Ҳиндистонда чақмоқ ва кучли ёмғирлар 14 кишининг умрига зомин бўлди

·51·Дунё
Ҳиндистонда чақмоқ ва кучли ёмғирлар 14 кишининг умрига зомин бўлди

Ҳиндистоннинг Тамилнад штатида муссон мавсуми бошланганидан бери чақмоқ уриши оқибатида 14 киши ҳалок бўлди. Кучли ёмғирлар эса кўчкилар, сув тошқинлари ва йўллардаги хавфли вазиятларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда ThePrint нашри хабар берди.

Штат даромадлар вазири К.А. Сенготтайяннинг 26 октябрь куни билдиришича, ҳалок бўлганларнинг оилаларига 400 минг рупийдан товон пули берилган. У бир кун ичида ёмғир билан боғлиқ ҳодисаларда 35 киши ҳалок бўлгани ҳақидаги хабарларни рад этган. Бошқа ўлим ҳолатлари эса ўрганилмоқда.

Кучли ёғингарчилик туфайли Нилгири туманида юзага келган 62 та кўчки оқибатлари бартараф этилган. Бироқ автобус устига тош тушиши оқибатида ҳайдовчи ҳалок бўлган, кондуктор эса суяк синиши билан жароҳатланган. Ҳайдовчининг оиласига ҳам 400 минг рупий товон пули ажратилган.

Хавфсизлик сабабли Нилгири, Кодайканал ва Еркауд каби тоғли ҳудудларга сайёҳларнинг кириши вақтинча чекланган. Маҳаллий аҳоли эса махсус рухсатнома билан соат 06:00 дан 18:00 гача ҳаракатланиши мумкин.

Кодайканалдаги Мунжиккал-Добикана маҳалласида 20 дан ортиқ уйни сув босган. Аҳоли тун бўйи уй-жойи ва чорвасини асрашга уринган. Шунингдек, 600–700 оила учун муҳим бўлган 30 йиллик кўприкда ёриқлар пайдо бўлган.

Нагapаттинам туманида эса 3,5 минг акр экин майдони сув остида қолган. Қўшни Тхени туманидаги Вайгай сув омборида сув сатҳи тўққиз ойдан кейин яна 50 футга кўтарилган. Омборнинг тўлиқ сиғими 71 футни ташкил этади.

ҲиндистонТамилнадНилгириМуссон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда чақмоқ урган йўловчи самолёти мўъжиза туфайли омон қолдиҲиндистонда чақмоқ урган йўловчи самолёти мўъжиза туфайли омон қолди8 октябр 12:53Белградда 150 минг кишилик исён: Сербияда талабалар Вучич ҳокимиятига хавф солмоқдаБелградда 150 минг кишилик исён: Сербияда талабалар Вучич ҳокимиятига хавф солмоқда23 октябр 11:3223 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди23 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди22 сентябр 09:38Майдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмдиМайдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмди8 июл 01:31Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)16 сентябр 17:35Эскалаторда юз берган фожиа эркак умрига зомин бўлдиЭскалаторда юз берган фожиа эркак умрига зомин бўлди20 май 10:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда