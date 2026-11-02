Кутилмаган ҳодиса: “Схватка” филми режиссёри Майкл Манн тасодифан ўзини отиб қўйди

·48·Дунё
Кутилмаган ҳодиса: “Схватка” филми режиссёри Майкл Манн тасодифан ўзини отиб қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 83 ёшли режиссёр Майкл Манн Лос-Анжелесдаги Те Ранге отишма мажмуасида машғулот вақтида эҳтиёцизлик қилиб, ўзининг чап сонига ўқ узиб қўйди.
  • 45 калибрли тўппончани қинига солиш чоғида юз берган ушбу бахциз ҳодисадан сўнг, клуб ходимлари биринчи тиббий ёрдам кўрсатиб, режиссёрни шифохонага юборишди.
  • Расмий вакилнинг маълум қилишича, жароҳат юзаки бўлиб, Майкл Манн айни дамда шифохонадан уйига чиқарилмоқда.

Голливуднинг криминал жанрдаги культ асарлари — «Схватка» (Heat) ва «Соучастник» (Collateral) филмлари муаллифи, 83 ёшли таниқли режиссёр, сценарист ва продюсер Майкл Манн Лос-Анжелесдаги ёпиқ отишма клубида эҳтиётсизлик оқибатида ўзининг оёғига ўқ узиб қўйди. Бу ҳақда People портали маълум қилди.

Воқеа машҳур The Range отишма мажмуасида машғулот вақтида юз берган. 45 калибрли тўппонча билан нишонга отишни машқ қилаётган режиссёр қуролни қинига (кобурага) қайтариб солиш чоғида тасодифан тепкини босиб юборган ва ўқ унинг чап сонига теккан.

Ҳодиса тафсилотлари ва режиссёрнинг аҳволи

Тир ходимларининг тезкор аралашуви оғир оқибатларнинг олдини олишга ёрдам берди:

  • Биринчи тиббий ёрдам: Ўқ тегиши биланоқ отишма клуби ходимлари қон кетишини тўхтатиб, тез ёрдам чақирган. Келган шифокорлар режиссёрни барқарор ҳолатда шифохонага олиб кетган;

  • Жароҳат даражаси енгил: Майкл Манннинг расмий вакили мазкур ҳолатни бахтсиз ҳодиса сифатида тасдиқлади: «Унга барча зарур тиббий ёрдам кўрсатилди, жароҳат юзаки бўлиб чиқди ва айни дамда уни шифохонадан уйига чиқаришмоқда»;

  • Ўн йиллик қизиқиш: Los Angeles Times нашрининг қайд этишича, Манн филмларидаги профессионал қуролли тўқнашув саҳналарини бежиз бу қадар ҳаққоний яратмаган — у ўнлаб йиллардан бери спорт отишмаси билан мунтазам шуғулланиб келади. Ҳодиса оқибатида бошқа ҳеч ким жабрланмаган.

Кино афсонаси ва «Схватка 2»нинг кутилаётган давоми

Майкл Манн Голливуд тарихидаги энг кучли криминал драмалар устаси сифатида ном қозонган:

  • Шоҳ асарлари: Унинг фаолиятидаги «Вор» (1981), «Сўнгги могикан» (1992), «Схватка» (1995), «Ўз одами» (1999), «Али» (2001), «Соучастник» (2004) ва «Феррари» (2023) каби филмлар кино санъати дурдоналари ҳисобланади;

  • Эътироф ва мукофотлар: У тўрт карра «Оскар» номинанти, икки марта «Эмми» мукофоти соҳиби ва Британиянинг нуфузли BAFTA соврини лауреатидир;

  • Катта лойиҳа арафасида: Ҳозирда 83 ёшли режиссёр Аль Пачино ва Роберт Де Ниро иштирокидаги афсонавий филмнинг давоми бўлмиш «Схватка 2» асарини суратга олишга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу катта лойиҳада Леонардо Ди Каприо ва Кристиан Бэйл иштирок этиши кутилмоқда, суратга олиш ишлари эса 2027 йилга режалаштирилган.

Майкл МаннСхватка 2Голливуд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

CNN шов-шуви: 80 йил ичида биринчи марта америкалик ҳарбий отиб ўлдириладими?CNN шов-шуви: 80 йил ичида биринчи марта америкалик ҳарбий отиб ўлдириладими?6 октябр 21:14АҚШнинг Пенсильвания штатида 9 киши отиб ўлдирилдиАҚШнинг Пенсильвания штатида 9 киши отиб ўлдирилди11 октябр 18:12Forbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқладиForbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқлади16 сентябр 08:18Британияда 1,3 миллион долларлик оздирувчи дорилар сирли ўғирландиБританияда 1,3 миллион долларлик оздирувчи дорилар сирли ўғирланди10 июл 01:33Қизил гиламчада барчанинг эътиборини тортган Chanel коллекциясидан “оёқ кийимсиз” пойабзал!Қизил гиламчада барчанинг эътиборини тортган Chanel коллекциясидан “оёқ кийимсиз” пойабзал!21 август 16:24АҚШда 13 ҳарбийни ўлдирган собиқ маёр қатл этилиши жонли эфирда кўрсатиладиАҚШда 13 ҳарбийни ўлдирган собиқ маёр қатл этилиши жонли эфирда кўрсатилади9 октябр 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда