Хитойлик табиб 100 та доривор рецептни қабр тошига ёздиришни васият қилди
Хитойнинг Хэнань провинциясида яшаган анъанавий табобат мутахассиси Юань Шуфан ўзидан кейинги авлодларга ноёб мерос қолдирди. У ҳаётининг сўнгги йилларида узоқ йиллик тажрибаси асосида 100 та доривор рецептни танлаб, уларни вафотидан кейин қабр тошига ўйиб ёзишни васият қилган. Бу ҳақда Shanghai Daily хабар берди.
Юань Шуфан 16 ёшидан бошлаб анъанавий Хитой табобати билан шуғулланган ва 80 йилдан ортиқ вақт давомида беморларни даволаган. У 2006 йилда 97 ёшида вафот этган.
Табибнинг набираси Ван Кежун маҳаллий ОАВга маълум қилишича, бувиси йиллар давомида ўрганган билимлари ва даволаш тажрибаларини ёзиб борган. Умрининг охирида эса улардан 100 та рецептни алоҳида танлаб, ўғлига уларни қабр тошига ёздиришни тайинлаган.
Рецептларда доривор ўсимликларнинг номлари ва уларнинг аниқ миқдорлари кўрсатилган. Бироқ қабр тошининг майдони чеклангани сабабли танланган рецептларнинг 50 дан ортиғи унга ўйиб ёзилган.
Юань Шуфан анъанавий табобатга оид билимлар фақат бир кишига тегишли бўлиб қолмаслиги, балки бошқаларга ҳам фойда келтириши керак, деб ҳисоблаган. У рецептларини одамларга бепул ёки имкон қадар арзон даволанишга ёрдам берадиган мерос сифатида қолдиришни истаган.
Сўнгги кунларда унинг қабри жойлашган Хэнань провинциясининг Сипин уездидаги Панлонгцяо қишлоғига мамлакатнинг турли ҳудудларидан одамлар кела бошлаган. Улар қабр тошидаги ёзувларни суратга олмоқда, рецептларни кўчириб олмоқда. Маҳаллий нашрлар хабарига кўра, бу ерга кунига 300–400 нафарга яқин киши ташриф буюрмоқда.
Шу билан бирга, табибнинг набираси рецептларни шифокор маслаҳатисиз қўллашдан огоҳлантирган. Унинг таъкидлашича, бу ёзувлар мутахассислар учун тажриба алмашиш манбаи бўлиши мумкин, аммо беморлар уларни ўзбошимчалик билан тайёрлаб, даволанишга уринмаслиги керак.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…