Ўзбекистон ва Россия ҳарбийлари қўшма машғулотларни бошламоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон ва Россия ҳарбий бўлинмалари Сурхондарё вилоятида «Ҳамкорлик–2026» номли қўшма тактик ўқув машғулотларини бошлади.
- Россиянинг Тожикистондаги 201-гвардия ҳарбий базаси бўлинмалари 300 километрдан ортиқ масофани босиб ўтиб, ўз жанговар техникалари билан машғулот ҳудудига етиб келди.
Ўзбекистон Республикаси жанубий сарҳадларида навбатдаги кенг қамровли ҳарбий машғулотларга старт берилмоқда. Сурхондарё вилояти полигонларида Ўзбекистон ва Россия Қуролли Кучлари иштирокидаги «Ҳамкорлик–2026» қўшма тактик ўқув машғулотлари ўтказилади.
Мазкур мудофаа ва аксилтеррор машғулотларида қатнашиш учун Россия Федерациясининг ҳарбий бўлинмалари ўз жанговар техникалари билан мамлакатимиз ҳудудига расман кириб келди.
300 километрлик ҳарбий марш ва колонна таркиби
Россиялик ҳарбий хизматчилар белгиланган машғулот ҳудудига етиб келиш учун махсус маршрут бўйича ҳаракатланишди:
201-ҳарбий база иштироки: Машғулотларга Россиянинг қўшни Тожикистон Республикасида жойлашган 201-гвардия ҳарбий базаси бўлинмалари жалб этилган;
300 км дан ортиқ йўл: Ҳарбий колонна ўз базасидан йўлга чиқиб, давлатлараро чегара орқали Сурхондарё вилоятидаги полигонга қадар 300 километрдан зиёд масофани босиб ўтди;
Олиб келинган техника: Колонна таркибида кўплаб БТР русумидаги зирҳли жанговар транспорт воситалари, «Урал» русумли юк ва таъминот машиналари ҳамда махсус автотранспорт воситалари мавжуд.
«Ҳамкорлик–2026» машғулотларидан кўзланган асосий мақсад
Жанубий вилоятда ўтказилаётган ушбу ўқув-тактик тадбирлар минтақавий хавфсизликни таъминлашда муҳим аҳамият касб этади:
Аксилтеррор амалиётлари: Машғулотлар давомида ноқонуний қуролли кучларни аниқлаш, қуршаб олиш ва йўқ қилиш бўйича тезкор ҳаракатлар синовдан ўтказилади;
Жанговар ҳамжиҳатлик: Икки давлат ҳарбийлари тоғли ва чўл ҳудудларида замонавий тактикалар асосида биргаликда ҳаракатланиш, алоқа тизимларини мувофиқлаштириш ҳамда жанговар тайёргарликни ошириш кўникмаларини мустаҳкамлайди;
Чегара хавфсизлиги: Мазкур дала-ўқув йиғинлари минтақада барқарорликни сақлаш ва эҳтимолий таҳдидларнинг олдини олишга қаратилган.
Изоҳлар 0
…