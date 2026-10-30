“Реал Мадрид” Европани ларзага солаётган ўз тарбияланувчисини ортга қайтармоқда

·81·Спорт
“Реал Мадрид” Европани ларзага солаётган ўз тарбияланувчисини ортга қайтармоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Реал Мадрид» клуби «Комо» жамоасида порлаётган ўз тарбияланувчиси Николас Пасни келаси ёзда 80 миллион евро эвазига қайтариб олишга қарор қилди.
  • 22 ёшли ярим ҳимоячи Италия чемпионатидаги муваффақиятли ўйинлари ҳамда Чемпионлар лигасида «Манчестер Юнайтед» дарвозасига киритган иккита голи билан Европа грандларининг эътиборини тортди.

Мадриднинг «Реал» клуби Италия А Сериясида ҳақиқий сенсацияга айланган ўз тарбияланувчиси Николас Пасни «Сантьяго Бернабеу»га қайтариш бўйича жиддий қадам ташламоқда.

22 ёшли истеъдодли ярим ҳимоячи айни пайтда «Комо» жамоасида бетакрор ўйинлар кўрсатиб, бутун Европа грандларининг нишонига айланган. Испаниялик таниқли инсайдер ва журналист Рамон Альварес де Моннинг хабар беришича, «Қироллик клуби» раҳбарияти келаси йилнинг ёзидаёқ футболчининг шартномасидаги махсус бандни фаоллаштириб, уни 80 миллион евро эвазига сотиб олиш бўйича ўзининг устувор ҳуқуқидан фойдаланишга қатъий қарор қилган.

Чемпионлар лигасидаги ёрқин бенефис ва «МЮ»нинг тор-мор этилиши

Николас Паснинг трансфер қиймати ва атрофидаги қизиқиш Чемпионлар лигасининг сўнгги туридан кейин чўққисига чиқди:

  • «Манчестер Юнайтед»га қарши суперўйин: Нуфузли мусобақада Англия грандига қарши кечган баҳсда 22 ёшли ярим ҳимоячи ҳақиқий етакчиликни намойиш этиб, иккита гол урди ҳамда яна битта голли узатмани (ассист) амалга оширди;

  • Дунё диққат марказида: Ушбу феноменал ўйин унга тур рамзий жамоасидан ўрин олиш ва Европа футболининг энг истиқболли плеймейкерларидан бири сифатида тан олиниш имконини берди.

Рад этилган таклиф ва 60 миллион евролик келишув тарихи

Ёш футболчининг Мадриддан кетиши ва Италияга йўл олиши ўзига хос тарихга эга:

  • «Комо» фойдасига танлов: Ўтган мавсумлар оралиғидаги танаффусда Мадрид клуби уни қайтариб олиб қолишга уринган, аммо Николас Паснинг ўзи бу таклифни рад этган эди. У захира ўриндиғида қолиб кетишдан кўра, мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш ва Италияда ўсишга эришишни афзал кўрган;

  • Италия клубининг улкан сармояси: «Комо» раҳбарияти ёш юлдузнинг салоҳиятига ишониб, унинг барча трансфер ҳуқуқларини қўлга киритиш учун «Реал» ҳисобига нақд 60 миллион евро ўтказиб берган эди;

  • Мадриднинг ҳийласи: «Реал» клуби трансфер чоғида шартномага устувор қайта сотиб олиш (buy-back) бандини киритиб кетган бўлиб, унга кўра мадридликлар 80 миллион евро тўлаб, футболчини исталган бошқа харидордан олдин олиб кетиш ҳуқуқига эга.

Кўрсатаётган барқарор ва сермаҳсул ўйини билан «Реал» ярим ҳимоясидаги авлодлар алмашинуви учун идеал номзодга айланаётган Николас Пас келаси мавсумда яна «қироллик» либосини кийиши тобора ойдинлашиб бормоқда.

Николас ПасРеал МадридКомоТрансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид ёш юлдуз устидан назоратни сақлаб қолдиНико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид ёш юлдуз устидан назоратни сақлаб қолди30 июн 01:38Нико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид билан 60 миллион евролик келишувга эришилдиНико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид билан 60 миллион евролик келишувга эришилди27 июн 12:53Реал Мадрид Нико Пас бўйича кутилмаган трансфер режасини амалга оширмоқдаРеал Мадрид Нико Пас бўйича кутилмаган трансфер режасини амалга оширмоқда25 июн 17:37Реал Мадрид Нико Паз трансфери орқали 50 миллион евро фойда кўра олмайдиРеал Мадрид Нико Паз трансфери орқали 50 миллион евро фойда кўра олмайди24 июн 03:10Комо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаКомо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқда14 август 18:11Комо ҳужум чизиғини кучайтириш учун Лиам Делап номзодини кўриб чиқмоқдаКомо ҳужум чизиғини кучайтириш учун Лиам Делап номзодини кўриб чиқмоқда14 август 17:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди