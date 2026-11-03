Амирхон Умаров оила қурди: тўйидан видеолар тарқалди (видео)

·92·Маданият
Амирхон Умаров оила қурди: тўйидан видеолар тарқалди (видео)

“Макон” онлайн телеканали директори ва асосчиси, бошловчи Амирхон Умаров оила қураётгани ҳақида аввалроқ хабар берган эди. Кеча, 2 ноябрь куни унинг никоҳ оқшоми бўлиб ўтди. Тўй маросимидан олинган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалди.

Маълум бўлишича, Амирхон Умаров Покиза исмли қиз билан турмуш қурди. Ижтимоий тармоқларда эълон қилинган лавҳаларда тўй тантанаси кўтаринки кайфиятда ўтгани, маросимга ўзгача файз бағишлагани акс этган.

Шунингдек, тўйда санъат соҳаси вакиллари иштирок этгани, таниқли хонандалар куй-қўшиқлари билан меҳмонларга хизмат қилгани тасвирланган.

Ижтимоий тармоқлардаги изоҳларда кўплаб кузатувчилар Амирхон Умаров ва унинг турмуш ўртоғига эзгу тилакларини йўллаб, янги оилага бахт-саодат тиламоқда.

Биз ҳам Амирхон Умаров ва Покизага оилавий хотиржамлик, бахт ва мазмунли ҳаёт тилаб қоламиз.

Амирхон УмаровМакон телеканалиНикоҳ оқшоми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Амирхон Умаров оила қурмоқда: бошловчи қувончли хабарни эълон қилди! (видео)Амирхон Умаров оила қурмоқда: бошловчи қувончли хабарни эълон қилди! (видео)1 ноябр 11:25Амирхон Умаровнинг тўйидаги "торт кесиш маросими" эътибор тортди (видео)Амирхон Умаровнинг тўйидаги "торт кесиш маросими" эътибор тортди (видео)Бугун 10:01Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темурнинг тўйидан илк видеоларРашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темурнинг тўйидан илк видеолар7 октябр 18:39“80 йил, 80 баҳор, 80 ёз”: Саидкомил Умаров узоқ умр кўриш сирини айтди (видео)“80 йил, 80 баҳор, 80 ёз”: Саидкомил Умаров узоқ умр кўриш сирини айтди (видео)22 сентябр 13:11Шаҳло ва Вейселнинг Трабзондаги иккинчи тўйи қандай ўтди? (видео)Шаҳло ва Вейселнинг Трабзондаги иккинчи тўйи қандай ўтди? (видео)22 июл 01:35Голливуд юлдузи Жим Керри ўзидан 32 ёш кичик рассом аёл билан турмуш қурдиГолливуд юлдузи Жим Керри ўзидан 32 ёш кичик рассом аёл билан турмуш қурди3 октябр 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!