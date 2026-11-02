«Реал» “Манчестер Сити” ярим ҳимоячиси Энцо Фернандесни қўлга киритишга тайёрланмоқда

·79·Спорт
«Реал» “Манчестер Сити” ярим ҳимоячиси Энцо Фернандесни қўлга киритишга тайёрланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мадриднинг «Реал» клуби «Манчестер Сити» ярим ҳимоячиси Энсо Фернандесни келаси ёзги трансфер ойнасида ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда.
  • Журналист Экрем Конурга кўра, 25 ёшли жаҳон чемпионининг трансфер қиймати 120 миллион еврони ташкил этади ва унинг амалдаги шартномаси 2031 йилга қадар мўлжалланган.
  • Ушбу футболчи учун курашда «Реал»дан ташқари «Барселона» ҳамда «Атлетико» клублари ҳам даъвогарлик қилмоқда.

Европа трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли ва кўп миллионли келишув тайёрланмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби яна бир бор «Манчестер Сити»нинг аргентиналик марказий ярим ҳимоячиси Энцо Фернандес трансфери бўйича жиддий қизиқиш билдира бошлади.

Машҳур инсайдер ва журналист Экрем Конур хабарига кўра, «қироллик клуби» 25 ёшли жаҳон чемпионининг ўйинларини доимий равишда диққат билан кузатиб бормоқда ва уни келаси ёзги трансфер ойнасида Мадридга олиб келиш имкониятларини синчковлик билан баҳоламоқда.

«Челси»дан «Сити»гача чўзилган қизиқиш

Мадридликларнинг Фернандесга бўлган эътибори кеча ёки бугун пайдо бўлгани йўқ:

  • Эски режаларнинг давоми: «Реал» футболчи ҳали Лондоннинг «Челси» клуби шарафини ҳимоя қилиб юрган даврлардаёқ унинг асосий харидорларидан бири сифатида тилга олинган эди;

  • Манчестердаги янги босқич: Ўтган ёзда Энцо Фернандес «Манчестер Сити» таркибига кўчиб ўтган бўлса-да, Мадрид клуби скаутлари аргентиналик ярим ҳимоячининг номини ўз кузатув рўйхатидан чиқаргани йўқ.

120 миллион евролик баҳо ва Ла Лига грандлари ўртасидаги триллер

Бу трансфер нафақат молиявий, балки рақобат нуқтаи назаридан ҳам йилнинг энг мураккаб операцияларидан бири бўлиши кутилмоқда:

  • 2031 йилгача шартнома ва астрономик нарх: Фернандеснинг «шаҳарликлар» билан амалдаги шартномаси 2031 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган. Халқаро Transfermarkt портали футболчининг трансфер қийматини ҳозирда нақд 120 миллион евро атрофида баҳоламоқда;

  • «Эл-класико» бозорда такрорланадими? Инсайдернинг қайд этишича, Энцо учун пойгада фақат «Реал» эмас, балки Испаниянинг бошқа икки гранди — «Барселона» ҳамда Мадриднинг «Атлетико» клублари ҳам иштирок этиш ниятида.

Келаси ёзда Ла Лиганинг етакчи клублари ўртасида Энцо Фернандес учун кечадиган шиддатли трансфер жанги янада авжига чиқиши кутилмоқда.

Энцо ФернандесРеал МадридМанчестер СитиТрансфер бозори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска дерби олдидан янги юлдузини мақтади: Бугун «Сити» ва «Юнайтед» тўқнашувиМареска дерби олдидан янги юлдузини мақтади: Бугун «Сити» ва «Юнайтед» тўқнашуви13 сентябр 09:24АПЛда трансфер бомбаси: Мареска «Челси» етакчисини "Сити"га олиб келмоқчиАПЛда трансфер бомбаси: Мареска «Челси» етакчисини "Сити"га олиб келмоқчи12 август 09:12«Реал» нега Энцо Фернандес трансферидан воз кечди?«Реал» нега Энцо Фернандес трансферидан воз кечди?5 июл 00:07«Реал» Энцо Фернандес учун икки футболчисини таклиф қилмоқчи«Реал» Энцо Фернандес учун икки футболчисини таклиф қилмоқчи26 июн 14:05Перес «Челси» юлдузи Энцо Фернандес трансферини амалга оширмоқчиПерес «Челси» юлдузи Энцо Фернандес трансферини амалга оширмоқчи8 июн 23:41Мареска “Манчестер Сити”га келиши билан шу 3 футболчини олиб келмоқчиМареска “Манчестер Сити”га келиши билан шу 3 футболчини олиб келмоқчи26 май 09:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози