Қиролича соябон остида, Чарльз III эса ёмғирда: тадбирда юз берган кулгили вазият
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Буюк Британия қироли Чарлз ИИИ Антигуа ва Барбуда мустақиллигига бағишланган ҳарбий парад чоғида кутилмаган тропик ёмғир остида қолиб кетди.
- Қиролича Камилла ўзига соябон тутиб панага ўтган бир пайтда, монарх протокол хизматининг кечикиши сабабли ёрдамчилардан асабий тарзда соябон сўрашга мажбур бўлди.
- Кейинчалик қиролга қора соябон етказиб берилди ва у бош вазир Гастон Браун билан суҳбатда юз берган ҳолатни ҳазил билан қабул қилди.
Буюк Британия қироли Чарльз III Кариб ҳавзаси бўйлаб расмий сафари давомида кутилмаган ва ноқулай вазиятга тушиб қолди. Антигуа ва Барбуда мустақиллигининг навбатдаги йиллигига бағишланган тантанали ҳарбий парад чоғида кутилмаганда бошланган кучли тропик ёмғир британиялик монархнинг очиқ ҳавода соябонсиз қолиб кетишига сабаб бўлди.
Очиқ стадион майдонида ҳарбийларни кўздан кечираётган қирол шалаббо бўлиб, ёрдамчиларига қўл ишоралари орқали соябон топиб келишни сўраб, ўз норозилигини очиқ намойиш этди.
Параддаги кутилмаган жала ва қиролнинг ишоралари
Ҳодиса орол-давлатнинг Сент-Жон шаҳридаги «Sir Vivian Richards» стадионида ўтказилган расмий байрам тадбирида юз берди:
Кутилмаган тропик ёмғир: Қирол Чарльз III оч сариқ костюмда қизил йўлак бўйлаб ҳарбий сафни кўздан кечираётган бир вақтда бирдан челакдан қуйгандек ёғингарчилик бошланди;
«Соябон қаерда?»: Қиролича Камилла тезда ўзига соябон тутган ҳолда панага ўтишга улгурган бўлса, Чарльз III нинг протокол хизмати бир муддат чалғиб қолди. Натижада монарх ёмғир остида ёлғиз қолиб, асабий тарзда қўлларини кўтариб, ёрдамчиларга қараб соябон сўради;
Юздаги ёмғир томчилари: Видеолавҳаларда 70 дан ошган қирол норози қиёфада юзидаги ёмғир сувларини артиб, хавфсизлик ва протокол ходимларини шошилтиргани аниқ акс этган.
Ноқулай вазиятдан юморга: Қиролнинг реакцияси
Ҳодиса ижтимоий тармоқларда қисқа фурсатда кенг тарқалиб, кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди:
Тезкор ёрдам: Бироз вақт ўтиб қиролга ниҳоят катта қора соябон етказиб берилди ва у тадбирни шу тарзда давом эттирди;
Ўзини қўлга олиш ва ҳазил: Вазият изига тушгач, Чарльз III бош вазир Гастон Браун билан суҳбатда кайфиятини тиклаб, ҳодисани юмор билан қабул қилди ва «сувга тушгандек шалаббо бўлганини» айтиб кулди;
Интернетдаги вирус лаҳза: Чарльз III илгари ҳам протокол камчиликларига (масалан, 2022 йилда сиёҳи оққан ручкага билдирган эмоционал реакцияси) кескин муносабат билдиргани сабаб, бу галги «соябон можароси» ҳам матбуотнинг асосий трендига айланди.
Кариб ҳавзасидаги расмий сафар тақвимига қарамай, табиатнинг кутилмаган «совғаси» ва қиролнинг табиий эмоционал ҳолати тадбирнинг энг кўп эсда қолган қисми бўлди.
Британия қироли Чарльз III нинг жала остида қолиб кетгани ва соябон сўраб норозилик билдиргани акс этган лаҳзаларни қуйида томоша қилиш мумкин:
Изоҳлар 0
…