«Реал» “Манчестер Сити” ярим ҳимоячиси Энцо Фернандесни қўлга киритишга тайёрланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадриднинг «Реал» клуби «Манчестер Сити» ярим ҳимоячиси Энсо Фернандесни келаси ёзги трансфер ойнасида ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда.
- Журналист Экрем Конурга кўра, 25 ёшли жаҳон чемпионининг трансфер қиймати 120 миллион еврони ташкил этади ва унинг амалдаги шартномаси 2031 йилга қадар мўлжалланган.
- Ушбу футболчи учун курашда «Реал»дан ташқари «Барселона» ҳамда «Атлетико» клублари ҳам даъвогарлик қилмоқда.
Европа трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли ва кўп миллионли келишув тайёрланмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби яна бир бор «Манчестер Сити»нинг аргентиналик марказий ярим ҳимоячиси Энцо Фернандес трансфери бўйича жиддий қизиқиш билдира бошлади.
Машҳур инсайдер ва журналист Экрем Конур хабарига кўра, «қироллик клуби» 25 ёшли жаҳон чемпионининг ўйинларини доимий равишда диққат билан кузатиб бормоқда ва уни келаси ёзги трансфер ойнасида Мадридга олиб келиш имкониятларини синчковлик билан баҳоламоқда.
«Челси»дан «Сити»гача чўзилган қизиқиш
Мадридликларнинг Фернандесга бўлган эътибори кеча ёки бугун пайдо бўлгани йўқ:
Эски режаларнинг давоми: «Реал» футболчи ҳали Лондоннинг «Челси» клуби шарафини ҳимоя қилиб юрган даврлардаёқ унинг асосий харидорларидан бири сифатида тилга олинган эди;
Манчестердаги янги босқич: Ўтган ёзда Энцо Фернандес «Манчестер Сити» таркибига кўчиб ўтган бўлса-да, Мадрид клуби скаутлари аргентиналик ярим ҳимоячининг номини ўз кузатув рўйхатидан чиқаргани йўқ.
120 миллион евролик баҳо ва Ла Лига грандлари ўртасидаги триллер
Бу трансфер нафақат молиявий, балки рақобат нуқтаи назаридан ҳам йилнинг энг мураккаб операцияларидан бири бўлиши кутилмоқда:
2031 йилгача шартнома ва астрономик нарх: Фернандеснинг «шаҳарликлар» билан амалдаги шартномаси 2031 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган. Халқаро Transfermarkt портали футболчининг трансфер қийматини ҳозирда нақд 120 миллион евро атрофида баҳоламоқда;
«Эл-класико» бозорда такрорланадими? Инсайдернинг қайд этишича, Энцо учун пойгада фақат «Реал» эмас, балки Испаниянинг бошқа икки гранди — «Барселона» ҳамда Мадриднинг «Атлетико» клублари ҳам иштирок этиш ниятида.
Келаси ёзда Ла Лиганинг етакчи клублари ўртасида Энцо Фернандес учун кечадиган шиддатли трансфер жанги янада авжига чиқиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…