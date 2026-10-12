Сунъий интеллект актёрларнинг рақамли қиёфасини ҳам «сотувга» чиқармоқда

·74·Техно
Сунъий интеллект актёрларнинг рақамли қиёфасини ҳам «сотувга» чиқармоқда

Актриса Эшли БеЛоат ўзи бош ролни ижро этган сериалдан бир неча ой ўтгач, худди шунга ўхшаш сюжет асосида яратилган бошқа микродрамага дуч келган. У сериални олиб ташлаш ёки компенсация тўлашни талаб қилган, аммо мурожаатига жавоб олмаган.

Бу воқеа вертикал форматдаги микродрамалар соҳасида сунъий интеллектдан фойдаланиш билан боғлиқ янги муаммоларни кўрсатмоқда. AI технологиялари ёрдамида сериалларни аввалгидан тезроқ ва камроқ харажат билан ишлаб чиқариш мумкин.

Бироқ технологиянинг кенг қўлланилиши актёрларнинг қиёфаси ва овозидан рухсатсиз фойдаланиш масаласини ҳам кун тартибига олиб чиқмоқда. Актёрнинг рақамли образини яратиш ва уни бошқа лойиҳаларда қўллаш ҳуқуқи кимга тегишли бўлиши масаласи шулар жумласидандир.

Хитойда эса бу йўналишда янги хизматлар пайдо бўлмоқда. Улар инсоннинг рақамли қиёфасидан фойдаланиш ҳуқуқини лицензиялаш имконини беради.

Бундай моделда актёр ёки бошқа шахс ўз рақамли образидан қайси лойиҳаларда фойдаланишга рухсат берилишини ўзи белгилайди. Бунинг учун эса ҳақ олади.

АктрисаТалабФойдаланиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект бумсиз электр таъминотини издан чиқармоқдаСунъий интеллект бумсиз электр таъминотини издан чиқармоқда3 август 13:22Сунъий интеллект контентига қарши курашувчи Панграм 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект контентига қарши курашувчи Панграм 9 миллион доллар инвестиция жалб қилди29 июл 16:24Ўзбекистонда Миллий маълумотлар платформаси ишга туширилади Ўзбекистонда Миллий маълумотлар платформаси ишга туширилади 12 сентябр 15:00«Махфий мулоқот!»: Сунъий интеллектлар инсон тушунмайдиган ўз тилини ихтиро қилди«Махфий мулоқот!»: Сунъий интеллектлар инсон тушунмайдиган ўз тилини ихтиро қилди17 сентябр 13:46Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаSony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқда8 август 02:27Snapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайдиSnapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайди31 июл 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)