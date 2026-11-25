Ҳар куни кулиб юриш саломатликка қандай таъсир қилади? Кулгининг 6 та фойдали жиҳати
Кулги — инсоннинг кайфиятини кўтариш билан бирга, организмда бир қатор физиологик жараёнларга ҳам таъсир қилувчи табиий реакция. Яхши ҳазил, яқинлар билан самимий суҳбат ёки кулгили видеолар нафақат кунни ёрқинлаштиради, балки стрессни енгиш, тарангликни камайтириш ва ўзини яхши ҳис қилишга ёрдам бериши мумкин. Хўш, ҳар куни кулиб юриш инсон саломатлигига қандай таъсир қилади?
1. Стрессни камайтиришга ёрдам беради
Кулги организмнинг стрессга жавоб реакциясига таъсир қилади. Самимий кулганда дастлаб юрак уриши ва нафас олиш тезлашиши мумкин, кейин эса организм бўшашиш ҳолатига ўтади. Айрим тадқиқотларда кулги стресс гормони — кортизол даражасининг пасайиши билан боғлиқ экани аниқланган. Бу инсонга руҳий босимни енгилроқ ҳис қилишга ёрдам беради.
2. Кайфиятни кўтариб, ўзини яхши ҳис қилишга ёрдам беради
Кулги вақтида мияда эндорфинлар каби кайфиятга ижобий таъсир кўрсатувчи моддалар ажралиши рағбатланади. Шу сабабли кулгили воқеа ёки самимий суҳбатдан кейин инсон ўзини енгил, хотиржам ва хурсанд ҳис қилиши мумкин. Бу кун давомидаги чарчоқ ва салбий ҳиссиётларни енгишда ҳам қўл келади.
3. Мушаклар таранглигини камайтиради
Қаттиқ кулганда юз, қорин ва нафас олишда иштирок этувчи мушаклар фаол ишлайди. Кулгидан кейин эса айрим мушакларда бўшашиш кузатилади. Бу танадaги тарангликни енгиллаштириб, одамнинг ўзини эркинроқ ҳис қилишига ёрдам беради.
4. Оғриқни енгилроқ ҳис қилишга таъсир қилиши мумкин
Кулги организмда табиий оғриқсизлантирувчи механизмларни фаоллаштириши мумкин. Шунингдек, у инсон диққатини оғриқ ёки ноқулайликдан бошқа нарсага қаратишга ёрдам беради. Айрим илмий тадқиқотларда кулги ва юмор оғриққа чидамлиликни ошириши мумкинлиги қайд этилган. Аммо бу кулги оғриқ сабабини даволайди дегани эмас.
5. Юрак-қон томир тизимига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин
Кулги пайтида нафас олиш ва юрак фаолиятида вақтинчалик ўзгаришлар кузатилади. Кейин организм бўшашиб, қон айланишига таъсир қилувчи жараёнлар юз беради. Айрим тадқиқотлар юмор ва кулгининг қон томирлар фаолиятига ижобий таъсирини кўрсатган. Бироқ кулги спорт, жисмоний фаоллик ёки юрак касалликларини даволаш ўрнини босмайди.
6. Одамлар ўртасидаги муносабатларни мустаҳкамлайди
Самимий кулги оила аъзолари, дўстлар ва ҳамкасблар ўртасидаги муносабатларни яқинлаштириши мумкин. Биргаликда кулган инсонлар ўзларини эркинроқ ҳис қилади, мулоқотдаги таранглик камаяди. Бу эса ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва ўзини жамиятнинг бир қисми сифатида ҳис қилиш учун муҳим.
Кун давомида кулги учун алоҳида вақт ажратиш шарт эмас. Яқинлар билан суҳбатлашиш, севимли комедияни томоша қилиш, қизиқарли китоб ўқиш ёки ёқимли хотираларни эслаш ҳам кайфиятни кўтариши мумкин.
Кулги барча муаммоларни ҳал қилмайди ва касалликларни даволаш воситаси эмас. Аммо у кундалик ҳаётда стрессни енгиллаштириш, кайфиятни яхшилаш ва одамлар билан самимий муносабат ўрнатишга ёрдам берувчи оддий, бепул ва ёқимли одатдир.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…