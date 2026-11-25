Пеп Гвардиола Месси ва Роналду қарама-қаршилиги ҳақида гапирди
«Барселона» клубининг собиқ бош мураббийи Хосеп Гвардиола замонавий футболнинг энг буюк икки афсонаси — аргентиналик Лионель Месси ва португалиялик Криштиану Роналду ўртасидаги кўп йиллик тарихий рақобат борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Испаниялик мутахассиснинг таъкидлашича, ушбу икки юлдузнинг мисли кўрилмаган ютуқларига айнан ўзаро рақобат асосий туртки бўлган.
«Мен ундан кўпроқ соврин ютишни истайман»
The Touchline нашри Romario TV манбасига таяниб келтирган интервьюда Гвардиола икки футболчи бир-бирини қандай қилиб доимий равишда юқори чўққида ушлаб турганини тушунтириб берди:
«Улар бир-бирларига юқори савияни сақлаб қолишда ёрдам беришди. Агар улар ўртасида рақобат бўлмаганида, эҳтимол, эришган натижалари бунчалик сезиларли бўлмасди.
Ҳар бири рақибининг ўйинини кузатиб, "Мен ундан яхшироқ бўлишни хоҳлайман. Ундан кўпроқ соврин ютишни истайман", деб ўйлаган. Айнан шундай фикрлар уларни фақат олдинга интилишга ундаган.»
— Хосеп Гвардиола
Икки афсонанинг бугунги фаолияти ва сўнгги натижалари
Ҳозирда Криштиану Роналду Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клубида, Лионель Месси эса АҚШнинг «Интер Майами» жамоасида ўз фаолиятини давом эттирмоқда.
Футболчи
Жорий клуби
Сўнгги расмий ўйинлардаги натижалари
Криштиану Роналду
«Ан-Наср» (Саудия Арабистони)
24 ноябрь куни ОЧЛ Элит доирасида «Ас-Садд»га қарши баҳсда (2:1) пенальтидан гол уриб, жамоаси ғалабасига ҳисса қўшди
Лионель Месси
«Интер Майами» (АҚШ, MLS)
22 ноябрь куни MLS плей-офф босқичида «Коламбус Крю»га қарши учрашувда (0:3) тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди
Гвардиоланинг бу сўзлари Испания Ла Лигасидаги «Эль-Класико»лар даврида ўн йилдан ортиқ вақт давомида бутун дунёни ҳайратга солган Месси — Роналду эпохасининг асл моҳиятини яна бир бор эсга солди.
Сизнингча, Пеп Гвардиола ҳақми — агар Месси ёки Роналдудан бири бўлмаганида, иккинчиси ҳозирги даражадаги рекордларни ўрната олармиди?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига мураббийнинг ушбу таҳлилий сўзларини дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…