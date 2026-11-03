Тошкентдаги халқаро футбол турнирига келган қозоғистонлик спортчилар заҳарланди

·94·Спорт
Тошкентдаги халқаро футбол турнирига келган қозоғистонлик спортчилар заҳарланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентда ўтказилган “Дўстлик Куп 2026” халқаро футбол фестивалига келган қозоғистонлик ёш футболчилар меҳмонхонада заҳарланиб, тиббий ёрдамга муҳтож бўлди.
  • 30 октябр куни нонуштадан сўнг бошланган заҳарланиш аломатлари туфайли кўплаб спортчилар 1 ноябр кунги финал ўйинларида қатнаша олмади.
  • Ота-оналар ҳолатга меҳмонхонадаги швед столи усулида берилган таомлар сабаб бўлган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Тошкент шаҳрида ўтказилаётган “Do‘stlik Cup 2026” халқаро футбол фестивалида иштирок этиш учун келган қозоғистонлик ёш футболчилардан бир нечтаси меҳмонхонада заҳарланди. Бу ҳақда “Kazinform” ахборот агентлиги хабар берди.

Мусобақага фарзанди билан бирга келган оналардан бирининг маълум қилишича, заҳарланишнинг дастлабки аломатлари 30 октябрь куни нонуштадан кейин кузатила бошланган.

“31 октябрга ўтар кечаси болаларнинг ярмида ҳарорат кўтарилиб, ич кетиши ва қайт қилиш бошланди. Бир кечанинг ўзида 11 киши ётиб қолди. Менинг ўғлим ҳам касал бўлди: унда ҳарорат ва ич кетиши кузатилди. Кейинчалик худди шундай аломатлар бошқа жамоалардаги болаларда ҳам пайдо бўлди”, — дейди спортчининг онаси Гулнур.

Унинг сўзларига кўра, 1 ноябрь куни кўплаб ёш футболчилар ўзларини ёмон ҳис қилгани сабабли финал учрашувларида иштирок эта олмаган. Ота-оналарнинг тахминича, заҳарланишга меҳмонхонадаги овқатлар сабаб бўлган бўлиши мумкин. У ерда швед столи усулида нонушта ташкил этилган бўлиб, иштирокчиларга тухум, сосиска ва бошқа таомлар таклиф қилинган.

Вазият юзасидан Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги ҳам расмий муносабат билдирди.

“Қозоғистон ТИВга Тошкентдаги ‘Do‘stlik Cup 2026’ халқаро футбол фестивалининг бир қатор иштирокчилари саломатлиги тўсатдан ёмонлашгани билан боғлиқ ҳодиса маълум. Тиббий ёрдамга муҳтож барча Қозоғистон фуқаролари Ўзбекистон Республикасининг ихтисослаштирилган тиббиёт муассасаларига ётқизилган ва уларга зарур тиббий ёрдам кўрсатилмоқда”, — дейилади идора хабарида.

Вазирлик, шунингдек, қозоғистонлик дипломатлар жабрланганларнинг яқинлари ва тиббиёт муассасалари билан доимий алоқада бўлиб турганини, вазият эса мунтазам назорат қилинаётганини маълум қилди.

Футболчилардан бирининг онаси айтишича, соғлиғи барқарор бўлган иштирокчилар учун аввал режалаштирилган поезддаги сафар ўрнига самолётда Қозоғистонга қайтиш ташкил этилмоқда. Айрим оилалар эса фарзандларининг аҳволи ва бошқа сабабларга кўра ҳозирча Тошкентда қолмоқда.

Do‘stlik Cup 2026ТошкентҚозоғистон ТИВозиқ-овқатдан заҳарланиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хоразмда бир оиладан 4 киши вафот этди: сабаб — салатми?Хоразмда бир оиладан 4 киши вафот этди: сабаб — салатми?22 октябр 10:20Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлариАичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлари26 сентябр 17:47«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди22 сентябр 00:56Тошкентга келмаган Криштиану Роналду “Ан-Наср”нинг йирик ғалабаси ҳақида нима деди? Тошкентга келмаган Криштиану Роналду “Ан-Наср”нинг йирик ғалабаси ҳақида нима деди? Бугун 07:18Афруза Ҳамдамова кучли ўнликда: Асаубаева пойгада пешқадамАфруза Ҳамдамова кучли ўнликда: Асаубаева пойгада пешқадам5 август 19:30Ўзбекистон 70 та медаль олди: спортчиларга қанча мукофот берилади?Ўзбекистон 70 та медаль олди: спортчиларга қанча мукофот берилади?6 октябр 21:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози