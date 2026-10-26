Россияда йирик темирйўл ҳалокати: 20 та вагон издан чиқиб, 7 та цистерна ёниб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россиянинг Свердловск вилоятида 2026-йил 26-октябр куни юк поездининг 20 та вагони релсдан чиқиб кетиши оқибатида 7 та систернада йирик ёнғин юз берди.
- Решёти ва Седелниково бекатлари оралиғида содир бўлган ушбу ҳодисада жабрланганлар ва ҳалок бўлганлар қайд этилмади.
- Қутқарувчилар 106 нафар ходим ва 31 та махсус техника ёрдамида 54 та вагонга зарар етишининг олдини олиб, уларни хавфсиз ҳудудга эвакуация қилди.
Россиянинг Свердловск вилоятида тунги вақтда йирик техноген ҳодиса юз берди: Екатеринбург шаҳар округи ҳудудида юк поездининг 20 та вагони темирйўл изларидан чиқиб кетди ва оқибатда 7 та цистернада кучли ёнғин келиб чиқди. Бу ҳақда Россия Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг (ФВВ) Свердловск вилояти бўйича бош бошқармаси расмий маълумот тарқатди.
Свердловск темирйўли матбуот хизмати хабарига кўра, ҳодиса оқибатида жабрланганлар ва ҳалок бўлганлар қайд этилмаган. Қутқарувчилар ёнғин янада кенг майдонга тарқалиб кетмаслиги учун фавқулодда чораларни кўрди.
Ҳодиса тафсилотлари ва тунги фавқулодда ҳолат
Ҳалокат Решёти ва Седелниково темирйўл бекатлари оралиғидаги очиқ ҳудудда содир бўлган:
Ҳодиса вақти ва кўлами: 2026 йил 26 октябрь куни маҳаллий вақт билан соат 02:21 да юк поезди ҳаракатланаётган вақтда 20 та вагон рельсдан чиқиб кетган ва нефть маҳсулотлари ёки ёнувчи моддалар ортилган 7 та цистернани аланга қамраб олган;
54 та вагон хавфсиз жойга олиб чиқилди: Қутқарув гуруҳлари ва темирйўлчилар зудлик билан ёнаётган вагонларни поезд таркибининг қолган қисмидан узиб қўйишга муваффақ бўлди. Натижада зарар кўрмаган ва ёнмаган 54 та вагон хавфсиз масофага эвакуация қилинди;
Сабаблар ўрганилмоқда: Айни пайтда фалокатнинг аниқ сабаблари, рельслар ҳолати ёки техник носозлик омиллари экспертлар ва суриштирув органлари томонидан ўрганилмоқда.
Ёнғинни бартараф этиш: 100 дан ортиқ қутқарувчи сафарбар этилди
Алангани жиловлаш ва бошқа цистерналарнинг портлаб кетишига йўл қўймаслик учун катта куч ташланди:
Шахсий таркиб ва техника: Фавқулодда ҳолат оқибатларини бартараф этиш ва ёнғинни ўчириш ишларига жами 106 нафар ходим ҳамда 31 та махсус техника бирлиги жалб этилди;
ФВВ бўлинмалари: Улардан 58 нафари Россия ФВВ шахсий таркиби вакиллари бўлиб, улар 20 та махсус ўт ўчириш техникаси ёрдамида аланга билан кураш олиб бормоқда;
Ҳаракатни тиклаш: Мутахассислар ёнғин тўлиқ бартараф этилгач, издан чиққан вагонларни кўтариш ва темирйўл изларини таъмирлаш ишлари бошланишини маълум қилди.
Изоҳлар 0
…