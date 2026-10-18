Мактабларда кузги таътил қачон бошланади ва ўқишлар қачон давом этади?

·57·Ўзбекистон
Мактабларда кузги таътил қачон бошланади ва ўқишлар қачон давом этади?

Ўзбекистон мактабларида ўқувчилар учун кузги таътил 4 ноябрдан бошланади. Бу ҳақдаги хабар ўқувчилар ва ота-оналар эътиборини тортмоқда.

Маълум қилинишича, ўқувчилар олти кун давомида дарслардан дам олишади. Таътил кунлари болаларга куч тўплаш ва янги ўқув ҳафтасига тайёрланиш имконини беради.

Ўқув машғулотлари эса 10 ноябрь куни қайта бошланади. Шу тариқа, мактаб ўқувчилари кузги таътилдан сўнг яна дарсларга қайтишади.

Ўзбекистонмактабларкузги таътилўқувчилар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?11 сентябр 16:19Ўзбекистонда ҳафта ўртасида об-ҳаво кескин ўзгаради: Ёмғир ва баланд тоғларда қор!Ўзбекистонда ҳафта ўртасида об-ҳаво кескин ўзгаради: Ёмғир ва баланд тоғларда қор!28 сентябр 14:19Ўқитувчилар учун бир ойлик мажбурий малака ошириш бекор қилинди: Энди ваучер бериладиЎқитувчилар учун бир ойлик мажбурий малака ошириш бекор қилинди: Энди ваучер берилади30 сентябр 16:11Ўзбекистонда дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғир ва момақалдироқ бошланадиЎзбекистонда дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғир ва момақалдироқ бошланади25 сентябр 22:0324 сентябрда Ўзбекистонда ҳаво салқинлашади: айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши мумкин24 сентябрда Ўзбекистонда ҳаво салқинлашади: айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши мумкин23 сентябр 22:31Ўзбекистонда оталар учун ҳақ тўланадиган таътил жорий этилиши мумкинЎзбекистонда оталар учун ҳақ тўланадиган таътил жорий этилиши мумкин6 май 13:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?