Америкалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлди

·16·Дунё
Америкалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлди
Қисқача

Америкалик тадбиркор ва миллионер, Георге Стоне Краб компанияси ҳамда Мй Севиче ресторанлар тармоғи асосчиси Рожер Дуарте Кенияда вертолёт ҳалокатида вафот этди. Ҳалокат 19 август куни мамлакат шимолидаги Ололокве тоғи яқинида содир бўлган ва вертолётдаги барча беш киши ҳалок бўлган.

Америкалик тадбиркор ва миллионер, George Stone Crab компанияси ҳамда My Ceviche ресторанлар тармоғи асосчиси Рожер Дуарте Кенияда вертолёт ҳалокати оқибатида вафот этди. Бу ҳақда The New York Post хабар берди.

Вертолёт ёввойи табиат қўриқхонасидан учиб чиққан

Кения фуқаро авиация бошқармаси маълумотларига кўра, ҳалокат 19 август куни эрталаб мамлакат шимолидаги Ололокве тоғи яқинида содир бўлган.

Вертолёт Лойсаба ёввойи табиат қўриқхонасидан Эвасо Ниро дарёси томон йўл олган эди.

Ҳалокат оқибатида вертолётдаги барча беш киши ҳалок бўлган.

Америкалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлди

Ҳалок бўлганлар орасида кимлар бор?

Рожер Дуарте билан бирга қуйидаги шахслар ҳам ҳалок бўлган:

  • италиялик давлат арбоби ва тадбиркор Мишел Сенси-Кантухи;

  • унинг рафиқаси, америкалик-эквадорлик дизайнер Штефани Холлихан Васконес;

  • медиа менежери ва Telemundo телеканали ижрочи директори Хосе Суарес;

  • вертолёт учувчиси Жош Оутрам.

Рожер Дуарте ким эди?

Дуарте George Stone Crab компанияси орқали Флорида тош қисқичбақаларини сотиш ва етказиб бериш бизнесини йўлга қўйган.

У тадбиркорлик соҳасидаги фаолияти билан танилган бўлиб, 2016 йилда Forbes’нинг «30 Under 30» рейтингига киритилган.

Ҳодиса юзасидан Кенияда тегишли текширув ишлари олиб борилмоқда.

Рожер ДуартеКенияНью-Йорк ПостТелемундоФорбс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа Иттифоқи Украина фермерларига 220 млн евро бермади...Европа Иттифоқи Украина фермерларига 220 млн евро бермади...Бугун, 08:21Венс: АҚШнинг Эронга қарши энг кучли қуроли иқтисодий босимВенс: АҚШнинг Эронга қарши энг кучли қуроли иқтисодий босимБугун, 08:14Трамп: Эрон билан келишув тузиш тобора мураккаблашмоқдаТрамп: Эрон билан келишув тузиш тобора мураккаблашмоқдаБугун, 08:01Олимлар Ердан 23 баравар оғир «мега-Ер»ни топдиОлимлар Ердан 23 баравар оғир «мега-Ер»ни топдиБугун, 01:05«Уруш қимматлашди, энг катта муаммо — пул»: Зеленский мудофаадаги танқисликни тан олди«Уруш қимматлашди, энг катта муаммо — пул»: Зеленский мудофаадаги танқисликни тан олдиКеча, 23:50Германияда украиналик ҳарбийлар ўқув жойларини тарк этмоқдаГерманияда украиналик ҳарбийлар ўқув жойларини тарк этмоқдаКеча, 23:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди