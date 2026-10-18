Янги туғилган чақалоқнинг туғруқхонадаги ҳаракатлари ижтимоий тармоқларда қизиқиш уйғотди (видео)

·127·Дунё
Янги туғилган чақалоқнинг туғруқхонадаги ҳаракатлари ижтимоий тармоқларда қизиқиш уйғотди (видео)

Озарбайжоннинг Ajans.az нашри хабар беришича, янги туғилган чақалоқнинг туғруқхонада тасвирга олинган видеоси ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган. Унда чақалоқнинг ўзини жуда хотиржам тутиши фойдаланувчилар эътиборини тортган.

Видеода чақалоқ кўрик столида қўлларини бошининг орқасига қўйиб, оёқларини чалиштирган ҳолда ётгани акс этган. Шифокор Ислом Элдеҳин унинг ёнига келиб, табассум билан мурожаат қилади. Сўнг стетоскоп ёрдамида чақалоқнинг юрак уришини текширади. Бу вақтда ҳам гўдак хотиржамлигини сақлаб қолади.

Видео остида фойдаланувчилар чақалоқнинг ҳаракатларига ҳазиломуз изоҳлар қолдирган. Айримлар уни гўёки туғилганиданоқ дам олишга шошаётган одамга ўхшатган.

Ajans.azИслом ЭлдеҳинТубигийТубигий туғилган
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги туғилган қизалоқ 15 марта пичоқланган ҳолда топилдиЯнги туғилган қизалоқ 15 марта пичоқланган ҳолда топилди3 октябр 13:26Москва аэропорти ҳожатхонасидан аёл ва чақалоқ жасади топилдиМосква аэропорти ҳожатхонасидан аёл ва чақалоқ жасади топилди3 октябр 14:54Москва аэропорти ҳожатхонасидан янги туғилган чақалоқ ва аёлнинг жасади топилдиМосква аэропорти ҳожатхонасидан янги туғилган чақалоқ ва аёлнинг жасади топилди5 октябр 10:2938 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда11 октябр 21:04Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солдиБир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди10 октябр 21:01Бугун 74 ёшга тўлган Владимир Путин туғилган кунини қандай ўтказади?Бугун 74 ёшга тўлган Владимир Путин туғилган кунини қандай ўтказади?7 октябр 09:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди