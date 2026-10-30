“Атом бомбаси биз учун ўйинчоқ”: Эрон ядро қуролини 48 соатда яратиши мумкин экан...

·142·Дунё
“Атом бомбаси биз учун ўйинчоқ”: Эрон ядро қуролини 48 соатда яратиши мумкин экан...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрон Олий раҳбари Оятуллоҳ Али Хоманаийнинг собиқ маслаҳатчиси Муҳаммад Жавад Ларижоний мамлакат сиёсий қарор қабул қилинган тақдирда 48 соат ичида атом қуролини тайёрлаш салоҳиятига эга эканини маълум қилди.
  • Сиёсатчининг таъкидлашича, Эрон ядровий технологиялар ва илмий кадрлар борасида Покистон, Ҳиндистон ҳамда ISROилдан илғор ўринга чиқиб олган.

Эроннинг таниқли давлат арбоби ва сиёсатчиси Муҳаммад Жавад Ларижоний мамлакатнинг ядровий салоҳиятига оид навбатдаги кескин ва шов-шувли баёноти билан халқаро ҳамжамият эътиборини тортди. Олий раҳбар Оятуллоҳ Али Хоманаийнинг собиқ маслаҳатчиси бўлган Ларижоний Эрон ядро саноати бўйича минтақавий ва глобал рақобатчилари — Покистон, Ҳиндистон ҳамда Исроилдан анча олдинда эканини даъво қилди.

Унинг таъкидлашича, атом бомбасини яратиш ва ишлаб чиқариш бугунги кунда Теҳрон учун ҳеч қандай техник ёки илмий қийинчилик туғдирмайдиган оддий жараёнга айланган.

«1-2 ҳафта ёки 48 соат кифоя»: Техник салоҳият қай даражада?

Жавад Ларижоний Эроннинг илмий базаси аллақачон тўлиқ жанговар қувватга эга бўлганини очиқлади:

  • Қисқа муддатли сакраш: Сиёсатчининг сўзларига кўра, агар сиёсий қарор қабул қилинса, Эрон бор-йўғи 1–2 ҳафта, ҳатто 24–48 соат ичида тўлақонли атом қуролини тайёр ҳолатга келтириш қудратига эга;

  • Саноатдаги устунлик: Ларижоний Эрон ядровий технологиялар, бойитиш қувватлари ва илмий кадрлар салоҳияти бўйича расман ядро давлати мақомига эга қўшнилари ҳамда Исроилдан кўра илғорроқ тизимга эгалигини даъво қилмоқда.

«Биз шунчаки хоҳламаяпмиз»: Теҳроннинг янги доктринаси

Ларижоний мазкур баёноти орқали Эрон ташқи сиёсатидаги янги ва хавфли назарияни илгари сурмоқда:

  • Онги воз кечиш фалсафаси: Унга кўра, мамлакат ядро қуролига бир қадам қолган даражага етган бўлса-да, уни қурол сифатида расмийлаштирмаслик тўғрисида Олий раҳбарнинг диний фатвоси мавжуд. Яъни, бомбанинг йўқлиги имконият йўқлигидан эмас, балки Теҳроннинг онгли равишда уни «шунчаки хоҳламаётгани» билан изоҳланади;

  • Халқаро чекловларни танқид қилиш: Сиёсатчи 2015 йилдаги «Ядровий келишув»ни (ЖЦПОА) қаттиқ қоралаб, Эронни расман жаҳон «ядро клуби» аъзоси сифатида тан олиш зарурлигини, акс ҳолда Ядро қуролини тарқатмаслик тўғрисидаги шартномадаги (NPT) иштирокини тўхтатиб туриш мақсадга мувофиқлигини таъкидлади.

Босим ва тийиб туриш воситаси

Халқаро ҳарбий-сиёсий таҳлилчиларнинг фикрича, Ларижоний сингари юқори мартабали сиёсатчилар томонидан берилаётган бундай радикал баёнотлар бир неча геосиёсий мақсадларга хизмат қилади:

  • Исроил ва Ғарбга огоҳлантириш: Яқин Шарқдаги кескин ҳарбий қарама-қаршиликлар фонида Теҳрон бу каби чиқишлар орқали рақибларига қарши ядровий тийиб туриш (deterrence) сиёсатини амалга оширмоқда;

  • Дипломатик музокараларда қўл устунлиги: Ғарб санкцияларини юмшатиш ва бўлажак сиёсий савдоларда устунликка эришиш учун атом бомбаси яратиш вақтининг қисқариб бораётгани доимий психологик босим воситаси сифатида қўлланмоқда.

Эрон томонининг атом бомбаси яратиш бўйича техник чегараларни кесиб ўтгани ҳақидаги даъволари Яқин Шарқ хавфсизлик тизимини тубдан қайта кўриб чиқишга мажбур қилувчи жиддий омилга айланмоқда.

Муҳаммад Жавад ЛарижонийЭрон ядро дастуриОятуллоҳ Али ХоманаийЖЦПОА
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ё ядро ёқилғиси, ё ҳарбий тўқнашув!»: АҚШ Теҳронга кескин ультиматум қўйди...«Ё ядро ёқилғиси, ё ҳарбий тўқнашув!»: АҚШ Теҳронга кескин ультиматум қўйди...14 сентябр 08:31Японияда ҳақиқий ўқ отиши мумкин бўлган 16 минг ўйинчоқ қайтариб олинмоқдаЯпонияда ҳақиқий ўқ отиши мумкин бўлган 16 минг ўйинчоқ қайтариб олинмоқда23 октябр 10:29Эрон президенти Масъуд Пезешкиёндан халқаро иккиюзламачиликка кескин зарба (видео)Эрон президенти Масъуд Пезешкиёндан халқаро иккиюзламачиликка кескин зарба (видео)24 сентябр 17:48Пезешкиан АҚШга шошилинч таклиф билан чиқди — БМТ даги ядровий баҳс ва Оқ уй жавобиПезешкиан АҚШга шошилинч таклиф билан чиқди — БМТ даги ядровий баҳс ва Оқ уй жавоби25 сентябр 08:55АҚШ Эронга қарши барча бомбаларнинг “онаси”ни қўллаш режасини тайёрлаб қўйганАҚШ Эронга қарши барча бомбаларнинг “онаси”ни қўллаш режасини тайёрлаб қўйган16 октябр 19:19Амалиётчилар исёни: Билл Гейтс атом лойиҳасидан АҚШнинг энг йирик гиганти чиқиб кетдиАмалиётчилар исёни: Билл Гейтс атом лойиҳасидан АҚШнинг энг йирик гиганти чиқиб кетди22 сентябр 08:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда