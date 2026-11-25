UFC чемпиони Ислом Махачев навбатдаги жанги ва эҳтимолий рақиблари ҳақида гапирди
Енгил вазн тоифасида UFC чемпиони Ислом Махачев «Матч ТВ» телеканалига берган эксклюзив интервьюсида ўзининг навбатдаги жанги ва унга кўриладиган тайёргарлик режалари билан ўртоқлашди. Спортчи яқинлашиб келаётган 2027 йилнинг илк ойидан бошлаб машғулотларни бошлашини маълум қилди.
Даъвогарлар жанги рақибни аниқлаб беради
Ислом Махачев ўз вазнидаги чемпионлик камарини ҳимоя қилиш учун январдаги ҳал қилувчи тўқнашув натижасини кутаётганини айтди:
— Мен январ ойидаги даъвогарлар жангини кутяпман. Ундан кейин ким билан жанг қилишим маълум бўлади.
— Бу Моралес — Пратес жуфтлигидан бири бўладими?
— Ҳа, улардан бири.
— Ёздами?
— Билмайман. Мен январ ойидан тайёргарликни бошлайман, аммо бу уларга ҳам боғлиқ бўлади.
— Ислом Махачев
Жанг санаси ва манзили аниқ
UFC чемпионлиги учун расмий даъвогар номини аниқлаб берувчи Карлос Пратес ҳамда Майкл Моралес ўртасидаги ўта муҳим жанг 2027 йилнинг 31 январь куни Канаданинг Торонто шаҳрида, UFC 336 турнири доирасида бўлиб ўтади. Ушбу баҳс ғолиби катта эҳтимол билан Ислом Махачевга қарши чемпионлик камари учун октагонга кўтарилади.
Ислом Махачевнинг режалари ва даъвогарлар баҳси
Сана / Муддат
Тадбир ва жараёнлар
Батафсил маълумотлар
2027 йил январь
Машғулотларнинг бошланиши
Махачев янги йилдан бўлажак жангга тайёргарликни бошлайди
31 январь, 2027 йил
Даъвогарлар жанги
Карлос Пратес VS Майкл Моралес
Турнир
UFC 336
Торонто шаҳри (Канада)
Эҳтимолий раунд
Ёз ойлари (2027 йил)
Аниқ муддат даъвогарнинг жисмоний ҳолати ва тикланишига боғлиқ бўлади
Сизнингча, Карлос Пратес ва Майкл Моралес тўқнашувида қайси жангчи ғалаба қозониб, Ислом Махачевга қарши чемпионлик баҳсида майдонга чиқишга лойиқроқ бўлади?
Ўз тахминларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва UFC ихлосмандларига ушбу муҳим янгиликни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…