Хитойлик аёл совуқда ишга келган икки ходимига BMW совға қилди

·36·Дунё
Хитойлик аёл совуқда ишга келган икки ходимига BMW совға қилди

Хитойнинг Хенан провинциясида ресторан эгаси бўлган аёл ўзининг икки нафар ходимига BMW автомобилини совға қилди. У ишчиларининг ҳар куни электроскутерда ишга қатнаши ва совуқ ҳавода қийналаётганини кўриб, уларни машина билан тақдирлашга қарор қилган.

South China Morning Post нашрининг ёзишича, воқеа Хенан провинциясининг Сзясзо шаҳрида содир бўлган. Ресторан раҳбари Ма Янли сентябрь ойи охирида ходимларининг ишга келишда ноқулай об-ҳаво шароитига дуч келаётганига эътибор қаратган.

Шундан сўнг у меҳнатсеварлиги билан ажралиб турган икки ходимини рағбатлантиришга қарор қилган. Тадбиркор аёл уларни йиғилиш вақтида кутилмаганда BMW автомобиллари сотиладиган салонга олиб борган. Маълум бўлишича, машиналарнинг пули олдиндан тўлиқ тўланган.

Ikki ayol kulrang avtomobil yonida guldasta bilan jilmayib turibdi.

Ма Янлининг таъкидлашича, рестораннинг ривожланишида ҳар бир ходимнинг ҳиссаси бор. Шунинг учун у ўз ишига масъулият билан ёндашадиган ходимларига миннатдорчилик билдиришни истаган.

Нашр маълумотига кўра, ҳар бир автомобилнинг қиймати 45 минг долларни ташкил этган. Натижада тадбиркор аёл икки нафар ходими учун жами 90 минг доллар сарфлаган.

Ма ЯнлиХенан провинциясиBMW автомобиллариСзясзо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда ресторан эгаси икки ходимига BMW совға қилдиХитойда ресторан эгаси икки ходимига BMW совға қилдиКеча 09:46Антарктидада −43°C совуқда мисли кўрилмаган қутқарув амалга оширилдиАнтарктидада −43°C совуқда мисли кўрилмаган қутқарув амалга оширилди9 август 12:33Эрдўған саммитдан кейин ғайриоддий совға берди: Европа етакчилари уни сақлашда қийналдиЭрдўған саммитдан кейин ғайриоддий совға берди: Европа етакчилари уни сақлашда қийналди9 июл 18:3627 ёшли йигитнинг юрагидан тромб топилди27 ёшли йигитнинг юрагидан тромб топилдиБугун 19:22Телефон орқали тарихдаги илк суҳбат қандай кечган?Телефон орқали тарихдаги илк суҳбат қандай кечган?Бугун 18:57Вьетнамда содир бўлган "ғаройиб" ўғрилик тармоқни ларзага солди (видео)Вьетнамда содир бўлган "ғаройиб" ўғрилик тармоқни ларзага солди (видео)Бугун 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди