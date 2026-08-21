Америкалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлди
Америкалик тадбиркор ва миллионер, Георге Стоне Краб компанияси ҳамда Мй Севиче ресторанлар тармоғи асосчиси Рожер Дуарте Кенияда вертолёт ҳалокатида вафот этди. Ҳалокат 19 август куни мамлакат шимолидаги Ололокве тоғи яқинида содир бўлган ва вертолётдаги барча беш киши ҳалок бўлган.
Америкалик тадбиркор ва миллионер, George Stone Crab компанияси ҳамда My Ceviche ресторанлар тармоғи асосчиси Рожер Дуарте Кенияда вертолёт ҳалокати оқибатида вафот этди. Бу ҳақда The New York Post хабар берди.
Вертолёт ёввойи табиат қўриқхонасидан учиб чиққан
Кения фуқаро авиация бошқармаси маълумотларига кўра, ҳалокат 19 август куни эрталаб мамлакат шимолидаги Ололокве тоғи яқинида содир бўлган.
Вертолёт Лойсаба ёввойи табиат қўриқхонасидан Эвасо Ниро дарёси томон йўл олган эди.
Ҳалокат оқибатида вертолётдаги барча беш киши ҳалок бўлган.
Ҳалок бўлганлар орасида кимлар бор?
Рожер Дуарте билан бирга қуйидаги шахслар ҳам ҳалок бўлган:
италиялик давлат арбоби ва тадбиркор Мишел Сенси-Кантухи;
унинг рафиқаси, америкалик-эквадорлик дизайнер Штефани Холлихан Васконес;
медиа менежери ва Telemundo телеканали ижрочи директори Хосе Суарес;
вертолёт учувчиси Жош Оутрам.
Рожер Дуарте ким эди?
Дуарте George Stone Crab компанияси орқали Флорида тош қисқичбақаларини сотиш ва етказиб бериш бизнесини йўлга қўйган.
У тадбиркорлик соҳасидаги фаолияти билан танилган бўлиб, 2016 йилда Forbes’нинг «30 Under 30» рейтингига киритилган.
Ҳодиса юзасидан Кенияда тегишли текширув ишлари олиб борилмоқда.
…