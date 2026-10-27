Ҳокимларга янги вазифа: Хусусий клиникалар қуриш учун махсус ер участкалари ажратилади

·56·Ўзбекистон
Ҳокимларга янги вазифа: Хусусий клиникалар қуриш учун махсус ер участкалари ажратилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда хусусий тиббиётни ривожлантириш мақсадида ҳудудларда клиника қуриш учун махсус ер участкаларини ажратишнинг соддалаштирилган ва имтиёзли тартиби жорий этилмоқда.
  • Вилоят ва шаҳар ҳокимликлари ҳар йили тиббиёт муассасалари учун ер майдонларини аниқлаб, уларни фақат шу мақсадда электрон ауксионга чиқаради.

Ўзбекистонда хусусий тиббиёт тизимини янада ривожлантириш, соҳага тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этиш ва тиббий хизматлар кўрсатиш сифатини ошириш бўйича янги босқич бошланмоқда. Ҳудудларда замонавий клиникалар ва шифохоналар тармоғини кенгайтириш мақсадида тиббий муассасалар учун ер участкаларини ажратишнинг соддалаштирилган ва имтиёзли тартиби жорий этилади.

Шунингдек, давлат тиббиёт тизимида хусусий сектор имкониятларидан кенг фойдаланиш, жумладан, хизматларни босқичма-босқич хусусий клиникалардан харид қилиш ҳамда самарали аутсорсинг механизмларини йўлга қўйиш кўзда тутилган.

Ҳокимлар ер белгилайди: Аукционлар фақат тиббиёт учун очилади

Хусусий тадбиркорлар ва тиббиёт инвесторлари учун ер майдонларини тақдим этиш қуйидаги тартибда йўлга қўйилади:

  • Ҳар йили алоҳида эълон: Ҳар бир вилоят ва шаҳар ҳокимликлари ҳар йили ҳудудларнинг эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда хусусий клиникалар қурилиши учун махсус ер участкаларини аниқлайди ва расман очиқ эълон қилиб боради;

  • Мақсадли очиқ савдолар: Ажратилган ерлар электрон аукционга фақат ва фақат хусусий тиббиёт муассасалари барпо этиш шарти билан чиқарилади;

  • Имтиёзли ва қулай шартлар: Инвесторларни жалб этиш ва тиббиёт марказларини тезроқ ишга тушириш мақсадида ер майдонлари тадбиркорларга анча қулай ва мослашувчан молиявий шартларда таклиф этилади.

Тиббиётда аутсорсинг: Давлат хусусий сектор билан ҳамкорлик қилади

Соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилишда давлат ва хусусий шериклик муносабатлари тубдан янгиланади:

  • Хизматларни хусусий сектордан харид қилиш: Давлат бир қатор ихтисослаштирилган тиббий хизматларни мустақил равишда ташкил этиш ўрнига, уларни босқичма-босқич хусусий клиникалардан давлат буюртмаси асосида сотиб олиш амалиётига ўтади;

  • Аутсорсинг механизмлари: Давлат шифохоналаридаги лаборатория, диагностика, овқатлантириш, стерилизация ва юқори технологияли текширувлар хусусий ихтисослашган компаниялар бошқарувига (аутсорсингга) топширилади;

  • Рақобат ва сифат кафолати: Бундай тизим соҳада соғлом рақобатни кучайтиради, фуқароларга давлат томонидан қопланадиган юқори сифатли тиббий хизматлардан хусусий марказларда ҳам фойдаланиш имкониятини яратади.

Хусусий клиникалар учун янги имкониятлар ва ўзгаришлар

Йўналиш

Асосий тартиб ва ўзгаришлар

Тадбиркор ва аҳоли учун фойдаси

Ер ажратиш тартиби

Ҳокимлар ҳар йили ер участкаларини эълон қилади

Шаффофлик таъминланади, бюрократик тўсиқлар камаяди

Аукцион шартлари

Фақат клиника қуриш мақсадида, имтиёзли шартларда

Инвесторлар учун ер хариди осонлашади

Давлат харидлари

Давлат тиббий хизматларни хусусий сектордан сотиб олади

Хусусий клиникалар кафолатланган мижозлар оқимига эга бўлади

Аутсорсинг тизими

Янги аутсорсинг механизмлари жорий этилади

Шифохоналарда хизмат кўрсатиш тезлиги ва сифати ошади

хусусий тиббиёттиббий аутсорсингинвестициядавлат-хусусий шериклик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябр 10:31Ўзбекистон тиббиёт рейтингида МДҲни ортда қолдирдиЎзбекистон тиббиёт рейтингида МДҲни ортда қолдирди4 август 19:292000 доллардан юқори маош ва янги давлат мукофоти: Президент педагоглар билан учрашди2000 доллардан юқори маош ва янги давлат мукофоти: Президент педагоглар билан учрашди1 октябр 16:34«Ҳокимнинг қарор ўқишга тоқати йўқ»: Президент раҳбарларга кескин талаб қўйди (видео)«Ҳокимнинг қарор ўқишга тоқати йўқ»: Президент раҳбарларга кескин талаб қўйди (видео)20 сентябр 13:09Президентнинг қарори бўйича ёшларга 100 млн сўмгача имтиёзли кредитлар бериладиПрезидентнинг қарори бўйича ёшларга 100 млн сўмгача имтиёзли кредитлар берилади2 июн 16:02“Инсон соғлиғига хизмат улуғдир”: Президент шифокорлар учун янги имтиёзларни эълон қилди“Инсон соғлиғига хизмат улуғдир”: Президент шифокорлар учун янги имтиёзларни эълон қилдиБугун 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)