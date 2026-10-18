Янги туғилган чақалоқнинг туғруқхонадаги ҳаракатлари ижтимоий тармоқларда қизиқиш уйғотди (видео)
Озарбайжоннинг Ajans.az нашри хабар беришича, янги туғилган чақалоқнинг туғруқхонада тасвирга олинган видеоси ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган. Унда чақалоқнинг ўзини жуда хотиржам тутиши фойдаланувчилар эътиборини тортган.
Видеода чақалоқ кўрик столида қўлларини бошининг орқасига қўйиб, оёқларини чалиштирган ҳолда ётгани акс этган. Шифокор Ислом Элдеҳин унинг ёнига келиб, табассум билан мурожаат қилади. Сўнг стетоскоп ёрдамида чақалоқнинг юрак уришини текширади. Бу вақтда ҳам гўдак хотиржамлигини сақлаб қолади.
Видео остида фойдаланувчилар чақалоқнинг ҳаракатларига ҳазиломуз изоҳлар қолдирган. Айримлар уни гўёки туғилганиданоқ дам олишга шошаётган одамга ўхшатган.
Изоҳлар 0
…