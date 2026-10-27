Ҳокимларга янги вазифа: Хусусий клиникалар қуриш учун махсус ер участкалари ажратилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда хусусий тиббиётни ривожлантириш мақсадида ҳудудларда клиника қуриш учун махсус ер участкаларини ажратишнинг соддалаштирилган ва имтиёзли тартиби жорий этилмоқда.
- Вилоят ва шаҳар ҳокимликлари ҳар йили тиббиёт муассасалари учун ер майдонларини аниқлаб, уларни фақат шу мақсадда электрон ауксионга чиқаради.
Ўзбекистонда хусусий тиббиёт тизимини янада ривожлантириш, соҳага тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этиш ва тиббий хизматлар кўрсатиш сифатини ошириш бўйича янги босқич бошланмоқда. Ҳудудларда замонавий клиникалар ва шифохоналар тармоғини кенгайтириш мақсадида тиббий муассасалар учун ер участкаларини ажратишнинг соддалаштирилган ва имтиёзли тартиби жорий этилади.
Шунингдек, давлат тиббиёт тизимида хусусий сектор имкониятларидан кенг фойдаланиш, жумладан, хизматларни босқичма-босқич хусусий клиникалардан харид қилиш ҳамда самарали аутсорсинг механизмларини йўлга қўйиш кўзда тутилган.
Ҳокимлар ер белгилайди: Аукционлар фақат тиббиёт учун очилади
Хусусий тадбиркорлар ва тиббиёт инвесторлари учун ер майдонларини тақдим этиш қуйидаги тартибда йўлга қўйилади:
Ҳар йили алоҳида эълон: Ҳар бир вилоят ва шаҳар ҳокимликлари ҳар йили ҳудудларнинг эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда хусусий клиникалар қурилиши учун махсус ер участкаларини аниқлайди ва расман очиқ эълон қилиб боради;
Мақсадли очиқ савдолар: Ажратилган ерлар электрон аукционга фақат ва фақат хусусий тиббиёт муассасалари барпо этиш шарти билан чиқарилади;
Имтиёзли ва қулай шартлар: Инвесторларни жалб этиш ва тиббиёт марказларини тезроқ ишга тушириш мақсадида ер майдонлари тадбиркорларга анча қулай ва мослашувчан молиявий шартларда таклиф этилади.
Тиббиётда аутсорсинг: Давлат хусусий сектор билан ҳамкорлик қилади
Соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилишда давлат ва хусусий шериклик муносабатлари тубдан янгиланади:
Хизматларни хусусий сектордан харид қилиш: Давлат бир қатор ихтисослаштирилган тиббий хизматларни мустақил равишда ташкил этиш ўрнига, уларни босқичма-босқич хусусий клиникалардан давлат буюртмаси асосида сотиб олиш амалиётига ўтади;
Аутсорсинг механизмлари: Давлат шифохоналаридаги лаборатория, диагностика, овқатлантириш, стерилизация ва юқори технологияли текширувлар хусусий ихтисослашган компаниялар бошқарувига (аутсорсингга) топширилади;
Рақобат ва сифат кафолати: Бундай тизим соҳада соғлом рақобатни кучайтиради, фуқароларга давлат томонидан қопланадиган юқори сифатли тиббий хизматлардан хусусий марказларда ҳам фойдаланиш имкониятини яратади.
Хусусий клиникалар учун янги имкониятлар ва ўзгаришлар
Йўналиш
Асосий тартиб ва ўзгаришлар
Тадбиркор ва аҳоли учун фойдаси
Ер ажратиш тартиби
Ҳокимлар ҳар йили ер участкаларини эълон қилади
Шаффофлик таъминланади, бюрократик тўсиқлар камаяди
Аукцион шартлари
Фақат клиника қуриш мақсадида, имтиёзли шартларда
Инвесторлар учун ер хариди осонлашади
Давлат харидлари
Давлат тиббий хизматларни хусусий сектордан сотиб олади
Хусусий клиникалар кафолатланган мижозлар оқимига эга бўлади
Аутсорсинг тизими
Янги аутсорсинг механизмлари жорий этилади
Шифохоналарда хизмат кўрсатиш тезлиги ва сифати ошади
Изоҳлар 0
…