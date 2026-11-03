30 та гол: Элдор Шомуродов Суперлигада қандай қилиб тўпурарликни сақлаб қолмоқда?

·102·Спорт
30 та гол: Элдор Шомуродов Суперлигада қандай қилиб тўпурарликни сақлаб қолмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркиянинг «Сабаҳ» нашри Суперлигадаги тўпурарлик пойгасида «Галатасарой» ҳужумчиси Виктор Осимхен ва «Башакшеҳир» вакили Элдор Шомуродовнинг етакчилигини алоҳида эътироф этди.
  • Элдор Шомуродов Туркия чемпионатидаги фаолияти давомида жами 30 та гол уришга муваффақ бўлиб, ўтган мавсумдаги «Олтин буца» совринини ҳимоя қилишда давом этмоқда.

Туркиянинг энг нуфузли ва оммабоп нашрларидан бири ҳисобланган Sabah Суперлиганинг тўпурарлик пойгаси бўйича кенг қамровли таҳлилий мақола эълон қилди. Нашр журналисти Ўғур Чэм тайёрлаган ҳисоботда чемпионатнинг энг қимматбаҳо юлдузи, «Галатасарой» сафида порлаётган нигериялик «Ниқобли Қирол» Виктор Осимхен ҳамда унга муносиб рақобат кўрсата оладиган ягона куч — «Башакшеҳир»нинг ўзбекистонлик тўпурари Элдор Шомуродовнинг кўрсаткичлари алоҳида эътироф этилди.

Туркиялик экспертларнинг якдил хулосасига кўра, ҳозирги кунда лигада Осимхеннинг даҳшатли тўпурарлик суръатига фақатгина Шомуродов тенгма-тенг қаршилик кўрсатишга қодир бўлиб турибди.

«Ниқобли Қирол» ва ўзбек форварди: Статистикалар нима демоқда?

Нашр томонидан тақдим этилган маълумотлар икки ҳужумчининг майдондаги мутлақ етакчилигини кўрсатиб турибди:

  • Осимхеннинг даҳшатли серияси: 2024/25 йилги мавсумдан буён «Галатасарой» сафида 23 та жамоага қарши майдонга тушиб, уларнинг 17 таси дарвозасини ишғол қилган Виктор Осимхен умумий ҳисобда 50 та гол билан яққол пешқадамлик қилмоқда. Жорий мавсумнинг 6 та баҳсида у 9 та гол уриб (3 та дубль), юқори самарадорлик намойиш этмоқда;

  • Шомуродовнинг муносиб жавоби: «Башакшеҳир» ҳужумчиси Элдор Шомуродов Суперлигадаги атиги иккинчи мавсумини ўтказаётган бўлса-да, рақиблар дарвозасига 30 та тўп киритишга улгурди;

  • «Олтин бутса»нинг амалдаги эгаси: Ўтган мавсумни 22 та гол билан чемпионатнинг бош тўпурари сифатида якунлаган Элдор жорий мусобақада ҳам тўхтаётгани йўқ — унинг ҳисобида аллақачон 8 та аниқ зарба мавжуд ва у совринни муваффақиятли ҳимоя қилмоқда.

Қолган юлдузлар нега ортда қолди?

Sabah нашри келтирган рўйхатда бошқа таниқли номлар турли сабабларга кўра бу курашдан чиқиб кетган:

  • Кетганлар ва кўрсаткичи пасайганлар: Суперлигада 29 та гол урган бразилиялик Андерсон Талиска ёзда «Фенербаҳче»ни тарк этди. Ҳисобида 26 та тўп бўлган Юссеф Эн-Несири эса қониқарсиз ўйини сабаб жамоадан кетказиб юборилган;

  • Барқарорликнинг йўқлиги: 28 та гол урган «Ризеспор» форварди Али Соу жорий мавсумнинг 10 та баҳсида бор-йўғи 2 бор рақиб дарвозасини нишонга ола билди.

Янги мавсум тўпурарлар жадвалидаги ҳолат

Жорий чемпионат тўпурарлар баҳсида жаҳон даражасидаги юлдузлар ўртасидаги рақобат кескинлашган:

  • 1-ўрин: Виктор Осимхен ва Гифт Орбан — 9 тадан гол;

  • 2-ўрин: Элдор Шомуродов ва Муҳаммад Салоҳ — 8 тадан гол;

  • 3-ўрин: Ведат Мурики ва Душан Влахович — 7 тадан гол.

Элдор Шомуродовнинг Туркия чемпионатида Муҳаммад Салоҳ ва Душан Влахович каби таниқли ҳужумчилар билан бир сафда етакчилик қилаётгани маҳаллий ҳамда хорижий матбуотнинг диққат марказида турибди.

Элдор ШомуродовВиктор ОсимхенТуркия СуперлигасиГалатасарой
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Олтин бутса” пойгаси авжида: Шомуродов Салоҳга етиб олди, Осимхен ва Орбан пешқадам“Олтин бутса” пойгаси авжида: Шомуродов Салоҳга етиб олди, Осимхен ва Орбан пешқадам1 ноябр 22:52“Башакшеҳир”нинг 7 голли триллерида Шомуродов ва Файзуллаевга неча балл берилди?“Башакшеҳир”нинг 7 голли триллерида Шомуродов ва Файзуллаевга неча балл берилди?1 ноябр 22:40Шомуродов ва Файзуллаевдан голлар шоуси: “Башакшеҳир” 5:2 ҳисобида ғалаба қилди (видео)Шомуродов ва Файзуллаевдан голлар шоуси: “Башакшеҳир” 5:2 ҳисобида ғалаба қилди (видео)1 ноябр 20:22Шомуродов асосий таркибда: “Истанбул Башакшеҳир” бугун “Самсунспор”ни қабул қиладиШомуродов асосий таркибда: “Истанбул Башакшеҳир” бугун “Самсунспор”ни қабул қилади1 ноябр 17:23“Башакшеҳир” мағлубияти ортидан: Халқаро таҳлил портали Шомуродовга неча балл қўйди?“Башакшеҳир” мағлубияти ортидан: Халқаро таҳлил портали Шомуродовга неча балл қўйди?27 октябр 14:30Элдор Шомуродов захирага олинган заҳоти “Башакшеҳир” 2 та гол ўтказиб юбордиЭлдор Шомуродов захирага олинган заҳоти “Башакшеҳир” 2 та гол ўтказиб юборди27 октябр 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози