Хитойлик аёл совуқда ишга келган икки ходимига BMW совға қилди
Хитойнинг Хенан провинциясида ресторан эгаси бўлган аёл ўзининг икки нафар ходимига BMW автомобилини совға қилди. У ишчиларининг ҳар куни электроскутерда ишга қатнаши ва совуқ ҳавода қийналаётганини кўриб, уларни машина билан тақдирлашга қарор қилган.
South China Morning Post нашрининг ёзишича, воқеа Хенан провинциясининг Сзясзо шаҳрида содир бўлган. Ресторан раҳбари Ма Янли сентябрь ойи охирида ходимларининг ишга келишда ноқулай об-ҳаво шароитига дуч келаётганига эътибор қаратган.
Шундан сўнг у меҳнатсеварлиги билан ажралиб турган икки ходимини рағбатлантиришга қарор қилган. Тадбиркор аёл уларни йиғилиш вақтида кутилмаганда BMW автомобиллари сотиладиган салонга олиб борган. Маълум бўлишича, машиналарнинг пули олдиндан тўлиқ тўланган.
Ма Янлининг таъкидлашича, рестораннинг ривожланишида ҳар бир ходимнинг ҳиссаси бор. Шунинг учун у ўз ишига масъулият билан ёндашадиган ходимларига миннатдорчилик билдиришни истаган.
Нашр маълумотига кўра, ҳар бир автомобилнинг қиймати 45 минг долларни ташкил этган. Натижада тадбиркор аёл икки нафар ходими учун жами 90 минг доллар сарфлаган.
Изоҳлар 0
…