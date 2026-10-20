Ўзбекистон ва Россия ҳарбийлари қўшма машғулотларни бошламоқда (видео)

·4·Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Россия ҳарбийлари қўшма машғулотларни бошламоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон ва Россия ҳарбий бўлинмалари Сурхондарё вилоятида «Ҳамкорлик–2026» номли қўшма тактик ўқув машғулотларини бошлади.
  • Россиянинг Тожикистондаги 201-гвардия ҳарбий базаси бўлинмалари 300 километрдан ортиқ масофани босиб ўтиб, ўз жанговар техникалари билан машғулот ҳудудига етиб келди.

Ўзбекистон Республикаси жанубий сарҳадларида навбатдаги кенг қамровли ҳарбий машғулотларга старт берилмоқда. Сурхондарё вилояти полигонларида Ўзбекистон ва Россия Қуролли Кучлари иштирокидаги «Ҳамкорлик–2026» қўшма тактик ўқув машғулотлари ўтказилади.

Мазкур мудофаа ва аксилтеррор машғулотларида қатнашиш учун Россия Федерациясининг ҳарбий бўлинмалари ўз жанговар техникалари билан мамлакатимиз ҳудудига расман кириб келди.

300 километрлик ҳарбий марш ва колонна таркиби

Россиялик ҳарбий хизматчилар белгиланган машғулот ҳудудига етиб келиш учун махсус маршрут бўйича ҳаракатланишди:

  • 201-ҳарбий база иштироки: Машғулотларга Россиянинг қўшни Тожикистон Республикасида жойлашган 201-гвардия ҳарбий базаси бўлинмалари жалб этилган;

  • 300 км дан ортиқ йўл: Ҳарбий колонна ўз базасидан йўлга чиқиб, давлатлараро чегара орқали Сурхондарё вилоятидаги полигонга қадар 300 километрдан зиёд масофани босиб ўтди;

  • Олиб келинган техника: Колонна таркибида кўплаб БТР русумидаги зирҳли жанговар транспорт воситалари, «Урал» русумли юк ва таъминот машиналари ҳамда махсус автотранспорт воситалари мавжуд.

«Ҳамкорлик–2026» машғулотларидан кўзланган асосий мақсад

Жанубий вилоятда ўтказилаётган ушбу ўқув-тактик тадбирлар минтақавий хавфсизликни таъминлашда муҳим аҳамият касб этади:

  • Аксилтеррор амалиётлари: Машғулотлар давомида ноқонуний қуролли кучларни аниқлаш, қуршаб олиш ва йўқ қилиш бўйича тезкор ҳаракатлар синовдан ўтказилади;

  • Жанговар ҳамжиҳатлик: Икки давлат ҳарбийлари тоғли ва чўл ҳудудларида замонавий тактикалар асосида биргаликда ҳаракатланиш, алоқа тизимларини мувофиқлаштириш ҳамда жанговар тайёргарликни ошириш кўникмаларини мустаҳкамлайди;

  • Чегара хавфсизлиги: Мазкур дала-ўқув йиғинлари минтақада барқарорликни сақлаш ва эҳтимолий таҳдидларнинг олдини олишга қаратилган.

Ҳамкорлик–2026Ўзбекистон ва Россия Қуролли КучлариСурхондарё полигонлариАксилтеррор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 50 ёшдан ошган юзлаб аёллар турмуш қуриб ҳаётини янгидан бошламоқдаЎзбекистонда 50 ёшдан ошган юзлаб аёллар турмуш қуриб ҳаётини янгидан бошламоқда9 октябр 14:21Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!28 сентябр 18:21Ўзбекистон ва АҚШ DFC: транспорт ва тиббиётда йирик лойиҳалар муҳокама қилиндиЎзбекистон ва АҚШ DFC: транспорт ва тиббиётда йирик лойиҳалар муҳокама қилинди23 сентябр 16:55Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижаларШавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижалар8 сентябр 21:44Ўзбекистон осмонида янги қирувчилар: Хитойдан харид қилинган J-10CE самолётлари (видео)Ўзбекистон осмонида янги қирувчилар: Хитойдан харид қилинган J-10CE самолётлари (видео)30 август 22:15The Chosun Daily нашрида Шавкат Мирзиёевнинг тарихий мақоласи эълон қилиндиThe Chosun Daily нашрида Шавкат Мирзиёевнинг тарихий мақоласи эълон қилинди14 сентябр 11:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?