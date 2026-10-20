Совуқ ҳавода бош кийимсиз юриш қандай оқибатларга олиб келишини биласизми?
Қиш кунларида ёки ҳаво ҳарорати кескин пасайганида бош кийимсиз кўчага чиқиш организмга ноқулайлик туғдириши мумкин. Айниқса, кучли шамол ва совуқда узоқ вақт юриш бош териси ҳамда қулоқларнинг совқотишига олиб келади. Аммо бош кийимсиз юриш ҳар доим ҳам соч тўкилиши ёки шамоллашга сабаб бўлади, деган қараш илмий жиҳатдан тўлиқ тасдиқланмаган.
Совуқ ҳавода бош кийим киймасликнинг энг кенг тарқалган оқибатларидан бири — бош ва қулоқларнинг тез совқотишидир. Бу ҳолат ноқулайлик, бош терисида увишиш ва қулоқларда оғриқ ҳиссини келтириб чиқариши мумкин. Ҳарорат жуда паст бўлса, айниқса кучли шамолда, терининг совуқдан зарарланиш хавфи ҳам ортади.
Шунингдек, совуқда узоқ вақт қолиш организмнинг умумий совиб кетишига олиб келиши мумкин. Бундай хавф ҳаво ҳарорати жуда паст бўлганда, кийим етарли бўлмаганда ёки одам узоқ вақт ташқарида қолганда кучаяди.Кучли титроқ, ҳолсизлик, мувофиқлаштиришнинг бузилиши ва онгнинг чалкашиши жиддий белгилар ҳисобланади.
Бош кийимсиз юришнинг ўзи соч тўкилишига бевосита сабаб бўлиши ҳақида етарли илмий далиллар мавжуд эмас. Соч тўкилиши кўпроқ ирсият, гормонал ўзгаришлар, айрим касалликлар, стресс ва озиқ моддалар етишмовчилиги билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Изоҳлар 0
…