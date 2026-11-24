Синдаров жаҳон чемпионлиги учун курашни бошлади: 2,5 миллион доллар ўртада
Швейцариянинг Женева шаҳрида ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров ва амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Доммаражу Гукеш ўртасида шахмат бўйича жаҳон чемпионлиги учун тарихий баҳс бошланди. 14 партияга мўлжалланган матчнинг умумий соврин жамғармаси 2,5 миллион долларни ташкил этади. Қизиғи, рақибларнинг классик шахматдаги ўзаро учрашувларида ҳозирча Синдаровнинг устунлиги яққол кўзга ташланади.
Бу беллашув Ўзбекистон шахмати учун алоҳида аҳамиятга эга. Жавоҳир Синдаров мамлакат тарихида классик шахмат бўйича мутлақ жаҳон чемпионлиги учун баҳс олиб бораётган илк шахматчи ҳисобланади. У амалдаги чемпион Гукешни тахтдан тушириб, ўзбек шахмати тарихида янги саҳифа очишга ҳаракат қилади.
2,5 миллион долларлик соврин жамғармаси: ғолиб қанча пул олади?
Жаҳон чемпионлиги учун баҳснинг умумий соврин жамғармаси 2,5 миллион доллар этиб белгиланган. Баҳс 14 та классик партиядан иборат бўлиб, биринчи бўлиб 7,5 очко тўплаган шахматчи жаҳон чемпионига айланади.
Агар 14 партиядан кейин ҳисоб тенг — 7:7 бўлиб қолса, ғолиб тай-брейкда аниқланади. Бундай ҳолатда чемпион 1,3 миллион доллар, мағлуб эса 1,2 миллион доллар мукофот пулига эга бўлади.
Бироқ соврин пули тақсимоти фақат тай-брейк натижасига боғлиқ эмас. Қоидаларга кўра, классик партиялардаги ҳар бир ғалаба учун шахматчига 200 минг доллар ажратилади, қолган маблағ эса икки иштирокчи ўртасида тенг тақсимланади. Айрим энг кичик фарқ билан якунланган натижаларда ҳам 1,3 ва 1,2 миллион долларлик тақсимот қўлланади.
Синдаровнинг Гукеш устидан устунлиги бор
Баҳс олдидан эътибор қаратиш лозим бўлган жиҳатлардан бири — икки гроссмейстернинг ўзаро учрашувлари статистикаси.
Улар шу пайтгача классик шахматда уч марта куч синашган. Ушбу партияларнинг иккитасида Жавоҳир Синдаров ғалаба қозонган, яна бир учрашув дуранг билан якунланган. Гукеш ҳозиргача ўзбекистонлик шахматчини классик баҳсда мағлуб эта олмаган.
Шу тариқа, ўзаро учрашувлардаги ҳисоб 2,5:0,5 кўринишида Синдаров фойдасига. Аммо бу натижаларнинг иккитаси 2018 ва 2022 йилларда, шахматчилар ҳали ёш бўлган пайтда қайд этилган. Уларнинг 2026 йилдаги сўнгги классик учрашуви эса дуранг билан тугаган.
Жаҳон чемпионига қарши катта синов
Доммаражу Гукеш 2024 йилда хитойлик Дин Лижэнни мағлуб этиб, жаҳон чемпионига айланган. Энди ҳиндистонлик шахматчи ўз унвонини биринчи марта ҳимоя қилмоқда.
Синдаров эса 2026 йилда номзодлар турнирида ғалаба қозониб, жаҳон чемпионлиги учун баҳсга йўлланма олди. Унинг бу босқичгача бўлган муваффақиятли юриши ва классик шахматдаги юқори рейтинги мутахассислар эътиборини тортмоқда.
Баҳс 24 ноябрдан 12 декабрга қадар Женевада ўтказилади. Агар 14 партиядан кейин ҳисоб тенг бўлса, 12 декабрь куни тай-брейк орқали чемпион аниқланади.
Энди бутун Ўзбекистон шахмат мухлислари Жавоҳир Синдаровнинг ҳар бир партиясини катта ҳаяжон билан кузатади. Олдинда мураккаб ва узоқ давом этадиган кураш бор. Аммо ўзбек гроссмейстерининг бугунги имконияти ва аввалги натижалари мамлакатга жаҳон шахматининг энг катта совринини олиб келишга бўлган умидни янада кучайтирмоқда.
Баҳс ҳақида қисқача:
Иштирокчилар: Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон) – Доммаражу Гукеш (Ҳиндистон).
Мақом: жаҳон чемпионлиги учун баҳс.
Ўтказилиш жойи: Женева, Швейцария.
Муддат: 24 ноябрь – 12 декабрь.
Формат: 14 та классик партиягача.
Ғолиблик учун зарур натижа: 7,5 очко.
Умумий соврин жамғармаси: 2,5 миллион доллар.
Тай-брейкда ғолибга: 1,3 миллион доллар, мағлубга: 1,2 миллион доллар.
Классик партиялардаги ўзаро ҳисоб: 2,5:0,5 — Синдаров фойдасига.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…