Қиролича соябон остида, Чарльз III эса ёмғирда: тадбирда юз берган кулгили вазият

·86·Дунё
Қиролича соябон остида, Чарльз III эса ёмғирда: тадбирда юз берган кулгили вазият
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Буюк Британия қироли Чарлз ИИИ Антигуа ва Барбуда мустақиллигига бағишланган ҳарбий парад чоғида кутилмаган тропик ёмғир остида қолиб кетди.
  • Қиролича Камилла ўзига соябон тутиб панага ўтган бир пайтда, монарх протокол хизматининг кечикиши сабабли ёрдамчилардан асабий тарзда соябон сўрашга мажбур бўлди.
  • Кейинчалик қиролга қора соябон етказиб берилди ва у бош вазир Гастон Браун билан суҳбатда юз берган ҳолатни ҳазил билан қабул қилди.

Буюк Британия қироли Чарльз III Кариб ҳавзаси бўйлаб расмий сафари давомида кутилмаган ва ноқулай вазиятга тушиб қолди. Антигуа ва Барбуда мустақиллигининг навбатдаги йиллигига бағишланган тантанали ҳарбий парад чоғида кутилмаганда бошланган кучли тропик ёмғир британиялик монархнинг очиқ ҳавода соябонсиз қолиб кетишига сабаб бўлди.

Очиқ стадион майдонида ҳарбийларни кўздан кечираётган қирол шалаббо бўлиб, ёрдамчиларига қўл ишоралари орқали соябон топиб келишни сўраб, ўз норозилигини очиқ намойиш этди.

Параддаги кутилмаган жала ва қиролнинг ишоралари

Ҳодиса орол-давлатнинг Сент-Жон шаҳридаги «Sir Vivian Richards» стадионида ўтказилган расмий байрам тадбирида юз берди:

  • Кутилмаган тропик ёмғир: Қирол Чарльз III оч сариқ костюмда қизил йўлак бўйлаб ҳарбий сафни кўздан кечираётган бир вақтда бирдан челакдан қуйгандек ёғингарчилик бошланди;

  • «Соябон қаерда?»: Қиролича Камилла тезда ўзига соябон тутган ҳолда панага ўтишга улгурган бўлса, Чарльз III нинг протокол хизмати бир муддат чалғиб қолди. Натижада монарх ёмғир остида ёлғиз қолиб, асабий тарзда қўлларини кўтариб, ёрдамчиларга қараб соябон сўради;

  • Юздаги ёмғир томчилари: Видеолавҳаларда 70 дан ошган қирол норози қиёфада юзидаги ёмғир сувларини артиб, хавфсизлик ва протокол ходимларини шошилтиргани аниқ акс этган.

Ноқулай вазиятдан юморга: Қиролнинг реакцияси

Ҳодиса ижтимоий тармоқларда қисқа фурсатда кенг тарқалиб, кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди:

  • Тезкор ёрдам: Бироз вақт ўтиб қиролга ниҳоят катта қора соябон етказиб берилди ва у тадбирни шу тарзда давом эттирди;

  • Ўзини қўлга олиш ва ҳазил: Вазият изига тушгач, Чарльз III бош вазир Гастон Браун билан суҳбатда кайфиятини тиклаб, ҳодисани юмор билан қабул қилди ва «сувга тушгандек шалаббо бўлганини» айтиб кулди;

  • Интернетдаги вирус лаҳза: Чарльз III илгари ҳам протокол камчиликларига (масалан, 2022 йилда сиёҳи оққан ручкага билдирган эмоционал реакцияси) кескин муносабат билдиргани сабаб, бу галги «соябон можароси» ҳам матбуотнинг асосий трендига айланди.

Кариб ҳавзасидаги расмий сафар тақвимига қарамай, табиатнинг кутилмаган «совғаси» ва қиролнинг табиий эмоционал ҳолати тадбирнинг энг кўп эсда қолган қисми бўлди.

Британия қироли Чарльз III нинг жала остида қолиб кетгани ва соябон сўраб норозилик билдиргани акс этган лаҳзаларни қуйида томоша қилиш мумкин:

Чарльз IIIАнтигуа ва БарбудаБуюк Британия қироллик оиласи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Узун сочли футболчи майдонда икки қизил карточка сабабчиси бўлдиУзун сочли футболчи майдонда икки қизил карточка сабабчиси бўлди30 сентябр 18:22Рақиб футболчининг 1,5 метрлик сочи сабаб икки футболчи қизил карточка олди: узун соч эгаси эътибор марказида!Рақиб футболчининг 1,5 метрлик сочи сабаб икки футболчи қизил карточка олди: узун соч эгаси эътибор марказида!28 сентябр 15:42Дунёда фақат уч киши паспортсиз хорижга сафар қила олади. Улар кимлар?Дунёда фақат уч киши паспортсиз хорижга сафар қила олади. Улар кимлар?21 сентябр 09:20Малика Диана ҳақидаги янги китобда укаси кутилмаган ҳақиқатни айтдиМалика Диана ҳақидаги янги китобда укаси кутилмаган ҳақиқатни айтди19 август 13:09Норвегия қироличаси Метте-Марит нега расмий тадбирлардан четлатилди?Норвегия қироличаси Метте-Марит нега расмий тадбирлардан четлатилди?7 октябр 23:04Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!27 сентябр 08:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда