Россияда йирик темирйўл ҳалокати: 20 та вагон издан чиқиб, 7 та цистерна ёниб кетди

·82·Дунё
Россияда йирик темирйўл ҳалокати: 20 та вагон издан чиқиб, 7 та цистерна ёниб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россиянинг Свердловск вилоятида 2026-йил 26-октябр куни юк поездининг 20 та вагони релсдан чиқиб кетиши оқибатида 7 та систернада йирик ёнғин юз берди.
  • Решёти ва Седелниково бекатлари оралиғида содир бўлган ушбу ҳодисада жабрланганлар ва ҳалок бўлганлар қайд этилмади.
  • Қутқарувчилар 106 нафар ходим ва 31 та махсус техника ёрдамида 54 та вагонга зарар етишининг олдини олиб, уларни хавфсиз ҳудудга эвакуация қилди.

Россиянинг Свердловск вилоятида тунги вақтда йирик техноген ҳодиса юз берди: Екатеринбург шаҳар округи ҳудудида юк поездининг 20 та вагони темирйўл изларидан чиқиб кетди ва оқибатда 7 та цистернада кучли ёнғин келиб чиқди. Бу ҳақда Россия Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг (ФВВ) Свердловск вилояти бўйича бош бошқармаси расмий маълумот тарқатди.

Свердловск темирйўли матбуот хизмати хабарига кўра, ҳодиса оқибатида жабрланганлар ва ҳалок бўлганлар қайд этилмаган. Қутқарувчилар ёнғин янада кенг майдонга тарқалиб кетмаслиги учун фавқулодда чораларни кўрди.

Ҳодиса тафсилотлари ва тунги фавқулодда ҳолат

Ҳалокат Решёти ва Седелниково темирйўл бекатлари оралиғидаги очиқ ҳудудда содир бўлган:

  • Ҳодиса вақти ва кўлами: 2026 йил 26 октябрь куни маҳаллий вақт билан соат 02:21 да юк поезди ҳаракатланаётган вақтда 20 та вагон рельсдан чиқиб кетган ва нефть маҳсулотлари ёки ёнувчи моддалар ортилган 7 та цистернани аланга қамраб олган;

  • 54 та вагон хавфсиз жойга олиб чиқилди: Қутқарув гуруҳлари ва темирйўлчилар зудлик билан ёнаётган вагонларни поезд таркибининг қолган қисмидан узиб қўйишга муваффақ бўлди. Натижада зарар кўрмаган ва ёнмаган 54 та вагон хавфсиз масофага эвакуация қилинди;

  • Сабаблар ўрганилмоқда: Айни пайтда фалокатнинг аниқ сабаблари, рельслар ҳолати ёки техник носозлик омиллари экспертлар ва суриштирув органлари томонидан ўрганилмоқда.

Ёнғинни бартараф этиш: 100 дан ортиқ қутқарувчи сафарбар этилди

Алангани жиловлаш ва бошқа цистерналарнинг портлаб кетишига йўл қўймаслик учун катта куч ташланди:

  • Шахсий таркиб ва техника: Фавқулодда ҳолат оқибатларини бартараф этиш ва ёнғинни ўчириш ишларига жами 106 нафар ходим ҳамда 31 та махсус техника бирлиги жалб этилди;

  • ФВВ бўлинмалари: Улардан 58 нафари Россия ФВВ шахсий таркиби вакиллари бўлиб, улар 20 та махсус ўт ўчириш техникаси ёрдамида аланга билан кураш олиб бормоқда;

  • Ҳаракатни тиклаш: Мутахассислар ёнғин тўлиқ бартараф этилгач, издан чиққан вагонларни кўтариш ва темирйўл изларини таъмирлаш ишлари бошланишини маълум қилди.

Свердловск вилоятиЕкатеринбургтемирйўл ҳалокатиРоссия ФВВ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дмитрий Бивол ва Каллум Смит тўқнашуви расман эълон қилиндиДмитрий Бивол ва Каллум Смит тўқнашуви расман эълон қилинди13 октябр 06:57WBO камари хавф остидами? Россиялик жаҳон чемпиони Дмитрий Бивол рингга қайтмоқдаWBO камари хавф остидами? Россиялик жаҳон чемпиони Дмитрий Бивол рингга қайтмоқда8 октябр 22:01Головиндан дубль: Россия Эронни ишончли ҳисобда мағлуб этдиГоловиндан дубль: Россия Эронни ишончли ҳисобда мағлуб этди30 сентябр 07:46UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашди6 июн 20:31Москва метросида африкалик мусофирга ташланган йўловчи кутилмаган зарбага учради (видео)Москва метросида африкалик мусофирга ташланган йўловчи кутилмаган зарбага учради (видео)14 октябр 09:59Маҳбуслар ташилаётган поезд вагонида ходим ҳалок бўлдиМаҳбуслар ташилаётган поезд вагонида ходим ҳалок бўлди3 октябр 20:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди