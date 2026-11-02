Кутилмаган ҳодиса: “Схватка” филми режиссёри Майкл Манн тасодифан ўзини отиб қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 83 ёшли режиссёр Майкл Манн Лос-Анжелесдаги Те Ранге отишма мажмуасида машғулот вақтида эҳтиёцизлик қилиб, ўзининг чап сонига ўқ узиб қўйди.
- 45 калибрли тўппончани қинига солиш чоғида юз берган ушбу бахциз ҳодисадан сўнг, клуб ходимлари биринчи тиббий ёрдам кўрсатиб, режиссёрни шифохонага юборишди.
- Расмий вакилнинг маълум қилишича, жароҳат юзаки бўлиб, Майкл Манн айни дамда шифохонадан уйига чиқарилмоқда.
Голливуднинг криминал жанрдаги культ асарлари — «Схватка» (Heat) ва «Соучастник» (Collateral) филмлари муаллифи, 83 ёшли таниқли режиссёр, сценарист ва продюсер Майкл Манн Лос-Анжелесдаги ёпиқ отишма клубида эҳтиётсизлик оқибатида ўзининг оёғига ўқ узиб қўйди. Бу ҳақда People портали маълум қилди.
Воқеа машҳур The Range отишма мажмуасида машғулот вақтида юз берган. 45 калибрли тўппонча билан нишонга отишни машқ қилаётган режиссёр қуролни қинига (кобурага) қайтариб солиш чоғида тасодифан тепкини босиб юборган ва ўқ унинг чап сонига теккан.
Ҳодиса тафсилотлари ва режиссёрнинг аҳволи
Тир ходимларининг тезкор аралашуви оғир оқибатларнинг олдини олишга ёрдам берди:
Биринчи тиббий ёрдам: Ўқ тегиши биланоқ отишма клуби ходимлари қон кетишини тўхтатиб, тез ёрдам чақирган. Келган шифокорлар режиссёрни барқарор ҳолатда шифохонага олиб кетган;
Жароҳат даражаси енгил: Майкл Манннинг расмий вакили мазкур ҳолатни бахтсиз ҳодиса сифатида тасдиқлади: «Унга барча зарур тиббий ёрдам кўрсатилди, жароҳат юзаки бўлиб чиқди ва айни дамда уни шифохонадан уйига чиқаришмоқда»;
Ўн йиллик қизиқиш: Los Angeles Times нашрининг қайд этишича, Манн филмларидаги профессионал қуролли тўқнашув саҳналарини бежиз бу қадар ҳаққоний яратмаган — у ўнлаб йиллардан бери спорт отишмаси билан мунтазам шуғулланиб келади. Ҳодиса оқибатида бошқа ҳеч ким жабрланмаган.
Кино афсонаси ва «Схватка 2»нинг кутилаётган давоми
Майкл Манн Голливуд тарихидаги энг кучли криминал драмалар устаси сифатида ном қозонган:
Шоҳ асарлари: Унинг фаолиятидаги «Вор» (1981), «Сўнгги могикан» (1992), «Схватка» (1995), «Ўз одами» (1999), «Али» (2001), «Соучастник» (2004) ва «Феррари» (2023) каби филмлар кино санъати дурдоналари ҳисобланади;
Эътироф ва мукофотлар: У тўрт карра «Оскар» номинанти, икки марта «Эмми» мукофоти соҳиби ва Британиянинг нуфузли BAFTA соврини лауреатидир;
Катта лойиҳа арафасида: Ҳозирда 83 ёшли режиссёр Аль Пачино ва Роберт Де Ниро иштирокидаги афсонавий филмнинг давоми бўлмиш «Схватка 2» асарини суратга олишга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу катта лойиҳада Леонардо Ди Каприо ва Кристиан Бэйл иштирок этиши кутилмоқда, суратга олиш ишлари эса 2027 йилга режалаштирилган.
Изоҳлар 0
…