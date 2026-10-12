Ўзбекистонда ички авиачипталар нархи 20 фоизгача арзонлашди

·73·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда ички авиачипталар нархи 20 фоизгача арзонлашди

Ўзбекистонда ички авиақатновлар учун авиачипталар нархи ўртача 20 фоизгача пасайтирилди. Янги тарифлар 2026 йил 16 октябрдан амал қила бошлайди.

Президент топшириғи ижросини таъминлаш мақсадида Рақобат қўмитаси томонидан ички авиаташувлар бозори, амалдаги тарифлар ва нархларни шакллантириш жараёни ўрганилган.

Ташиш харажатларини оптималлаштириш бўйича ишлаб чиқилган таклифлар юқори инстанциялар томонидан қўллаб-қувватланган. Шундан сўнг Рақобат қўмитаси ва «Uzbekistan Airways» АЖ ҳамкорлигида ички йўналишлар бўйича тарифлар қайта кўриб чиқилди.

Натижада 16 октябрдан ички авиақатновларда чипталар нархи ўртача 20 фоизгача камайтирилди.

Қайд этилишича, янги тарифлар аҳоли учун ички авиақатновлардан фойдаланиш имкониятини кенгайтириш, ички туризмни ривожлантириш ва ҳудудлар ўртасида ҳаракатланишни осонлаштиришга қаратилган.

Шунингдек, хизмат сафарлари ва шахсий ташрифларни режалаштиришда йўловчилар учун қўшимча қулайликлар яратилади.

АвиачипталарUzbekistan AirwaysИчки авиақатновларРақобат қўмитасиИчки туризм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда авиачипталар арзонлашди: янги нархлар қачондан амал қилади?Ўзбекистонда авиачипталар арзонлашди: янги нархлар қачондан амал қилади?Бугун 12:18Ўзбекистон дорихоналарида дорилар белгиланган нархдан бир неча баравар қиммат сотилганЎзбекистон дорихоналарида дорилар белгиланган нархдан бир неча баравар қиммат сотилган5 октябр 17:20Рақобат қўмитаси мактаб товарлари нархини назорат қилади...Рақобат қўмитаси мактаб товарлари нархини назорат қилади...21 август 08:3320 дан ортиқ банк чалғитувчи реклама учун жаримага тортилди20 дан ортиқ банк чалғитувчи реклама учун жаримага тортилди16 июл 11:46Дориларни қиммат сотган 237 та дорихона фош бўлди: 1,9 млрд сўм асоссиз даромад олганДориларни қиммат сотган 237 та дорихона фош бўлди: 1,9 млрд сўм асоссиз даромад олган11 июл 11:58Марказий банк 28 июль учун валюталар курсини эълон қилди: Доллар ва евро тушдиМарказий банк 28 июль учун валюталар курсини эълон қилди: Доллар ва евро тушди28 июл 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди