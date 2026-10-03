Янги туғилган қизалоқ 15 марта пичоқланган ҳолда топилди

·2·Дунё
Янги туғилган қизалоқ 15 марта пичоқланган ҳолда топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Буюк Британиянинг Шеффилд шаҳрида янги туғилган чақалоқ Мария Скопованинг ўлими билан боғлиқ оғир жиноят иши кўриб чиқилмоқда, унда чақалоқ танасида кўплаб оғир жароҳатлар аниқланган.
  • Бу иш бўйича чақалоқнинг 20 ёшли онаси Андреа Скопова, 19 ёшли Питер Хорват, 38 ёшли Питер Хорват ва 37 ёшли Нина Хорватова жавобгарликка тортилган, улар боланинг ўлимига алоқадорликда ва жиноят жойини тозалашда айбланмоқда.

Буюк Британиянинг Шеффилд шаҳрида янги туғилган қизалоқнинг ўлими билан боғлиқ оғир жиноят иши судда кўриб чиқилмоқда. Ҳодиса юзасидан тўрт нафар катта ёшли шахс, жумладан, чақалоқнинг 20 ёшли онаси Андреа Скопова жавобгарликка тортилган. Шунингдек, 15 ёшли қиз ҳам одил судлов жараёнига тўсқинлик қилишда айбланмоқда. Бу ҳақда “Daily Mail” хабар берди.

Маълум қилинишича, 20 ёшли Андреа Скопова, 19 ёшли Питер Хорват, 38 ёшли Питер Хорват ва 37 ёшли Нина Хорватова Словакия фуқаролари ҳисобланади. Улар янги туғилган қизалоқнинг ўлимига алоқадорликда айбланмоқда.

Чақалоқ дастлаб суд ҳужжатларида “Baby S” номи билан қайд этилган. Бироқ шу ҳафта бошида Шеффилдда бошланган суд жараёнида унинг ҳақиқий исми Мария Скопова экани маълум бўлди.

Прокурор судда чақалоқ танасида кўплаб жароҳатлар аниқланганини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, қизалоқнинг юзи ҳамда танасининг олд ва орқа қисмида оғир жароҳатлар бўлган.

Мариянинг жасади жорий йилнинг 30 август куни Жанубий Йоркширнинг Шеффилд шаҳридаги Уинкобанк ҳудудида жойлашган уйга қарашли қўшимча бинодан топилган. Чақалоқ сочиққа ўралган ҳолда, кўк рангли сумкага солинган ва кир ювиш машинаси устига қўйилган бўлган.

Судда прокурор Скопова чақалоқнинг онаси эканини, боланинг отаси эса номаълумлигини айтди. Скопованинг севгилиси Питер Хорват ҳам айбланувчилар қаторида. Хорват қолган икки катта ёшли судланувчи — Питер Хорват ва Нина Хорватованинг ўғли ҳисобланади. Бироқ судда унинг чақалоқнинг биологик отаси эмаслиги маълум қилинди.

Тўрт нафар катта ёшли судланувчига боланинг ўлимига сабаб бўлган ёки унинг ўлимига йўл қўйганлик билан бир қаторда, жиноят содир этилган жойни тозалаш ва шу орқали одил судлов жараёнига тўсқинлик қилиш билан боғлиқ қўшимча айбловлар ҳам қўйилган.

Бундан ташқари, 15 ёшли қиз ҳам мазкур суд мажлисида одил судлов жараёнига тўсқинлик қилишда айбланган. Қонун талабларига кўра, унинг шахси ошкор қилинмаган.

Судланувчилар 2 октябрь куни бўлиб ўтган мажлисда ўзларига қўйилган айбловларни на тан олган, на рад этган. Судья Жереми Ричардсон барча судланувчиларни ҳибсда сақлаш ҳақида қарор қабул қилган.

Навбатдаги суд мажлиси жорий йилнинг 14 декабрига белгиланган.

Маълум қилинишича, иш бўйича асосий суд жараёни 2027 йил 12 апрелдан бошланиши режалаштирилган. Асосий суд муҳокамалари олти-етти ҳафта давом этиши кутилмоқда.

ШеффилдМария СкоповаАндреа СкоповаЖанубий Йоркшир
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украинада машҳур «Қизалоқ ва маймоқ» мультфильмини кўришга тақиқ қўйилдиУкраинада машҳур «Қизалоқ ва маймоқ» мультфильмини кўришга тақиқ қўйилди21 август 14:59Хитойлик 6 ёшли қизалоқ Рубик кубигини 4 сонияда йиғиб жаҳон рекордини ўрнатди!Хитойлик 6 ёшли қизалоқ Рубик кубигини 4 сонияда йиғиб жаҳон рекордини ўрнатди!23 сентябр 14:59Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)28 июл 15:38Непалда 6 ёшли қизалоқ 3 кундан сўнг вайроналар орасидан тирик топилдиНепалда 6 ёшли қизалоқ 3 кундан сўнг вайроналар орасидан тирик топилди1 сентябр 09:12Испанияда автомобил ичида унутиб қолдирилган икки ёшли қизалоқ вафот этдиИспанияда автомобил ичида унутиб қолдирилган икки ёшли қизалоқ вафот этди22 май 17:37Отаси поездда, қизалоқ эса перронда ёлғиз қолиб кетдиОтаси поездда, қизалоқ эса перронда ёлғиз қолиб кетди13 июл 10:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота