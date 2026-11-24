Аляска соҳилида 200 мингдан ортиқ морж тўпланди
АҚШнинг Аляска штатидаги Пойнт-Лей қишлоғи яқинида ҳар йили юз минглаб моржлар қирғоққа чиқиб, дам олади. Бу йил ҳам ҳудудда 200 мингдан ортиқ Тинч океани моржлари тўплангани маълум қилинди. Бу ҳақда The Conservation Fund ташкилоти хабар берди.
Мутахассисларнинг тушунтиришича, бундай йирик тўпланишнинг асосий сабабларидан бири Арктикада денгиз музларининг қисқаришидир. Одатда моржлар муз қатламлари устида дам олади, озиқланиш учун эса денгизга шўнғийди. Бироқ музлар чекиниб, озиқланадиган саёз сув ҳавзаларидан узоқлашгани сабабли улар дам олиш учун қуруқликка чиқишга мажбур бўлмоқда.
Пойнт-Лей яқинидаги оролларда бундай ҳолат 2007 йилдан бери кузатилади. Ҳозирда бу ҳудуд Шимолий Америкадаги энг йирик Тинч океани моржлари тўпланадиган жойлардан бирига айланган. Бу ерга асосан урғочи моржлар ва уларнинг болалари келади.
Моржлар учун қандай хавф мавжуд?
Бундай катта тўпланиш ҳайвонлар учун ҳам хавф туғдиради. Моржлар жуда сезгир бўлиб, самолёт шовқини, кемалар ёки одамларнинг яқинлашиши уларни ваҳимага солиши мумкин. Қўрқиб кетган ҳайвонлар биргаликда сув томон югурганда, айниқса, ёш моржлар катталар орасида қолиб, босилиб кетиши эҳтимоли бор.
АҚШ Балиқ ва ёввойи табиат хизмати ҳам моржларни безовта қилмаслик, уларга яқинлашмаслик ва шовқин кўтармаслик бўйича махсус тавсиялар берган.
Қарийб 19 минг гектар ҳудуд муҳофазага олинди
2026 йил 18 ноябрь куни The Conservation Fund ташкилоти Пойнт-Лей яқинидаги моржлар тўпланадиган ҳудуд ва унга туташ ерларнинг 47 473 акр, яъни қарийб 19,2 минг гектар қисмини доимий муҳофаза қилиш бўйича келишувга эришилганини эълон қилди.
Ушбу чора ҳудуднинг саноат фаолияти ва бошқа лойиҳалар сабаб бўлиниб кетишининг олдини олиш, моржлар ҳамда бошқа ёввойи ҳайвонлар учун муҳим яшаш жойларини сақлашга қаратилган.
Олимларнинг таъкидлашича, қуруқлик моржлар учун муз ўрнини тўлиқ боса олмайди. Шу боис Арктикада денгиз музларининг қисқариши ушбу ҳайвонларнинг яшаш тарзи ва озиқланишига таъсир кўрсатишда давом этмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…