“Реал Мадрид” Европани ларзага солаётган ўз тарбияланувчисини ортга қайтармоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Реал Мадрид» клуби «Комо» жамоасида порлаётган ўз тарбияланувчиси Николас Пасни келаси ёзда 80 миллион евро эвазига қайтариб олишга қарор қилди.
- 22 ёшли ярим ҳимоячи Италия чемпионатидаги муваффақиятли ўйинлари ҳамда Чемпионлар лигасида «Манчестер Юнайтед» дарвозасига киритган иккита голи билан Европа грандларининг эътиборини тортди.
Мадриднинг «Реал» клуби Италия А Сериясида ҳақиқий сенсацияга айланган ўз тарбияланувчиси Николас Пасни «Сантьяго Бернабеу»га қайтариш бўйича жиддий қадам ташламоқда.
22 ёшли истеъдодли ярим ҳимоячи айни пайтда «Комо» жамоасида бетакрор ўйинлар кўрсатиб, бутун Европа грандларининг нишонига айланган. Испаниялик таниқли инсайдер ва журналист Рамон Альварес де Моннинг хабар беришича, «Қироллик клуби» раҳбарияти келаси йилнинг ёзидаёқ футболчининг шартномасидаги махсус бандни фаоллаштириб, уни 80 миллион евро эвазига сотиб олиш бўйича ўзининг устувор ҳуқуқидан фойдаланишга қатъий қарор қилган.
Чемпионлар лигасидаги ёрқин бенефис ва «МЮ»нинг тор-мор этилиши
Николас Паснинг трансфер қиймати ва атрофидаги қизиқиш Чемпионлар лигасининг сўнгги туридан кейин чўққисига чиқди:
«Манчестер Юнайтед»га қарши суперўйин: Нуфузли мусобақада Англия грандига қарши кечган баҳсда 22 ёшли ярим ҳимоячи ҳақиқий етакчиликни намойиш этиб, иккита гол урди ҳамда яна битта голли узатмани (ассист) амалга оширди;
Дунё диққат марказида: Ушбу феноменал ўйин унга тур рамзий жамоасидан ўрин олиш ва Европа футболининг энг истиқболли плеймейкерларидан бири сифатида тан олиниш имконини берди.
Рад этилган таклиф ва 60 миллион евролик келишув тарихи
Ёш футболчининг Мадриддан кетиши ва Италияга йўл олиши ўзига хос тарихга эга:
«Комо» фойдасига танлов: Ўтган мавсумлар оралиғидаги танаффусда Мадрид клуби уни қайтариб олиб қолишга уринган, аммо Николас Паснинг ўзи бу таклифни рад этган эди. У захира ўриндиғида қолиб кетишдан кўра, мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш ва Италияда ўсишга эришишни афзал кўрган;
Италия клубининг улкан сармояси: «Комо» раҳбарияти ёш юлдузнинг салоҳиятига ишониб, унинг барча трансфер ҳуқуқларини қўлга киритиш учун «Реал» ҳисобига нақд 60 миллион евро ўтказиб берган эди;
Мадриднинг ҳийласи: «Реал» клуби трансфер чоғида шартномага устувор қайта сотиб олиш (buy-back) бандини киритиб кетган бўлиб, унга кўра мадридликлар 80 миллион евро тўлаб, футболчини исталган бошқа харидордан олдин олиб кетиш ҳуқуқига эга.
Кўрсатаётган барқарор ва сермаҳсул ўйини билан «Реал» ярим ҳимоясидаги авлодлар алмашинуви учун идеал номзодга айланаётган Николас Пас келаси мавсумда яна «қироллик» либосини кийиши тобора ойдинлашиб бормоқда.
Изоҳлар 0
…