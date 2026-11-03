20 ёшли альпинист Маттерхорн чўққисига чиқишда ҳалок бўлди

·81·Дунё
20 ёшли альпинист Маттерхорн чўққисига чиқишда ҳалок бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Швейсариянинг Маттерхорн тоғига кўтарилаётган 20 ёшли алпинист Киран Лайнер 3500 метр баландликда юз берган бахциз ҳодиса оқибатида ҳалок бўлди.
  • Фожиа йигит ҳамроҳи Эли Ҳокинс билан Хёрнли қирраси бўйлаб ҳаракатланаётган вақтда, яқин атрофдаги тоғ жинсларининг қулаши ортидан содир бўлди.
  • Воқеа жойига етиб келган қутқарувчилар ёш алпинистнинг вафот этганини тасдиқлашди.

Швейцариядаги машҳур Маттерхорн тоғида кўтарилиш жараёнида 20 ёшли альпинист ҳалок бўлди. Фожиа унинг йўналиши яқинида тоғ жинслари қулагани ҳақида хабар берилганидан кейин содир бўлган. Марҳумнинг яқинлари ва дўстлари уни Киран Лайнер деб таништирди.

Киран 27 октябрь, сешанба куни эрталаб соат 6:00 дан кўп ўтмай, ҳамроҳи билан Альп тоғларининг машҳур чўққисига кўтарилаётган вақтда бахтсиз ҳодисага учраган.

Вале кантони полицияси маълум қилишича, икки альпинист Маттерхорннинг Хёрнли қирраси бўйлаб юқорига ҳаракатланаётганида, тахминан 3500 метр баландликда уларнинг яқинида тоғ тошлари қулаган. Бу баландлик қарийб 11 500 футни ташкил этади.

Шундан сўнг альпинистлардан бири ҳамроҳини кўрмай қолган ва дарҳол фавқулодда хизматларга хабар берган. Бу ҳақда Need To Know нашри маълум қилди.

Вале кантони Қутқарув ташкилоти томонидан Air Zermatt компаниясига тегишли вертолёт воқеа жойига юборилган. Қутқарувчилар кўп ўтмай йўқолган альпинистни тоғли ҳудуддан топишган, бироқ унинг вафот этганини тасдиқлашдан бошқа чора топа олишмаган.

Кираннинг оиласи ва дўстлари ҳалок бўлган альпинист айнан у эканини оммага маълум қилди. Вале прокуратураси эса йигитнинг тоғдан қулаш ҳолатлари ва фожиа сабабларини аниқлаш мақсадида тергов бошлади.

Полиция икки альпинист яқинида тош қулаганини тасдиқлаган, бироқ бу ҳолат ҳалокатга бевосита сабаб бўлган ёки бўлмагани ҳақида ҳозирча аниқ маълумот бермаган.

Кираннинг опаси Пресения Жастин Ньюман унинг вафотини тоғ тошлари қулаши оқибатида содир бўлган бахтсиз ҳодиса сифатида таърифлади. У марҳумни АҚШга қайтариш учун ташкил этилган хайрия йиғими саҳифасида у ҳақида сўзлаб берди.

Опасининг айтишича, Киран Техас штатидаги Остин шаҳрида яшаган. Шунингдек, унинг Флорида штатидаги Пенсакола шаҳри билан ҳам яқин алоқалари бўлган. Оила бу шаҳарни Киран ўз уйи деб билган маскан сифатида таърифлаган.

Ikki yosh alpinist qoyatosh tepasida dam olmoqda.

Пресения укасини ота-онаси учун фарзанд, бошқалар учун амаки ва дўст, шунингдек, скейтбордчи, гольф ишқибози ва альпинизмга меҳр қўйган ёш йигит сифатида эслади.

«Кираннинг ҳаёти унинг вафоти билан боғлиқ вазиятдан анча кенг ва мазмунли эди. У саргузаштлар ва табиатни севган, бу муҳаббат уни дунёнинг ғайриоддий ва ажойиб жойларига олиб борган ёш йигит эди.

У атиги 20 ёшда эди, унинг олдида ҳали жуда кўп имкониятлар ва ҳаёт бор эди. Уни бундай кутилмаган тарзда йўқотиш қайғусини сўз билан ифодалаш жуда қийин», — деди опаси.

Кираннинг энг яқин дўсти ва тоғга чиқишдаги ҳамроҳи Эли Ҳокинс ҳам улар Маттерхорнга биргаликда кўтарилганини айтди.

«Киран менинг энг яқин дўстим, тоғга чиқишдаги шеригим ва акамдек инсон эди. У жуда ўзига хос инсон бўлган. Биз бирга кўп нарсаларни бошдан кечирдик — яхши кунларни ҳам, қийинчиликларни ҳам. Бу йўқотиш мен бошимдан ўтказган ҳар қандай ҳолатдан кўра кўпроқ оғриқли», — деб ёзди Эли.

У дўстининг хотирасини абадий сақлаш учун альпинизм билан шуғулланишни давом эттиришини билдирган.

«Мен уни жуда қаттиқ яхши кўрардим. Унинг хотираси учун тоғларга янада қатъият билан кўтарилишда давом этаман ва уни доимо қалбимда сақлайман», — дея қўшимча қилди у.

Киранни АҚШга қайтариш, дафн ва маросим харажатларини қоплаш мақсадида хайрия маблағлари йиғилмоқда. Оила унинг хотирасига бағишланган тадбирларни Остин ва Пенсакола шаҳарларида ўтказишни режалаштирмоқда.

«Ҳозирги энг катта истагимиз — Киранни уйга қайтариш, унинг жасадини дафн этиш ва уни яхши кўрган барча инсонларга хайрлашиш имконини бериш», — дейди оила аъзолари.

МаттерхорнКиран ЛайнерВале кантониАльп тоғлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

79,25 метр баландликда қолган альпинист телефонидан фойдалана олди79,25 метр баландликда қолган альпинист телефонидан фойдалана олди29 август 19:4868 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилди68 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилди12 сентябр 12:3411 қаватли бино баландлигидаги улкан скелет: Мексикада Гиннес рекорди ўрнатилди11 қаватли бино баландлигидаги улкан скелет: Мексикада Гиннес рекорди ўрнатилдиБугун 10:24Қозоғистонда давлат тўнтаришига уриниш фош этилди: МХҚ Атирауда 10 кишини қўлга олдиҚозоғистонда давлат тўнтаришига уриниш фош этилди: МХҚ Атирауда 10 кишини қўлга олдиБугун 10:12Қозоғистонда иккинчи Амур йўлбарси ёввойи табиатга қўйиб юборилди (видео)Қозоғистонда иккинчи Амур йўлбарси ёввойи табиатга қўйиб юборилди (видео)Бугун 10:08Хитойда ҳайратланарли эҳтиёткорлик: Қассоблик анжомлари нега қулфлаб қўйилмоқда?Хитойда ҳайратланарли эҳтиёткорлик: Қассоблик анжомлари нега қулфлаб қўйилмоқда?Бугун 10:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда