осон ва тушунарли бўлиб кўринади. Мағлуб бўлганингда эса ҳамма нарсага шубҳа қила бошлайсан. Аслида, ортиқча ўйламасдан, шунчаки ўйнаш керак. Аммо буни амалда бажариш унчалик осон эмас.
Жамоамизда юқори савияли футболчилар кўп. Ҳар биримиз ўз имкониятимизни тўлиқ ишга солишимиз керак. Бирлашишимиз, ижобий кайфиятни сақлашимиз, майдонда кўпроқ энергия билан ҳаракат қилишимиз ва бор кучимизни беришимиз зарур», деди Ҳоланд.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…