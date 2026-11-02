Тошкентда сигир-балерина либосидаги қиз самокатда ҳаракатланаётганида тўхтатилди
Тошкентда Хеллоуин байрами муносабати билан сигир-балерина либосини кийган қиз ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари эътиборини тортди.
Гувоҳларнинг айтишича, воқеа 31 октябрь куни кечқурун «Минор» метро бекати ва Brasserie Minor бари яқинида содир бўлган. Самокатда ҳаракатланаётган қиз Патруль-пост хизмати ходимлари томонидан тўхтатилган.
Айрим маълумотларга кўра, қиз туман ички ишлар бўлимига олиб борилиб, у билан профилактик суҳбат ўтказилган. Унинг Хеллоуин байрами муносабати билан ғайриоддий либос кийгани айтилмоқда.
Ҳозирча воқеа юзасидан расмий изоҳ берилмаган.
Изоҳлар 0
…