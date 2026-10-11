Грузияда оддий оғриқ қолдирувчи дори учун қозоғистонлик 16 йилга қамалди

·9·Дунё
Грузияда оддий оғриқ қолдирувчи дори учун қозоғистонлик 16 йилга қамалди

Қозоғистонлик юк машинаси ҳайдовчиси Грузияда автомобилидаги дори қутисида олиб юрган оғриқ қолдирувчи препарат сабабли 16 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Эркакнинг оиласи суд қароридан шикоят қилишни режалаштирмоқда.

Tengrinews хабарига кўра, Шучинск шаҳрида яшовчи ҳайдовчи апрель ойида Грузиянинг Поти портида қўлга олинган. У бел ва умуртқа поғонасидаги кучли оғриқлар туфайли ўзи билан оғриқсизлантирувчи дори олиб юрган.

Бироқ Грузия қонунчилигига кўра, ушбу препарат психотроп ва гиёҳвандлик моддалари қаторига киритилган. Шу боис ҳайдовчи ҳибсга олинган ва унга нисбатан суд жараёни бошланган.

Ҳайдовчининг рафиқаси беш ой давомида турмуш ўртоғини озодликка чиқариш учун ҳаракат қилган. Масалага Бурабай тумани ҳокимлиги ва прокуратура ҳам аралашган.

Маълум қилинишича, препаратни эркакка Германиядаги шифокор тавсия қилганини тасдиқловчи далилларни тақдим этишнинг имкони бўлмаган. Энди оила суд ҳукми устидан апелляция шикояти беришни кўзламоқда. Грузия қонунчилигида бунинг учун бир ой муддат белгиланган.

Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги маълумотига кўра, консуллик ходимлари ҳибсдаги фуқаро билан учрашган, суд мажлисларида қатнашган ва унга адвокат топишда ёрдам берган. Вазирлик фуқарога консуллик ҳамда ҳуқуқий кўмак кўрсатиш давом эттирилишини билдирган.

ҚозоғистонГрузияТенгриньюсГрузия Поти порти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жонли эфирдаги провокация: Қозоғистон россиялик стримерни мамлакатдан чиқариб юбордиЖонли эфирдаги провокация: Қозоғистон россиялик стримерни мамлакатдан чиқариб юборди14 август 12:04Қирғизистон ва Қозоғистон 49 йилга ер алмашишга келишиб олдиҚирғизистон ва Қозоғистон 49 йилга ер алмашишга келишиб олди29 июн 20:03Қуёшнинг кўринмас томонида олимлар кутмаган ўзгариш аниқландиҚуёшнинг кўринмас томонида олимлар кутмаган ўзгариш аниқланди15 июл 01:44Мудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалдиМудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалди12 сентябр 17:42 Шифокорлар аёлнинг икки аъзосини олиб ташлаб, янглишди Шифокорлар аёлнинг икки аъзосини олиб ташлаб, янглишди24 август 13:57Грузия Давлат хавфсизлик хизматининг собиқ раҳбари Григол Лилуашвили 13 йилга қамалдиГрузия Давлат хавфсизлик хизматининг собиқ раҳбари Григол Лилуашвили 13 йилга қамалди17 сентябр 14:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди