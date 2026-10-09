Хитойда ресторан эгаси икки ходимига BMW совға қилди
Хитойнинг Хэнань вилоятидаги Цзяоцзо шаҳрида ресторан эгаси ходимларига янги BMW автомобилларини совға қилди. У шу орқали ишчиларнинг ёмон об-ҳавода электроскутерда ишга келишларига тўғри келмаслигини истаган. Бу ҳақда Oxu.Az нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, сентябрь ойи охирида Ма Яньли исмли тадбиркор аёл ресторан ходимлари ҳар куни ишга электроскутерда келишини, айниқса, об-ҳаво ёмонлашганда йўлда қийналаётганини пайқаган.
Шундан сўнг у ўз ишида алоҳида натижа кўрсатган ходимларни рағбатлантиришга қарор қилган. Тадбиркор аёл уларга янги автомобиллар олиб беришга ва машина харажатларини тўлиқ қоплашга қарор қилган.
«Йиғилиш вақтида раҳбар кутилмаганда ходимларни тўғридан-тўғри BMW автосалонига олиб борди. Автомобиллар учун пул олдиндан тўлиқ тўланган эди», — дейилади хабарда.
Ма Яньлининг фикрича, барча ходимларнинг ҳиссасисиз ресторанни ривожлантириб бўлмайди. South China Morning Post нашрининг аниқлик киритишича, автомобиллар рестораннинг энг яхши натижа кўрсатган икки ходимига берилган.
Маълумотларга кўра, ҳар бир автомобилнинг нархи 45 минг долларни, яъни тахминан 20 миллион 222 минг қозоғистон тенгесини ташкил этган.
Изоҳлар 0
…