Трампнинг шахсий қўллови ва 12 млрд долларлик пакет: Шерикликда янги давр бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтган Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг иккинчи йиғилишида умумий қиймати 12 миллиард долларлик 54 та келишув ва ташаббуслар пакети имзоланди.
- Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ушбу ҳамкорлик АҚШ Президенти Доналд Трампнинг шахсий эътибори ва қўллови билан янги босқичга кўтарилганини таъкидлади.
Қадимий ва навқирон Самарқанд шаҳри Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий ва технологик дипломатиянинг марказий майдонига айланди. 19 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг иккинчи йиғилиши очилишида иштирок этди.
Халқаро даражадаги ушбу тадбирда АҚШ Давлат котиби Марко Рубио, АҚШ Президентининг махсус вакили Сержио Гор, шунингдек, Американинг энг нуфузли корпорациялари, банклари ва бизнес доиралари етакчилари қатнашди. Саммит якунларига кўра, умумий қиймати қарийб 12 миллиард доллар бўлган 54 та келишув ва истиқболли ташаббуслар пакети шакллантирилди.
«Трампнинг шахсий эътибори ва Самарқанд рамзи»: Муносабатларда янги давр
Давлатимиз раҳбари ўз нутқида икки давлат ўртасидаги муносабатлар сифат жиҳатидан мутлақо янги босқичга кўтарилганини алоҳида эътироф этди:
Стратегик қўллаб-қувватлов: Бундай ижобий динамика, аввало, АҚШ Президенти Дональд Трампнинг шахсий эътибори ва амалий қўллови туфайли мустаҳкамланмоқда;
Самарқанд рамзи: Асрлар давомида халқлар, маданиятлар ва Буюк Ипак йўли савдо тармоқларини бирлаштирган Самарқанд заминида янги иқтисодий лойиҳалар муҳокама этилаётгани чуқур рамзий маънога эга;
Ўзаро инвестициялар: Бугунги кунда Ўзбекистонда юзлаб Америка сармояли корхоналари фаолият юритмоқда, шу билан бирга, ўзбек компаниялари ҳам АҚШ иқтисодиётига тўғридан-тўғри инвестиция киритишни бошлади.
Асосий йўналишлар ва 2035 йилгача бўлган стратегик дастур
Икки мамлакат шериклигини мустаҳкамлашда қуйидаги юқори технологияли тармоқлар устувор этиб белгиланди:
Муҳим минераллар ва чуқур қайта ишлаш: Стратегик хомашёларни қайта ишлаш орқали жаҳон бозори учун юқори технологик маҳсулотлар тайёрлаш;
Сунъий интеллект ва Дата-марказлар: Маълумотларни қайта ишлаш йирик марказларини ташкил этиш, иқтисодиёт тармоқлари ва давлат бошқарувига сунъий интеллект (AI) ечимларини кенг жорий қилиш;
Яшил энергетика ва таълим: Барқарор энергетика тизимларини ривожлантириш ҳамда халқаро стандартлар асосида замонавий кадрлар тайёрлаш;
2035 йил режаси: Шавкат Мирзиёев Кенгашни узоқ муддатли стратегик механизмга айлантириш мақсадида 2035 йилгача мўлжалланган савдо-инвестициявий ва технологик ҳамкорлик дастурини ишлаб чиқишни таклиф қилди.
«Plug and Play»: АҚШ инвесторлари учун тўсиқсиз тизим
Америкалик сармоядорларни жалб этиш ва маъмурий бюрократияни бутунлай йўқотиш мақсадида учта муҳим вазифа илгари сурилди:
Тайёр бизнес инфратузилмаси: Инвесторларга барча ҳужжатлари, ер майдонлари, муҳандислик инфратузилмаси ва рухсатномалари олдиндан ҳал қилинган «Plug and Play» («ула ва ишлат») форматидаги лойиҳалар таклиф этилади;
Хатарларни бўлишиш: Ўзбекистонлик тадбиркорлар ҳамда янги ташкил этилган Тўғридан-тўғри инвестициялар жамғармаси қўшма лойиҳаларда ҳаммуассис бўлиб, инвестициявий хатарларнинг маълум қисмини ўз зиммасига олади;
Очиқ ва шаффоф муҳит: Хорижий сармоядор маъмурий тартиб-таомилларга қимматли вақтини йўқотмасдан, лойиҳаларни зудлик билан бошлаш имкониятига эга бўлади.
12 миллиард долларлик лойиҳалар пакетини ҳаётга татбиқ этиш учун яқин кунларда аниқ муддат ва механизмларга эга комплекс ҳаракатлар дастури ишлаб чиқилади.
Изоҳлар 0
…