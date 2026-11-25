MyGov орқали уйнинг қурилиш ҳужжатларини кўриш имкони яратилди
Ўзбекистонда уй сотиб олишни режалаштираётган фуқаролар энди қурилиш объектига оид ҳужжатларни Ягона интерактив давлат хизматлари портали (MyGovUz) орқали онлайн текшириши мумкин. Хизмат 30 дан ортиқ йўналишдаги объектлар ҳақида маълумот олиш имконини беради.
Портал орқали фойдаланувчилар қурилиш объекти ҳақидаги асосий маълумотлар билан танишиши мумкин. Жумладан:
• объектнинг номи ва аниқ манзили;
• объект тоифаси ва фойдаланишга топшириш муддати;
• қаватлар ҳамда хонадонлар сони;
• умумий майдони ва лойиҳа қиймати;
• буюртмачи, лойиҳачи ва пудратчи ташкилотлар ҳақидаги маълумотлар.
Хизмат орқали фақат маълумотларни кўриш эмас, балки объектнинг қонунийлигини тасдиқловчи ҳужжатларни юклаб олиш ҳам мумкин. Улар қаторига қуйидагилар киради:
• Архитектура-шаҳарсозлик кенгаши хулосаси;
• экспертиза хулосаси;
• қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун берилган рухсатнома.
Бу имконият уй харид қилишдан олдин қурилиш объекти ва унинг ҳужжатлари ҳақида маълумот олишга ёрдам беради.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…