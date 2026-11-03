Амирхон Умаровнинг тўйидаги "торт кесиш маросими" эътибор тортди (видео)

·59·Маданият
Амирхон Умаровнинг тўйидаги "торт кесиш маросими" эътибор тортди (видео)

Амирхон Умаров 2 ноябрь куни Покиза исмли қиз билан турмуш қурди. Ижтимоий тармоқларда унинг никоҳ оқшомидан олинган видеолар тарқалиб, кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Видеолардан кўринишича, тўй кўтаринки кайфиятда, файзли ва чиройли тарзда ўтган. Унда санъат соҳаси вакиллари ҳам иштирок этиб, хонандалар куй-қўшиқлари билан даврага янада файз бағишлаган. Меҳмонлар эса шўх тароналарга рақсга тушиб, базмга ўзгача шукуҳ улашган. Келин-куёвнинг романтик мусиқа садолари остида биргаликда рақсга тушган лаҳзалари ҳам видеоларда акс этган.

Айниқса, келин-куёвнинг торт кесиш маросими эътиборга молик бўлди. Улар махсус тайёрланган тортнинг устини биргаликда мевалар билан безашди. Шундан сўнг эса тортни бирга кесиб, бир-бирларига тортиқ қилишди. Сўнгги йилларда кўплаб тўйларда кузатилаётган ушбу одат никоҳ оқшомига ўзгача кўтаринкилик бағишламоқда.

Ижтимоий тармоқлардаги изоҳларда кузатувчилар Амирхон Умаров ва унинг рафиқасига самимий тилаклар билдириб, уларга бахтли ва тотув ҳаёт тиламоқда.

Амирхон УмаровЎзбек шоу-бизнесиТўй
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Амирхон Умаров оила қурмоқда: бошловчи қувончли хабарни эълон қилди! (видео)Амирхон Умаров оила қурмоқда: бошловчи қувончли хабарни эълон қилди! (видео)1 ноябр 11:25Амирхон Умаров оила қурди: тўйидан видеолар тарқалди (видео)Амирхон Умаров оила қурди: тўйидан видеолар тарқалди (видео)Бугун 09:50Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида торт кесиш маросими (видео)Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида торт кесиш маросими (видео)8 август 09:37Шаҳло Салаева иккинчи тўйи қаерда ва қачон бўлишини ошкор қилди (видео)Шаҳло Салаева иккинчи тўйи қаерда ва қачон бўлишини ошкор қилди (видео)20 июл 10:34Шаҳло ва Вейсел тўйидаги трендга айланган торт маросими барчанинг эътиборини тортди (видео)Шаҳло ва Вейсел тўйидаги трендга айланган торт маросими барчанинг эътиборини тортди (видео)31 июл 02:46Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)11 июл 11:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!