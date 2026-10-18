Мактабларда кузги таътил қачон бошланади ва ўқишлар қачон давом этади?
Ўзбекистон мактабларида ўқувчилар учун кузги таътил 4 ноябрдан бошланади. Бу ҳақдаги хабар ўқувчилар ва ота-оналар эътиборини тортмоқда.
Маълум қилинишича, ўқувчилар олти кун давомида дарслардан дам олишади. Таътил кунлари болаларга куч тўплаш ва янги ўқув ҳафтасига тайёрланиш имконини беради.
Ўқув машғулотлари эса 10 ноябрь куни қайта бошланади. Шу тариқа, мактаб ўқувчилари кузги таътилдан сўнг яна дарсларга қайтишади.
Изоҳлар 0
…