Совуқ ҳавода бош кийимсиз юриш қандай оқибатларга олиб келишини биласизми?

·44·Саломатлик
Совуқ ҳавода бош кийимсиз юриш қандай оқибатларга олиб келишини биласизми?

Қиш кунларида ёки ҳаво ҳарорати кескин пасайганида бош кийимсиз кўчага чиқиш организмга ноқулайлик туғдириши мумкин. Айниқса, кучли шамол ва совуқда узоқ вақт юриш бош териси ҳамда қулоқларнинг совқотишига олиб келади. Аммо бош кийимсиз юриш ҳар доим ҳам соч тўкилиши ёки шамоллашга сабаб бўлади, деган қараш илмий жиҳатдан тўлиқ тасдиқланмаган.

Совуқ ҳавода бош кийим киймасликнинг энг кенг тарқалган оқибатларидан бири — бош ва қулоқларнинг тез совқотишидир. Бу ҳолат ноқулайлик, бош терисида увишиш ва қулоқларда оғриқ ҳиссини келтириб чиқариши мумкин. Ҳарорат жуда паст бўлса, айниқса кучли шамолда, терининг совуқдан зарарланиш хавфи ҳам ортади.

Шунингдек, совуқда узоқ вақт қолиш организмнинг умумий совиб кетишига олиб келиши мумкин. Бундай хавф ҳаво ҳарорати жуда паст бўлганда, кийим етарли бўлмаганда ёки одам узоқ вақт ташқарида қолганда кучаяди.Кучли титроқ, ҳолсизлик, мувофиқлаштиришнинг бузилиши ва онгнинг чалкашиши жиддий белгилар ҳисобланади.

Бош кийимсиз юришнинг ўзи соч тўкилишига бевосита сабаб бўлиши ҳақида етарли илмий далиллар мавжуд эмас. Соч тўкилиши кўпроқ ирсият, гормонал ўзгаришлар, айрим касалликлар, стресс ва озиқ моддалар етишмовчилиги билан боғлиқ бўлиши мумкин.

бош кийимсиз юришсовуқ ҳавода терининг зарарланишисоч тўкилишиқулоқларнинг совқотиши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?8 август 18:16Ақл ва хотира кушандаси: Мия ҳажмини кичрайтириб, тафаккурни ўлдирадиган 3 та одатАқл ва хотира кушандаси: Мия ҳажмини кичрайтириб, тафаккурни ўлдирадиган 3 та одат21 сентябр 13:58Иссиқда ишлаётганлар учун муҳим огоҳлантириш...Иссиқда ишлаётганлар учун муҳим огоҳлантириш...15 июл 13:1890 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?90 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?9 август 12:44Кондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хатоКондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хато10 июл 11:56Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?13 июл 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди