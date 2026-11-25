«Мен ким бўлибманки, бунинг аксини даъво қилсам?» — Бруну Фернандеш
«Манчестер Юнайтед» клуби ва Португалия миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Бруну Фернандеш 41 ёшли афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналдунинг онаси томонидан билдирилган эътирозларга муносабат билдирди. Аввалроқ Роналдунинг онаси ўғлига миллий жамоа сафида етарлича ҳурмат кўрсатилмагани ҳақида фикр билдирган эди.
«У барчамиз учун асосий намуна ҳисобланади»
Португалиянинг нуфузли A Bola нашри келтирган интервьюда Фернандеш жамоадошлари доимо Роналдуни ҳам футболчи, ҳам инсон сифатида юксак қадрлашга ҳаракат қилишганини, бироқ унинг шахсий туйғуларини инкор эта олмаслигини таъкидлади:
«Эҳтимол, Криштиану ҳақиқатан ҳам вазиятни шундай ҳис қилгандир. Миллий жамоадагиларнинг барчаси унга доимо максимал даражада ҳурмат кўрсатишга ҳаракат қилишган. У барчамиз учун асосий намуна ҳисобланади. Агар у бу ҳурматни ҳис қилмаган бўлса, мен ким бўлибманки, бунинг аксини даъво қилсам?
Миллий жамоа футболчиси сифатида шуни айтишим мумкинки, биз қилган барча ишларимизда нафақат футболчига, балки инсон сифатида ҳам унга ҳурмат кўрсатишни мақсад қилганмиз.»
— Бруну Фернандеш (A Bola нашрига берган интервьюсидан)
Вазият тафсилотлари ва томонлар позицияси
Томонлар
Позиция ва баёнот мазмуни
Криштиану Роналдунинг онаси
Ўғли Португалия миллий терма жамоасида муносиб ҳурмат кўрмаганини даъво қилган
Бруну Фернандеш
Бутун жамоа Роналдуга максимал ҳурмат кўрсатганини, у барча учун намуна эканини таъкидлади
Асосий жиҳат
Фернандеш Роналдунинг шахсий ҳис-туйғулари билан баҳслашмаслигини, аммо жамоанинг нияти доим холис бўлганини қайд этди
Эслатиб ўтамиз, Криштиану Роналду миллий терма жамоадаги фаолиятини якунлаганидан сўнг ҳам Португалия футболи атрофида унинг жамоадаги ўрни ва муносабатлар борасидаги муҳокамалар тўхтамаяпти.
Сизнингча, Бруну Фернандешнинг ушбу вазмин ва дипломатик жавоби Роналду оиласи ва мухлислари билан юзага келган тушунмовчиликларга нуқта қўя оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Португалия футболи мухлисларига ушбу қайноқ хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…