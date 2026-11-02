Тошкентда сигир-балерина либосидаги қиз самокатда ҳаракатланаётганида тўхтатилди

·54·Жамият
Тошкентда сигир-балерина либосидаги қиз самокатда ҳаракатланаётганида тўхтатилди

Тошкентда Хеллоуин байрами муносабати билан сигир-балерина либосини кийган қиз ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари эътиборини тортди.

Гувоҳларнинг айтишича, воқеа 31 октябрь куни кечқурун «Минор» метро бекати ва Brasserie Minor бари яқинида содир бўлган. Самокатда ҳаракатланаётган қиз Патруль-пост хизмати ходимлари томонидан тўхтатилган.

Айрим маълумотларга кўра, қиз туман ички ишлар бўлимига олиб борилиб, у билан профилактик суҳбат ўтказилган. Унинг Хеллоуин байрами муносабати билан ғайриоддий либос кийгани айтилмоқда.

Ҳозирча воқеа юзасидан расмий изоҳ берилмаган.

ТошкентХеллоуинМинорИИБ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп ва рафиқаси Мелания Оқ уйда болаларга Хеллоуин совғаларини улашди (видео)Трамп ва рафиқаси Мелания Оқ уйда болаларга Хеллоуин совғаларини улашди (видео)31 октябр 08:53Жаҳонгир Отажонов сигир соғиш санъатини кўрсатди (видео)Жаҳонгир Отажонов сигир соғиш санъатини кўрсатди (видео)3 июн 13:33Тошкентда самокат ҳайдаётган ит пайдо бўлди: Ижтимоий тармоқларда тренд (видео)Тошкентда самокат ҳайдаётган ит пайдо бўлди: Ижтимоий тармоқларда тренд (видео)28 сентябр 14:08Тошкентда Бўзсув каналига ўзини ташлаган қизни инспекторлар қутқариб қолдиТошкентда Бўзсув каналига ўзини ташлаган қизни инспекторлар қутқариб қолдиКеча 23:42Қашқадарёлик 11-синф ўқувчиси 5 та сертификат билан талаба бўлдиҚашқадарёлик 11-синф ўқувчиси 5 та сертификат билан талаба бўлдиКеча 19:13Осмондаги тилларанг тўлқин: Бўкадаги иссиқхона тепасида нима содир бўлди? (видео)Осмондаги тилларанг тўлқин: Бўкадаги иссиқхона тепасида нима содир бўлди? (видео)Кеча 17:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди