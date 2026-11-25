Ўзбекистонда бизнесни рўйхатга олиш 30 ноябрда якунланади: тадбиркорлар учун эслатма
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда 15 октябрдан бошланган бизнесни рўйхатга олиш жараёни 30 ноябр куни якунланади.
- Ушбу статистик тадбирда йирик, ўрта ва кичик корхоналар, якка тартибдаги тадбиркорлар, фермерлар, ҳунармандлар ҳамда ўзини ўзи банд қилган шахслар иштирок этиши шарт.
- Ҳали рўйхатдан ўтмаган тадбиркорлар маҳалладаги ҳоким ёрдамчиси ёки туман статистика бўлимига, ўзини ўзи банд қилганлар эса сенсус.stat.uz портали орқали мурожаат қилишлари лозим.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармонига мувофиқ, 15 октябрдан 30 ноябргача бутун мамлакат бўйлаб кенг кўламли бизнесни рўйхатга олиш тадбири ўтказилмоқда. Мамлакатимизда фаолият олиб бораётган барча тадбиркорлик субъектлари ва иқтисодий фаолият билан шуғулланувчи фуқаролар учун муҳим аҳамиятга эга бўлган ушбу жараён якунланишига саноқли кунлар қолди.
Бизнесни рўйхатга олишда кимлар иштирок этиши шарт?
Мазкур статистик тадбир иқтисодиётнинг барча бўғинларини қамраб олади ва унда қуйидаги субъектлар иштирок этади:
Йирик, ўрта ва кичик корхоналар, шунингдек, микрофирмалар;
Нодавлат нотижорат ташкилотлари (ННТ);
Хорижий корхоналарнинг доимий муассасалари ва ваколатхоналари;
Якка тартибдаги тадбиркорлар (ЯТТ);
Фермер ва деҳқон хўжаликлари;
Оилавий тадбиркорлар ва ҳунармандлар;
Ўзини ўзи банд қилган шахслар;
Рўйхатдан ўтмасдан иқтисодий фаолият юритаётган бошқа иқтисодий бирликлар.
Ҳали рўйхатдан ўтмаган бўлсангиз, нима қилиш керак?
Агар ҳозирга қадар олдингизга рўйхатга олувчи ходим келмаган бўлса ва сиз тадбирда қатнашмаган бўлсангиз, 30 ноябрга қадар қуйидаги тартибда мурожаат қилишингиз лозим:
Субъект тоифаси
Мурожаат қилиш ва рўйхатдан ўтиш тартиби
Тадбиркорлик субъектлари ва хўжаликлар
Маҳаллангиздаги ҳоким ёрдамчиси ёки туман (шаҳар) статистика бўлимига мурожаат қилиш орқали
Ўзини ўзи банд қилган шахслар
Уйдан чиқмасдан, census.stat.uz расмий портали орқали онлайн рўйхатдан ўтиш йўли билан
Махфийлик кафолати ва тадбирнинг аҳамияти
Мутасаддиларнинг таъкидлашича, рўйхатга олиш жараёнида тақдим этилган барча маълумотлар қатъий махфий сақланади ва улардан фақат умумлаштирилган статистик мақсадларда фойдаланилади. Олинган якуний натижалар келгусида ҳудудлар ва иқтисодий тармоқлар кесимида тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ҳамда ривожлантиришга оид муҳим давлат қарорларини қабул қилиш учун асос бўлиб хизмат қилади.
Сиз ҳам ўз бизнесингиз ёки ўзини ўзи банд қилган шахс сифатидаги фаолиятингизни рўйхатга олиш тадбирида қатнашиб бўлдингизми?
Ўз тажрибангизни изоҳларда қолдиринг ва тадбиркор дўстларингизга 30 ноябрь муддатини эслатиш учун ушбу муҳим хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…