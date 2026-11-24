74 нафар ҳуқуқ ҳимоячиси янги халқаро ташкилот тузишни қўллаб-қувватлади
Москвада бўлиб ўтган Халқаро омбудсманлар форумида Жаҳон мустақил ҳуқуқ ҳимоячилари бирлашмасини (ВНОП) ташкил этиш нияти тўғрисидаги декларация имзоланди. Ҳужжатни 74 нафар ҳуқуқ ҳимоячиси қўллаб-қувватлади. Янги тузилма турли мамлакатларда инсон ҳуқуқлари бузилиши билан боғлиқ ҳолатларда трансчегаравий ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш ва инқирозларга биргаликда жавоб бериш механизмларини ишлаб чиқишни кўзда тутади.
Евроосиё омбудсманлари альянзининг навбатдаги йиғилиши доирасида ташкил этилган форумда Ўзбекистон ҳам иштирок этди. Мамлакат вакили сифатида Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) ўринбосари қатнашди. У ўз чиқишида болалар ва ёшларни интернет маконида ҳимоя қилиш, улар учун хавфсиз рақамли муҳит яратиш масалаларига тўхталди.
74 нафар ҳуқуқ ҳимоячиси имзолаган декларация нимани назарда тутади?
Декларация Жаҳон мустақил ҳуқуқ ҳимоячилари бирлашмасини ташкил этиш бўйича ниятни ифодалайди. Ҳужжатда янги тузилманинг асосий тамойиллари сифатида инсонпарварлик, мустақиллик, холислик ва халқаро ҳамжиҳатлик белгиланган.
Ташаббуснинг асосий мақсади — инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида турли мамлакатлар институтлари ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш. Айниқса, бир давлатнинг имкониятлари етарли бўлмаган ёки инсон ҳуқуқлари билан боғлиқ муаммолар бир нечта мамлакат ҳудудига дахлдор бўлган вазиятларда ўзаро ёрдам механизмларини йўлга қўйиш назарда тутилмоқда.
Таъкидлаш жоиз, ҳозирча имзоланган ҳужжат ташкилот тўлиқ иш бошлаганини эмас, балки уни тузиш нияти ва ташаббусини қўллаб-қувватлашни англатади.
Трансчегаравий ҳуқуқий ёрдам ва инқирозларга биргаликда жавоб бериш
Янги бирлашмани ташкил этиш зарурати замонавий дунёдаги мураккаб муаммолар билан изоҳланмоқда. Қуролли можаролар, техноген ва табиий офатлар, гуманитар инқирозлар ҳамда оммавий миграция инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида халқаро ҳамкорликнинг янги механизмларини талаб қилмоқда.
Ташаббус доирасида бир нечта муҳим йўналишни ривожлантириш режалаштирилган:
Трансчегаравий ҳуқуқий ёрдам: турли мамлакатларда ҳуқуқлари бузилган шахсларга ҳуқуқий кўмак кўрсатиш бўйича ҳамкорликни кучайтириш.
Инқирозларга биргаликда жавоб бериш: оммавий ҳуқуқбузарликлар юз берганда омбудсманлар ўртасида мувофиқлаштирилган ҳаракатлар ва умумий ёндашувларни ишлаб чиқиш.
Тажриба алмашиш: инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда самарали усуллар ва амалиётларни ўрганиш.
Халқаро ҳамжиҳатлик: сиёсий ва давлатлараро келишмовчиликлар мавжуд бўлган шароитда ҳам ҳуқуқни ҳимоя қилиш соҳасида мулоқотни давом эттириш.
Ташкилотга аъзо бўлиш очиқ бўлиши режалаштирилган. Унинг қадриятларини қўллаб-қувватлайдиган ҳуқуқ ҳимоячилари бирлашмага қўшилиши мумкин.
«Москва принциплари» — ҳамкорликнинг асосий мезонлари
Бўлажак бирлашма фаолияти «Москва принциплари» деб номланган халқаро ҳуқуқни ҳимоя қилиш ҳамкорлиги тамойилларига асосланиши кўзда тутилган. Ушбу ҳужжат 23 та қоидани ўз ичига олади.
Унда инсон қадр-қимматини ҳимоя қилиш, ҳуқуқ ва эркинликларнинг умумийлиги, миллий хилма-хилликни ҳурмат қилиш, қонун устуворлиги ва холислик каби масалаларга алоҳида эътибор қаратилган.
Принципларнинг асосий вазифаларидан бири — миллий ҳуқуқни ҳимоя қилиш институтларининг мустақиллигини мустаҳкамлаш ҳамда давлатлар ўртасида келишмовчиликлар юзага келган тақдирда ҳам уларнинг ўзаро ҳамкорлигини сақлаб қолиш.
Москвада 70 та давлат вакиллари жам бўлди
Халқаро омбудсманлар форуми 2026 йил 16–18 ноябрь кунлари Москвада бўлиб ўтди. Тадбирда 70 га яқин давлатдан 450 нафардан ортиқ вакил иштирок этди.
Улар орасида миллий ҳуқуқни ҳимоя қилиш институтлари вакиллари, халқаро экспертлар ва ёш ҳуқуқ ҳимоячилари бор эди. Форум дастуридан инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда илғор тажрибаларни алмашиш, ёшларни интернетдаги зарарли ахборот таъсиридан ҳимоя қилиш ва халқаро ҳамкорликни ривожлантиришга бағишланган муҳокамалар ҳам ўрин олди.
Ўзбекистон делегациясининг иштироки доирасида болалар ва ёшларни рақамли муҳитда ҳимоя қилиш тажрибаси тақдим этилди. Шу билан бирга, форумда инсон ҳуқуқлари бузилган ҳолатларда давлатлар ва ҳуқуқни ҳимоя қилиш институтлари ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш масалалари муҳокама қилинди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…