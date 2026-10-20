Трампнинг шахсий қўллови ва 12 млрд долларлик пакет: Шерикликда янги давр бошланди

·13·Иқтисодиёт
Трампнинг шахсий қўллови ва 12 млрд долларлик пакет: Шерикликда янги давр бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтган Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг иккинчи йиғилишида умумий қиймати 12 миллиард долларлик 54 та келишув ва ташаббуслар пакети имзоланди.
  • Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ушбу ҳамкорлик АҚШ Президенти Доналд Трампнинг шахсий эътибори ва қўллови билан янги босқичга кўтарилганини таъкидлади.

Қадимий ва навқирон Самарқанд шаҳри Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий ва технологик дипломатиянинг марказий майдонига айланди. 19 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг иккинчи йиғилиши очилишида иштирок этди.

Халқаро даражадаги ушбу тадбирда АҚШ Давлат котиби Марко Рубио, АҚШ Президентининг махсус вакили Сержио Гор, шунингдек, Американинг энг нуфузли корпорациялари, банклари ва бизнес доиралари етакчилари қатнашди. Саммит якунларига кўра, умумий қиймати қарийб 12 миллиард доллар бўлган 54 та келишув ва истиқболли ташаббуслар пакети шакллантирилди.

Трампнинг шахсий қўллови ва 12 млрд долларлик пакет: Шерикликда янги давр бошландиТрампнинг шахсий қўллови ва 12 млрд долларлик пакет: Шерикликда янги давр бошланди

«Трампнинг шахсий эътибори ва Самарқанд рамзи»: Муносабатларда янги давр

Давлатимиз раҳбари ўз нутқида икки давлат ўртасидаги муносабатлар сифат жиҳатидан мутлақо янги босқичга кўтарилганини алоҳида эътироф этди:

  • Стратегик қўллаб-қувватлов: Бундай ижобий динамика, аввало, АҚШ Президенти Дональд Трампнинг шахсий эътибори ва амалий қўллови туфайли мустаҳкамланмоқда;

  • Самарқанд рамзи: Асрлар давомида халқлар, маданиятлар ва Буюк Ипак йўли савдо тармоқларини бирлаштирган Самарқанд заминида янги иқтисодий лойиҳалар муҳокама этилаётгани чуқур рамзий маънога эга;

  • Ўзаро инвестициялар: Бугунги кунда Ўзбекистонда юзлаб Америка сармояли корхоналари фаолият юритмоқда, шу билан бирга, ўзбек компаниялари ҳам АҚШ иқтисодиётига тўғридан-тўғри инвестиция киритишни бошлади.

Трампнинг шахсий қўллови ва 12 млрд долларлик пакет: Шерикликда янги давр бошландиТрампнинг шахсий қўллови ва 12 млрд долларлик пакет: Шерикликда янги давр бошланди

Асосий йўналишлар ва 2035 йилгача бўлган стратегик дастур

Икки мамлакат шериклигини мустаҳкамлашда қуйидаги юқори технологияли тармоқлар устувор этиб белгиланди:

  • Муҳим минераллар ва чуқур қайта ишлаш: Стратегик хомашёларни қайта ишлаш орқали жаҳон бозори учун юқори технологик маҳсулотлар тайёрлаш;

  • Сунъий интеллект ва Дата-марказлар: Маълумотларни қайта ишлаш йирик марказларини ташкил этиш, иқтисодиёт тармоқлари ва давлат бошқарувига сунъий интеллект (AI) ечимларини кенг жорий қилиш;

  • Яшил энергетика ва таълим: Барқарор энергетика тизимларини ривожлантириш ҳамда халқаро стандартлар асосида замонавий кадрлар тайёрлаш;

  • 2035 йил режаси: Шавкат Мирзиёев Кенгашни узоқ муддатли стратегик механизмга айлантириш мақсадида 2035 йилгача мўлжалланган савдо-инвестициявий ва технологик ҳамкорлик дастурини ишлаб чиқишни таклиф қилди.

Трампнинг шахсий қўллови ва 12 млрд долларлик пакет: Шерикликда янги давр бошландиТрампнинг шахсий қўллови ва 12 млрд долларлик пакет: Шерикликда янги давр бошланди

«Plug and Play»: АҚШ инвесторлари учун тўсиқсиз тизим

Америкалик сармоядорларни жалб этиш ва маъмурий бюрократияни бутунлай йўқотиш мақсадида учта муҳим вазифа илгари сурилди:

  • Тайёр бизнес инфратузилмаси: Инвесторларга барча ҳужжатлари, ер майдонлари, муҳандислик инфратузилмаси ва рухсатномалари олдиндан ҳал қилинган «Plug and Play» («ула ва ишлат») форматидаги лойиҳалар таклиф этилади;

  • Хатарларни бўлишиш: Ўзбекистонлик тадбиркорлар ҳамда янги ташкил этилган Тўғридан-тўғри инвестициялар жамғармаси қўшма лойиҳаларда ҳаммуассис бўлиб, инвестициявий хатарларнинг маълум қисмини ўз зиммасига олади;

  • Очиқ ва шаффоф муҳит: Хорижий сармоядор маъмурий тартиб-таомилларга қимматли вақтини йўқотмасдан, лойиҳаларни зудлик билан бошлаш имкониятига эга бўлади.

Трампнинг шахсий қўллови ва 12 млрд долларлик пакет: Шерикликда янги давр бошландиТрампнинг шахсий қўллови ва 12 млрд долларлик пакет: Шерикликда янги давр бошланди

12 миллиард долларлик лойиҳалар пакетини ҳаётга татбиқ этиш учун яқин кунларда аниқ муддат ва механизмларга эга комплекс ҳаракатлар дастури ишлаб чиқилади.

СамарқандШавкат МирзиёевАҚШ–Ўзбекистон иқтисодий ҳамкорлик2035 йил стратегик дастур
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда 310 миллиард сўмлик кўприк қурилмоқда: йўл 19 километрга қисқаради (видео)Самарқандда 310 миллиард сўмлик кўприк қурилмоқда: йўл 19 километрга қисқаради (видео)Кеча 08:45Имом Бухорий мажмуасига бир кунда 65 мингдан ортиқ зиёратчи келмоқдаИмом Бухорий мажмуасига бир кунда 65 мингдан ортиқ зиёратчи келмоқдаКеча 07:42Самарқандда Имом Мотуридий мажмуаси янгиланди: 10,2 гектарлик ҳудудда нималар барпо этилди?Самарқандда Имом Мотуридий мажмуаси янгиланди: 10,2 гектарлик ҳудудда нималар барпо этилди?Кеча 07:33200 минг доллар, уй ва Volkswagen: Ўзбекистон шахматчиларига катта мукофот берилмоқда200 минг доллар, уй ва Volkswagen: Ўзбекистон шахматчиларига катта мукофот берилмоқда29 сентябр 20:19Бир виза — беш давлат: Марказий Осиё «шенген»и яқинми?Бир виза — беш давлат: Марказий Осиё «шенген»и яқинми?3 август 10:16Беш соатлик йўл 2,5 соатга қисқаради! Тошкент – Самарқандни боғловчи янги пуллик автомагистраль қуриладиБеш соатлик йўл 2,5 соатга қисқаради! Тошкент – Самарқандни боғловчи янги пуллик автомагистраль қурилади23 июл 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
13 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
13 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди